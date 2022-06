Stojmenova Duh pod drobnogledom. Neuradno: gre za sum odtekanja evropskega denarja

Zavod Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIHS), ki ga je v letih 2018 in 2019 vodila ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, nam je potrdil, da preiskuje nepravilnosti v času njenega vodenja. Po naših informacijah Emilijo Stojmenovo Duh med drugim sumijo, da naj bi projekte in evropski denar, ki so na razpisih pripadli DIHS, prenesla na projekt 4P DIH, ki je potekal v okviru ljubljanske Fakultete za elektrotehniko, na kateri je predavala in tudi vodila omenjeni projekt. Ministrica vse očitke zanika.

"V zvezi z vašimi vprašanji pojasnjujemo, da je ugotavljanje morebitnih nepravilnosti v teku in jih do zaključka zaradi interesov revizije poslovanja zavoda ne moremo razkriti in/ali komentirati. O rezultatih in morebitnih odgovornostih ter sproženih nadaljnjih postopkih bomo obveščali javnost po zaključku preiskave," so nam sporočili iz DIHS, ki ga je leta 2018 ustanovila Gospodarska zbornica Slovenije.

Preiskujejo oškodovanje zavoda

Po naših informacijah preiskujejo sume, da je bil zavod v času njenega direktorovanja upravičen do evropskega denarja iz naslova sodelovanja v projektnih partnerstvih, ki pa ga ni dobil, ker naj bi Stojmenova Duh sredstva preusmerila na druge pravne subjekte in s tem oškodovala zavod.

"Ne drži. Zavod je dobil ves denar, do katerega je bil upravičen, in zato tudi izvajal projekte, za katere so bila pridobljena sredstva namenjena. V oktobru 2019 je v odvetniški pisarni po izbiri ustanovitelja GZS potekala primopredaja poslov, na kateri so bili prisotni pravni zastopniki obeh strani. Vse to je ustrezno zabeleženo v primopredajnem poročilu," nam je v zvezi s tem pojasnila Stojmenova Duh.

Konkretno naj bi šlo za prenos projektov in sredstev, ki jih je DIHS prejel na razpisih, na projekt 4PDIH, ki je nastal v okviru ljubljanske Fakultete za elektrotehniko, na kateri je Stojmenova Duh predavala in tudi vodila omenjeni projekt. Prekanaliziranih naj bi bilo več sto tisoč evrov. Na vprašanje o tem nam je odgovorila:

"Ne drži. Takšen projekt, pri katerem se je prijavil DIHS in bi bil prenesen na 4PDIH, ne obstaja. Vse to je možno preveriti tudi na Evropski komisiji, saj zamenjava partnerjev zahteva dodaten postopek."

Izgubljena, poškodovana in neurejena dokumentacija

Prav tako so po neuradnih informacijah bistveni deli dokumentacije o poslovanju zavoda v času Emilije Stojmenove Duh izgubljeni, poškodovani ali neurejeni. Tudi te očitke Stojmenova Duh zanika. "Ne drži. Do vseh dokumentov so imeli dostop zaposleni, ki so še naprej ostali na zavodu, poleg tega sem bila vedno na voljo, tako vršilcu dolžnosti direktorja Alešu Juvančiču kot direktorici Katji Mohar Bastar," je zapisala.

Na vprašanje, ali so bili zaradi domnevnih nepravilnosti zoper njo sproženi kakršnikoli postopki, nam je odgovorila, da niti ona niti njena odvetnica nista obveščeni o tem, da bi bili zoper njo sproženi kakršnikoli postopki v zvezi s to zadevo.