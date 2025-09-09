Kos: Najmočnejše jamstvo za varnost Ukrajine je članstvo v EU

Najmočnejše jamstvo za varnost Ukrajine je njeno članstvo v Evropski uniji, je v današnji razpravi v Evropskem parlamentu o varnostnih jamstvih za Ukrajino in njeni poti v EU povedala evropska komisarka za širitev Marta Kos. Visoka zunanjepolitična predstavnica Unije Kaja Kallas je medtem pozvala k okrepitvi pritiska na Rusijo.

"Pridružitev Ukrajine Evropski uniji je najmočnejše jamstvo za njeno varnost. Vsaka reforma jo utrdi. Vsak odprt sklop pogajalskih poglavij, vsak korak naprej Ukrajino še trdneje zasidra v naš skupni evropski dom. Je tudi sporočilo Moskvi, da je evropska usoda Ukrajine nepovratna," je danes v razpravi z evropskimi poslanci dejala komisarka Kos.

Poudarila je, da Ukrajina ne brani zgolj svojega ozemlja, ampak tudi svobodo in demokracijo v Evropi. "Najmanj, kar lahko storimo, je, da na njihov pogum odgovorimo z enako ravnjo politične odločnosti," je povedala komisarka.

Članicam EU, ki odločajo o odprtju sklopov pogajalskih poglavij, je sporočila, da je čas za obotavljanje minil. Ukrajina je namreč po oceni Komisije izpolnila vse pogoje za odprtje prvega sklopa poglavij, ki je vezan na temeljne vrednote Unije in vladavino prava. Svet EU je pozvala, naj brez nadaljnjega odlašanja sprejme odločitev o odprtju tega sklopa.

Cilj bo dosežen do oktobra

Da je Ukrajina sredi vojne sprejela številne reforme, potrebne za pridružitev Uniji, je v svojem nagovoru v Evropskem parlamentu povedala tudi visoka zunanjepolitična predstavnica EU.

Ruskega predsednika Vladimirja Putina mir sploh ne zanima, pa je dejala glede prizadevanj ZDA za končanje vojne. "Ne bo ustavil vojne, dokler ne bo prisiljen v to," je poudarila.

Zato je treba po mnenju Kallas še naprej vojaško podpirati Ukrajino. Letos ji bodo članice EU namenile največ vojaške pomoči doslej. Od začetka leta je je bilo že za 25 milijard evrov, je pojasnila. Trenutno so na 80 odstotkih cilja za dobavo dveh milijonov topniških izstrelkov Ukrajini. Cilj bo po besedah Kallas dosežen do oktobra.

Poleg tega je treba krepiti pritisk na Moskvo s sankcijami, pripraviti pa se je treba tudi na čas po koncu spopadov, je še povedala. Dodala je, da bo EU še naprej igrala vlogo pri zagotavljanju varnosti evropske celine.

Pri varnostnih jamstvih za Ukrajino namerava med drugim sodelovati z nadaljnjim urjenjem ukrajinskih vojakov, pri čemer v EU poteka razprava, da bi to po koncu spopadov izvajali tudi na ozemlju Ukrajine. Poleg tega bo EU prek svoje civilne misije še naprej podpirala ukrajinsko notranjo varnost, pomagala pa bo tudi pri krepitvi ukrajinske vojaške industrije, je dejala visoka zunanjepolitična predstavnica.

Glasovanje še danes

Nagovoroma Kos in Kallas je sledila razprava evroposlancev, v kateri se je slovenski poslanec Matej Tonin (EPP/NSi) zavzel za nadaljnjo podporo EU Ukrajini, saj je to pot do miru. "Naš odgovor mora biti jasen: Putin se ne bo ustavil sam. Samo skupaj ga lahko ustavimo," je povedal.

Evropski parlament bo še danes glasoval o poročilu o napredku Ukrajine na njeni poti v Unijo.