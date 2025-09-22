Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Marta Kos v Sarajevu opozorila, da si BiH ne more privoščiti izgubljanja časa

Kos je oblasti v BiH opomnila, da jim zmanjkuje časa.

Kos je oblasti v BiH opomnila, da jim zmanjkuje časa.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Evropska komisarka za širitev Marta Kos je danes BiH pozvala k čimprejšnjemu sprejetju reformnega načrta na poti do članstva v EU. Oblasti v BiH je na svojem prvem obisku v državi od začetka mandata opozorila, da si ne morejo privoščiti izgubljanja časa, in pozvala proevropske politične akterje k sodelovanju.

Evropski svet je marca lani prižgal zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj z BiH. Od takrat so oblasti v BiH po besedah Marte Kos storile nekaj pozitivnih korakov, hkrati pa so se pojavili novi izzivi "zaradi neustavne in odcepitvene zakonodaje ter pobud v Republiki Srbski".

Že leto in pol zamude 

BiH še vedno tudi ni sprejela reformnega načrta, ki je podlaga za izplačilo okoli milijarde evrov sredstev iz načrta EU za gospodarsko rast Zahodnega Balkana. Preostalih pet držav Zahodnega Balkana je svoje reformne načrte posredovalo že lani, na kar je danes spomnila tudi Kos.

"Vaša država je že izgubila leto in pol," je dejala in opozorila, da si BiH ne more privoščiti izgubljanja časa do volitev oktobra prihodnje leto.

Manj sredstev za rast Zahodnega Balkana 

"Pozivam vse proevropske politične akterje, naj združijo moči in izvedejo potrebne korake, da pridemo do dolgo pričakovane prve medvladne konference o pristopanju k EU," je izjavila. Kot je navedla, to vključuje sprejetje reform za krepitev pravosodja in imenovanje glavnega pogajalca v pristopnih pogajanjih.

Evropska komisija je za BiH predviden znesek iz načrta za rast Zahodnega Balkana zaradi zamud julija že zmanjšala za deset odstotkov oz. 108,5 milijona evrov. Drugi rok se izteče 30. septembra.

Predsedujoča svetu ministrov BiH Borjana Krišto je danes po srečanju s Kos izrazila optimizem, da bodo reformni načrt sprejeli v drugem krogu glasovanja, potem ko jim to v prvi polovici meseca ni uspelo zaradi nasprotovanja dveh ministrov iz Republike Srbske.

Ovire Republike Srbske

Evropsko pot BiH najbolj ovirajo politični predstavniki iz Republike Srbske z razrešenim predsednikom entitete Miloradom Dodikom na čelu.

Dodiku je mandat formalno prenehal 18. avgusta, potem ko je bil pravnomočno obsojen na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta. Vendar položaja noče zapustiti, entitetne oblasti pa so sprejele več neustavnih zakonov.

Kos je danes v odgovor na to izpostavila rezultate letne raziskave Evropske komisije, ki je pokazala visoko stopnjo zaupanja državljanov BiH v EU, in to v obeh entitetah. To po prepričanju komisarke jasno kaže voljo ljudi.

Kos se je danes sestala tudi s članom predsedstva BiH iz vrst Bošnjakov Denisom Bećirovićem, medtem ko članov predsedstva iz vrst Srbov in Hrvatov, Željke Cvijanović in Željka Komšića, ni bilo. Komišić je po poročanju sarajevskih medijev trenutno v New Yorku, Dodik pa je že pred tem napovedal, da bodo njegovi strankarski kolegi, vključno s Cvijanović, obisk bojkotirali.

