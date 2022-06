Kaj o aferi Emilije Stojmenove Duh pravi njena kolegica Marta Kos?

Marto Kos, sicer tudi najverjetnejšo kandidatko na jesenskih predsedniških volitvah, smo zato povprašali, kako komentira sume nepravilnosti pri porabi evropskih sredstev na zavodu Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije v času, ko ga je vodila Emilija Stojmenova Duh, kar izhaja iz poročila o skrbnem pregledu. Odgovora nam še ni poslala. Objavili ga bomo takoj, ko ga prejmemo.

Zanimivo je, da je med ustanoviteljicami združenja ONA VE tudi Nataša Pirc Musar, ki je že napovedala predsedniško kandidaturo.

Kaj je združenje ONA VE?

"Marta Kos, Emilija Stojmenova Duh, Nataša Pirc Musar in Mateja Malnar Štembal smo junija 2021 ustanovile Združenje za povezovanje strokovnjakinj in promocijo znanja oziroma združenje ONA VE. Smo prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki povezuje strokovnjakinje z različnih področij in tem ter promovira njihovo znanje na način, da bodo v družbi bolj prepoznavne. Naš namen je druženje strokovnjakinj in medsebojno spodbujanje žensk, da bodo imele več poguma za nastope v medijih in na javnih prireditvah, ter s tem prispevati k večji enakosti zastopanosti žensk v Republiki Sloveniji," je zapisano na spletni strani združenja.

Odtekanje denarja in izgubljena dokumentacija

Razkrili smo, da ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh sumijo, da naj bi projekte in evropski denar, ki so na razpisih pripadli Digitalnemu inovacijskemu stičišču Slovenije (DIHS), prenesla na projekt 4P DIH, ki je potekal v okviru ljubljanske Fakultete za elektrotehniko, na kateri je predavala in tudi vodila omenjeni projekt. Za tem smo na Siol.net objavili še poročilo o skrbnem pregledu poslovanja zavoda, ki so ga decembra 2020 pripravili v odvetniški pisarni Avbreht, Zajc in partnerji.

V njem je med drugim zapisano, da okoliščine nakazujejo znatno verjetnost, da je prišlo do oškodovanja pri vsaj treh projektih, pri čemer je dokumentacija o poslovanju zavoda izgubljena, poškodovana ali uničena. "Izpostavljamo, da bi bilo treba postopek ugotavljanja nepravilnosti nadaljevati in izvesti vse ukrepe, ki bodo zagotovili potencialno ugotovljeno povračilo škode," še izhaja iz pravnega mnenja.

Stojmenova Duh meni, da gre za maščevanje

Ministrica je vse očitka zavrnila. Po njenem mnenju bi pri poročanju o aferi lahko šlo za maščevanje, ker je javno kritizirala projekt digitalnih bonov. Po informacijah TV Slovenija pa bi lahko šlo tudi za povračilni ukrep družbe TSmedia, pod okrilje katere spada portal Siol.net, ker naj bi novo vodstvo službe za digitalno preobrazbo Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) prijavilo domnevno sporno pogodbo, ki naj bi jo s TSmedia sklenilo prejšnje vodstvo.

"Podjetje TSmedia posluje transparentno. Posli so podprti s pogodbami in tako je tudi v primeru posla, ki ga omenjate," se je odzvala TSmedia.