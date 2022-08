Minister Bešič Loredan o investicijah v zdravstvu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predstavniki zdravstvenega ministrstva na čelu z ministrom Danijelom Bešičem Loredanom so predstavili stanje investicij v slovenskem zdravstvu s poudarkom na energetski sanaciji Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, kjer se zatika. "Vodstvo UKC Ljubljana mora do 15. avgusta pripraviti načrt preselitve stavbe UKC Ljubljana in upoštevati navodilo, da se kapacitete ne zmanjšajo niti za eno samo posteljo," je opozoril minister. Načrt je do leta 2025 v celoti prenoviti stavbo UKC Ljubljana.

Minister je dejal, da po dveh mesecih trdega dela začenjajo novo epizodo na ministrstvu s podatkovno znanostjo. "Podatki po dveh mesecih so zdaj kristalno jasni in jih želimo predstaviti javnosti v luči tistega, kar se v javnosti razpravlja glede tega, koliko investicij se izvaja in kako se porablja denar, pa tudi v luči tistega, kar se dogaja v UKC Ljubljana. Preveč lažnih informacij je bilo podanih za javnost, zato danes sledi verodostojna informacija," je uvodoma napovedal Bešič Loredan.

Energetska sanacija bo stala 41 milijonov evrov brez DDV in bo v celoti financirana iz evropskih sredstev sklada za okrevanje in razvoj. Še ne začeti projekt notranje prenove stavbe pa bo znašal 30 milijonov evrov brez DDV in bo financiran iz zakona o investicijah v zdravstvu.

Energetska sanacija bo predvidoma zaključena do konca prihodnjega leta, za notranjo obnovo pa načrtujejo, da bo končana med šest in osem mesecev po zaključku sanacije.