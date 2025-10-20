Pirc Musar: Pomena dobro delujočega gospodarstva se premalo zavedamo

"V Sloveniji se premalo zavedamo, kaj nam omogoča dobro delujoče gospodarstvo," je na današnjem Vrhu slovenskega gospodarstva poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Pozvala je k vzpostavitvi konkurenčnega in predvidljivega poslovnega okolja, pa tudi k vrnitvi k temeljnim družbenim vrednotam.

"V času geopolitičnih sprememb, vojn v neposredni bližini in čedalje krhkejše varnosti, pa tudi pešanja evropskega gospodarstva in izjemne konkurence največjih gospodarskih velesil, se moramo v Sloveniji skupaj odločiti o prihodnjem razvoju države, gospodarstva in družbe," je na dogodku Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) na Brdu pri Kranju dejala predsednica Nataša Pirc Musar.

"Prevečkrat slišimo, da si vsaka politična opcija ali različne družbene skupine, kot sta gospodarstvo na eni in delavci na drugi strani, vsak po svoje zamišljamo prihodnji razvoj. Zagotovo pa nam je skupen en cilj: varna, sodobna, pravična, trajnostno usmerjena in socialna država z blaginjo za vse, a kjer tudi vsak po svojih močeh odgovorno prispeva za skupno dobro," je izpostavila.

Potrebujemo jasno vizijo in strategijo

Temelj vsake razvite in sodobne države je po njenih besedah dobro delujoče, inovativno in ustvarjalno gospodarstvo. "V Sloveniji se morda premalo zavedamo, da nam uspešno in dobro delujoče gospodarstvo zagotavlja delovna mesta, višjo dodano vrednost ter s tem tudi višje plače za zaposlene in blaginjo za njihove družine," je poudarila. Hkrati s tem po njenih besedah zagotavljamo tudi storitve države, kot so zdravstvo, šolstvo in dolgotrajna oskrba.

Za uspešen gospodarski razvoj Slovenije potrebujemo jasno vizijo in strategijo. "Vzpostaviti moramo konkurenčno, razvojno naravnano in predvidljivo poslovno okolje za gospodarstvo," je pozvala.

Predvidljivost je po besedah Pirc Musar bistveni pogoj stabilnega poslovnega okolja, vendar še tako dobra gospodarska strategija ne pomaga, če v družbi ne bomo gojili medsebojnega spoštovanja in sodelovanja ter vrednot, ki spodbujajo delo, inovacije, uspeh in učinkovito državo.

"Imamo znanje, sposobnosti in priložnosti, vendar premalokrat zaupamo vase, prepogosto dušimo ustvarjalnost, omejujemo ambicije in se bojimo tistih, ki si drznejo hoteti več. Čas je, da to spremenimo," je pozvala.

Predsedniku uprave Krke zlati red za zasluge Predsednica je na vrhu gospodarstva predsedniku uprave Krke Jožetu Colariču za izjemne zasluge pri razvoju gospodarstva in farmacevtske industrije ter za družbeno angažirano mecensko dejavnost podelila zlati red za zasluge. Colarič je Krkin uspeh pripisal zaposlenim, ob tem pa izpostavil odgovornost do okolja in skupnosti.

V negotovih časih se po njenih besedah vedno sprašujemo o temeljih, na katerih stoji ali pade družba, in se vračamo k iskanju temeljnih vrednot. Ob tem je izpostavila Manifest za Slovenijo 2035, ki so ga pripravili v GZS, in zaveze, ki jih vključuje.

Slovenija mora namreč do leta 2035 po njenih besedah postati država, ki spodbuja, ne pa država, ki zavira. "Država, ki ne varuje pred uspehom, temveč pred povprečnostjo. Slovenija, ki vsakemu omogoča, da postane najboljša različica sebe. To je družba, kjer je delo znova vrednota, kjer uspeh ni sumljiv, temveč spoštovan in se ga veselimo," je poudarila.

Izpostavila je, da Slovenija leta 2035 ne sme biti kopija preteklosti. "Slovenija leta 2035 mora biti država sposobnih in pogumnih ljudi, ki sodelujejo, si zaupajo in ustvarjajo blaginjo za vse," je dodala.