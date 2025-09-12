Minister BiH: Pric Musar in Fajon sta seveda dobrodošli

Nataša Pirc Musar in Tanja Fajon sta dobrodošli v BiH, je v četrtek sporočil eden od ministrov BiH Edin Forto, potem ko je vlada Republike Srbske slovenski predsednici in zunanji ministrici prepovedala vstop. Opozoril je, da je prepoved pravno nična, pravni strokovnjak iz Banjaluke pa je presodil, da je tudi dvakratno neustavna.

Vlada Republike Srbske je v četrtek sprejela odločitev, da Pirc Musar in Fajon prepove vstop v entiteto, in naročila notranjemu ministrstvu, da jima onemogoči vstop na ozemlje Republike Srbske. Za ukrep se je odločila po odločitvi slovenske vlade, ki je razrešenemu predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku prepovedala vstop v Slovenijo.

Predsednik bosansko-hercegovske levosredinske Naše stranke Edin Forto, ki je tudi minister za komunikacije in promet BiH, je po odločitvi vlade Republike Srbske v četrtek po poročanju sarajevskih medijev povabil Pirc Musar in Fajon v BiH. "Lahko prideta in obiščeta katerikoli njen del, vključno z ozemljem entitete Republike Srbske," je sporočil.

Dejanje samovolje

Odločitev vlade Republike Srbske je Forto označil za pravno nično in politično škandalozno.

"Entiteta nima nikakršne pravice voditi zunanje politike ali izrekati prepovedi tujim državnikom. To je še eno dejanje samovolje Milorada Dodika, ki si prisvaja institucije Republike Srbske za osebne politične obračune in neposredno škodi ugledu BiH," je dejal.

Pravni strokovnjak in poznavalec ustavnega prava Milan Blagojević iz Banjaluke je danes presodil, da je odločitev o prepovedi vstopa slovenski predsednici in ministrici dvakratno neustavna.

Opozoril je, da je v nasprotju z ustavo BiH, ker gre za vprašanje zunanje politike, za katero je po ustavi BiH pristojna izključno država BiH, in sicer predsedstvo BiH.

Po njegovih besedah je zato mogoče pričakovati, da bo kateri od članov predsedstva BiH na ustavno sodišče BiH vložil zahtevo za presojo ustavnosti te odločitve. Prepričan je tudi, da jo bo ustavno sodišče v tem primeru po hitrem postopku razveljavilo kot neustavno.

Sporna vlada Republike Srbske

Odločitev o prepovedi vstopa je po mnenju Blagojevića neustavna tudi zato, ker je "ni sprejela ustavna vlada Republike Srbske, temveč tako imenovana vlada, ki je bila izvoljena v nasprotju z ustavo Republike Srbske".

Kot je pojasnil, mandatarja namreč ni predlagal predsednik republike, kot določa ustava Republike Srbske, temveč posameznik Milorad Dodik, ki mu je predsedniška funkcija prenehala po pravnomočni obsodbi, po kateri šest let ne more opravljati političnih funkcij.

Državna volilna komisija v BiH je Dodiku predsedniški mandat zaradi obsodilne sodbe odvzela pretekli mesec. Dodik in njegovi sodelavci so sklep ignorirali in Dodika še vedno obravnavajo kot predsednika entitete. Konec avgusta je nato odstopil premier Radovan Višković in začelo se je sestavljanje nove vlade Republike Srbske, ki je dolžnosti prevzela ta teden, a je po mnenju več pravnikov nezakonita in nelegitimna.