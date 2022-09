Slovenka v središču velikega škandala, ki trese Bruselj

Gregorijeva in vodilni v agenciji so vse očitke zavrnili.

Gregorijeva in vodilni v agenciji so vse očitke zavrnili. Foto: STA

Uslužbenci Agencije Evropske unije za azil so v pritožbi, ki so jo prejšnji teden poslali Evropskemu uradu za boj proti goljufijam, zahtevali preiskavo vodilnih delavcev agencije, ki jim očitajo nepotizem, zavajajoča poročila in napačno obravnavanje zahtevkov o nadlegovanju.

Po poročanju Financial Timesa je bilo v pisni pritožbi največ obtožb namenjenih glavni izvršni direktorici Nini Gregori, ki je položaj prevzela leta 2019 po odhodu svojega predhodnika Joséja Carreire, ki je bil obtožen nadlegovanja.

"Gregorijeva je vzpostavila kompleksen sistem pravnih struktur in nadzorov, ki naj bi dajali vtis pravilnosti in skladnosti, v resnici pa prikrivajo vse nepravilnosti agencije," je zapisano v ovadbi.

Očitki zoper Nino Gregori vključujejo tudi imenovanja, ki so v nasprotju s pravili delovnih razmerij. S tem je svojim ožjim sodelavcem omogočila hitrejše karierno napredovanje, nekatere pa je v pisarni zadržala precej dlje, kot je bilo določeno v njihovih pogodbah, piše v ovadbi.

Gregorijeva obtožbe zanika

Gregorijeva in vodilni v agenciji so vse očitke zavrnili. Agencija Evropske unije za azil ima sedež na Malti in zaposluje približno dva tisoč ljudi. Zagotavlja pravno, tehnično in operativno pomoč državam članicam. Januarja je agencija dobila novo ime in okrepljen mandat, ki pomaga državam članicam poenotiti način odzivanja na prošnje za azil.

Slovenka, ki je pred zaposlitvijo na agenciji dvajset let delala na slovenskem ministrstvu za notranje zadeve, je bila na položaj imenovana z namenom okrepitve nadzora nad zaposlovanjem, nabavo in notranjim nadzorom.

Zaposleni sicer vodstvu agencije niso očitali finančne goljufije, so pa navedli, da so bili zaradi teh napačnih imenovanj izplačani neupravičeni honorarji in da se je goljufanje pri porabi sredstev EU sprevrglo v neredno izplačevanje plač več deset vodilnim delavcem.

Agencija za azil naj bi zaposlila nekaj ljudi, ki so bili povezani s primeri korupcije, o katerih so javno poročali malteški mediji, pa tudi sorodnike nekaterih menedžerjev agencije, ki so preskočili čakalno vrsto za zaposlitev.

Gregorijeva in drugi menedžerji so Evropski komisiji in Evropskemu parlamentu pošiljali tudi zavajajoča poročila, ki so glede notranjega nadzora vsebovala lažne podatke, še trdijo zaposleni.

Enota Evropske unije, pristojna za odkrivanje goljufij, je potrdila, da je prejela pritožbo in da po "standardnih postopkih ocenjuje, ali obstaja možnost preiskave".

Preiskava bo uvedena, če bo nadzorni organ presodil, da je za to pristojen in da obstaja "utemeljen sum storitve resnih kaznivih dejanj", ki vključujejo goljufijo, korupcijo ali katerokoli drugo nezakonito dejavnost. Tudi Evropska komisija je potrdila, da je prejela pritožbo.

Odgovor z agencije: Napadi nas zelo žalostijo

Z agencije za azil so za Financial Times odgovorili, da Gregorijeva in drugi višji menedžerji "ostro zavračajo vse anonimne obtožbe o nepravilnostih ter da jih obtožbe in napadi zelo žalostijo". Povedali so, da jih žalosti, da so v besedilu pritožbe navedene netočne navedbe in izkrivljena dejstva, katerih edini cilj je škoditi dobremu imenu agencije in njenih zaposlenih, ki se je gradilo v zadnjih treh letih.

V ovadbi je omenjen tudi Mark Camilleri, ki ga je pet zaposlenih v zadnjih treh letih obtožilo nadlegovanja in ga je po besedah ​​zaposlenih ob vsaki priložnosti podpirala prav Nina Gregori.