V Bruslju odobrili sporazum: Slovenija bo prejela več kot tri milijarde evropskih sredstev

Evropska komisija je danes odobrila partnerski sporazum s Slovenijo za porabo 3,26 milijarde evrov evropskih sredstev iz kohezijske politike za obdobje 2021–2027. Ta sredstva bodo namenjena zmanjšanju razlik med regijami, in sicer s spodbujanjem inovativnosti in konkurenčnosti, so sporočili v Bruslju.