Ekskluzivno: dokument razkriva, česa vse sumijo Emilijo Stojmenovo Duh

Potem ko smo razkrili, da ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh sumijo, da naj bi projekte in evropski denar, ki so na razpisih pripadli Digitalnemu inovacijskemu stičišču Slovenije (DIHS), prenesla na projekt 4P DIH, ki je potekal v okviru ljubljanske Fakultete za elektrotehniko, na kateri je predavala in tudi vodila omenjeni projekt, objavljamo poročilo o skrbnem pregledu, v katerem je med drugim zapisano, da okoliščine nakazujejo znatno verjetnost, da je prišlo do oškodovanja pri vsaj treh projektih. "Izpostavljamo, da bi bilo treba postopek ugotavljanja nepravilnosti nadaljevati in izvesti vse ukrepe, ki bodo zagotovili potencialno ugotovljeno povračilo škode," izhaja iz pravnega mnenja. Po prepričanju ministrice bi pri poročanju Siol.net o preiskavi zoper njo lahko šlo za maščevanje, ker je javno kritizirala projekt digitalnih bonov. Po informacijah TV Slovenija pa bi lahko šlo tudi za povračilni ukrep družbe TSmedia, pod okrilje katere spada portal Siol.net, ker naj bi novo vodstvo službe za digitalno preobrazbo KPK prijavilo domnevno sporno pogodbo, ki naj bi jo s TSmedia sklenilo prejšnje vodstvo.

Kot je zapisano v uvodnem delu poročila, ki so ga decembra 2020 pripravili v odvetniški pisarni Avbreht, Zajc in partnerji, obstaja sum, da je bil zavod DIHS upravičen do določenih sredstev iz naslova sodelovanja v projektih oz. partnerstvih, ki pa jih v resnici ni dobil, ker so bila prekanalizirana na druge pravne subjekte.

Projekti domnevno preneseni brez vednosti zavoda

Iz poročila je prav tako razvidno, da naj bi bili po besedah direktorice zavoda Katje Mohar Bastar določeni projekti, na katere se je zavod DIHS prijavil kot partner, brez vednosti zavoda DIHS preneseni na projekt 4PDIH, ki deluje v okviru Fakultete za elektrotehniko, in sicer tako, da naj bi na neki točki namesto zavoda DIHS partner teh projektov postal 4PDIH.

Pri enem projektu v igri 287 tisoč evrov

Samo pri enem projektu je zavod ostal brez 287 tisoč evrov, zatrjujejo v DIHS.

Za katere projekte so dobili denar? "Za nobenega."

Kako je potekalo poslovanje zavoda, je razvidno tudi iz spodnjih odgovorov vodstva DIHS na vprašanja, ki jih je zastavil izvajalec revizije.

Dokumentacija izgubljena, poškodovana ali uničena

Najpomembnejši podatek pa je zapisan v sklepu poročila, kjer so med drugim poudarili, da je mogoče skleniti, da okoliščine, ki so navedene in obravnavane v tem mnenju, nakazujejo na znatno verjetnost, da je do oškodovanja prišlo pri vsaj treh projektih in da je nesporno dejstvo, da je dokumentacija, ki bi jo moral DIHS hraniti, izgubljena, poškodovana, neurejena ali drugače nedostopna.

Zavod potrdil notranjo preiskavo

Zavod Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIHS), ki ga je v letih 2018 in 2019 vodila ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, nam je ta teden potrdil, da preiskuje nepravilnosti v času njenega vodenja, čeprav sama vse očitke zanika.

"V zvezi z vašimi vprašanji pojasnjujemo, da je ugotavljanje morebitnih nepravilnosti v teku in jih do zaključka zaradi interesov revizije poslovanja zavoda ne moremo razkriti in/ali komentirati. O rezultatih in morebitnih odgovornostih ter sproženih nadaljnjih postopkih bomo obveščali javnost po zaključku preiskave," so nam sporočili iz DIHS, ki ga je leta 2018 ustanovila Gospodarska zbornica Slovenije (GZS).

Očitke zavrača

Glede sumov, da je bil zavod v času njenega direktorovanja upravičen do evropskega denarja iz naslova sodelovanja v projektnih partnerstvih, ki pa ga ni dobil, ker naj bi sredstva preusmerila na druge pravne subjekte in s tem oškodovala zavod, nam je pojasnila:

"Ne drži. Zavod je dobil ves denar, do katerega je bil upravičen, in zato tudi izvajal projekte, za katere so bila pridobljena sredstva namenjena. V oktobru 2019 je v odvetniški pisarni po izbiri ustanovitelja GZS potekala primopredaja poslov, na kateri so bili prisotni pravni zastopniki obeh strani. Vse to je ustrezno zabeleženo v primopredajnem poročilu."

Zavrnila je tudi očitke o prenosu projektov in sredstev, ki jih je DIHS prejel na razpisih, na projekt 4PDIH, ki je nastal v okviru ljubljanske Fakultete za elektrotehniko, na kateri je Stojmenova Duh predavala in tudi vodila omenjeni projekt.

"Ne drži. Takšen projekt, pri katerem se je prijavil DIHS in bi bil prenesen na 4PDIH, ne obstaja. Vse to je mogoče preveriti tudi na Evropski komisiji, saj zamenjava partnerjev zahteva dodaten postopek," je zapisala.

Enako je zatrdila glede izgubljene, poškodovane ali neurejene dokumentacije: "Ne drži. Do vseh dokumentov so imeli dostop zaposleni, ki so še naprej ostali na zavodu, poleg tega sem bila vedno na voljo, tako vršilcu dolžnosti direktorja Alešu Hančiču kot direktorici Katji Mohar Bastar."

Na vprašanje, ali so bili zaradi domnevnih nepravilnosti zoper njo sproženi kakršnikoli postopki, nam je odgovorila, da niti ona niti njena odvetnica nista obveščeni o tem, da bi bili zoper njo sproženi kakršnikoli postopki v zvezi s to zadevo.

Emilija Stojmenova Duh meni, da gre za maščevanje

Po poročanju TV Slovenija ministrica poročanje Siol.net o notranji preiskavi zoper njo razume kot maščevanje. Po njenem mnenju bi lahko šlo za maščevanje, ker je javno kritizirala projekt digitalnih bonov. Po informacijah TV Slovenija pa bi lahko šlo tudi za povračilni ukrep družbe TSmedia, pod okrilje katere spada portal Siol, ker naj bi novo vodstvo službe za digitalno preobrazbo Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) prijavilo domnevno sporno pogodbo, ki naj bi jo s TSmedia sklenilo prejšnje vodstvo. Na protikorupcijski komisiji so za TV Slovenija potrdili, da v zvezi s tem vodijo predhodni preizkus, preiskave pa še niso uvedli.

"Podjetje TSmedia posluje transparentno. Posli so podprti s pogodbami in tako je tudi v primeru posla, ki ga omenjate," se je na poročanje TV Slovenija odzvala TSmedia.