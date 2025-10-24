Prenovljen slovenski grad vabi na jesenski izlet

Na slovenskih tleh stoji več kot petsto gradov, dvorcev, graščin in utrdb, ki pričajo o razgibani zgodovini, nekdanji moči plemstva ter bogati umetnosti preteklih stoletij. Vsak izmed njih skriva svojo zgodbo – o vojnah in zavezništvih, ljubezni in moči, o življenju različnih družbenih slojev, ki so sooblikovali našo kulturno dediščino. Nekoč mogočne utrdbe in prestižna bivališča so danes tihi pričevalci časa, ki razkrivajo, kako so se skozi stoletja spreminjale njihove vloge – od obrambnih trdnjav do središč umetnosti in kulture. Ker gre za pomembne pričevalce naše zgodovine, številni gradovi danes doživljajo preporod – postopoma jih obnavljajo in jim dajejo nove, kulturne in turistične vloge. Med njimi izstopa tudi Grad Črnomelj , ki je bil v okviru projekta Branilci krone in meja temeljito prenovljen ter preoblikovan v sodobno prizorišče umetnosti, kulture in doživetij. Ideja in priložnost za jesenski izlet? Vsekakor!

Grad Črnomelj je bil v okviru projekta Branilci krone in meja temeljito prenovljen ter opremljen za sodobna kulturna in turistična doživetja. Foto: Vizualizacija: Atelje Ostan Pavlin, arhitektura, urbanizem, d.o.o.

Slovenski gradovi niso le ostanki preteklosti, temveč dragocen del naše kulturne dediščine, ki si zasluži skrbno ohranjanje in spoštovanje. Predstavljajo simbol ponosa, zgodovine in identitete, hkrati pa ponujajo čudovito priložnost za jesenski izlet. Prenovljeni Grad Črnomelj v svoji novi podobi vabi obiskovalce, da ga doživijo na svež način – bodisi kot romantičen pobeg v dvoje, družinski izlet ali raziskovalno pustolovščino. Njegov razgiban program navdušuje tako velike kot male ljubitelje kulture: obiskovalci se lahko udeležijo dogodkov, ustvarjalnih delavnic, koncertov ter razstav, ki so tudi osrednja tema tega prispevka.

Grad Črnomelj – od srednjeveške trdnjave do kulturno-turistične destinacije

V središču mesta stoji Grad Črnomelj, ena najpomembnejših zgodovinskih znamenitosti Bele krajine. Z nedavno prenovo, izvedeno v okviru projekta Branilci krone in meja, je grad doživel popolno preobrazbo. Cilj projekta je bil obnova in oživitev pritličja gradu ter mestnega jedra Črnomlja, prenova pa je bila končana to jesen.

Projekt je bil usmerjen v celovito prenovo z namenom, da bi se zgodovinska dediščina preoblikovala v sodobno kulturno-turistično destinacijo. Poseben poudarek je na digitalizaciji vsebin, ki obiskovalcem omogočajo doživetje obogatene in virtualne resničnosti ter interaktivne predstavitve zgodovine. Revitalizacija povečuje dostopnost tudi za gibalno ovirane obiskovalce, hkrati pa ohranja avtentičnost kulturnega spomenika.

Prenova sledi jasnemu cilju – povezati dediščino s sodobnostjo. S tehnološko dovršeno opremo, premišljeno dostopnostjo in raznolikimi vsebinami grad postaja prostor, ki živi z ljudmi in za ljudi ter odpira vrata novim zgodbam. Srednjeveški duh viteških časov se v njem zdaj – bolj kot kdajkoli prej – prepleta z ustvarjalnostjo sedanjosti. Namenjen je vsem, ki želijo svoj dan preživeti nekoliko drugače – doživeti zgodovino na sodoben, doživet in navdihujoč način.

V prenovljenem gradu Črnomelj domuje tudi nova razstava Branilci krone in meja, ki združuje zgodovinska dejstva, digitalne tehnologije in interaktivno pripovedništvo.

Če iščete idejo za nekoliko drugačen izlet, prenovljeni Grad Črnomelj ponuja številne razloge, da ga dodate na svoj seznam poti. Foto: Uroš Raztresen

Kaj je bilo izvedeno in kakšen je namen prenovljenih prostorov gradu? V okviru projekta celovite prenove so bili obnovljeni vsi pritlični in kletni prostori gradu s skupno površino 922 kvadratnih metrov. Izvedena so bila obsežna gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, vključno s sanacijo vlage, prenovo fasade, ureditvijo drenaže, obnovo javnih sanitarij ter prenovo tlakov in ometov. Vsa dela so potekala v skladu s spomeniškovarstvenimi zahtevami z namenom ohranjanja zgodovinskega značaja objekta. Prenovljeni prostori so danes sodobno zasnovani in tehnično opremljeni, kar omogoča izvedbo številnih kulturnih, protokolarnih in družabnih dogodkov – od razstav, koncertov in porok do drugih prireditev. Obiskovalcem omogočajo, da zgodovino gradu doživijo na sodoben, interaktiven in doživet način. V okviru projekta so bile urejene tudi grajska klet, razdelilna kuhinja za potrebe prireditev in gostinskih dejavnosti ter trgovina s spominki, ki obiskovalcem ponuja izbrane lokalne izdelke in spomine na obisk gradu. Pomemben del projekta sta tudi nova celostna grafična podoba in izboljšana dostopnost dediščine, tako fizična kot digitalna, kar obiskovalcem omogoča lažji vpogled v bogato zgodovino kraja. Projekt Branilci krone in meja kot nosilec izvaja Občina Črnomelj v sodelovanju z javnim zavodom RIC Bela krajina. Projekt sofinancira ministrstvo za kulturo s sredstvi Načrta za okrevanje in odpornost in Evropske unije – NextGenerationEU.

Kaj prinaša razstava Branilci krone in meja?

Razstava Branilci krone in meja v prenovljenem gradu Črnomelj obiskovalcem ponuja sodoben, interaktiven in zgodovinsko utemeljen vpogled v srednjeveško preteklost Bele krajine. Na inovativen način povezuje dediščino, tehnologijo in pripovedništvo ter razkriva zgodbo rodbine Črnomaljskih, ki je s svojimi vitezi Jurijem in Gašperjem stala ob strani cesarju Frideriku III.

Skozi digitalno tehnologijo in interaktivne pripovedi razstava oživlja čas viteštva, poguma in zvestobe. Obiskovalci ne boste le opazovalci, temveč boste postali del dogajanja – od pogovorov z digitalnimi liki članov rodbine do doživljanja bojev ali ustvarjanja lastne srednjeveške podobe s pomočjo sodobnih interaktivnih vsebin.

Na poti skozi razstavo boste spoznali štiri digitalno oživljene člane rodbine, ki skozi dialoge razkrivajo osebne zgodbe in ključne trenutke iz srednjega veka. Raziščete lahko viteško orožje, grbe in artefakte, se pomerite v interaktivnem dvoboju ter ustvarite digitalni avtoportret svoje srednjeveške različice – spominek, ki jih na zabaven način poveže s preteklostjo.

Z razstavo, ki presega klasično muzejsko postavitev, Grad Črnomelj ponuja prijetno in doživeto izkušnjo, ki zgodovino približa tudi tistim, ki morda niso ljubitelji muzejev. Namenjena je družinam, šolskim skupinam in vsem, ki želijo zgodovino začutiti na sodoben, interaktiven in doživet način.

Več o vsebinah ter možnostih ogleda in rezervacije obiska najdete na spletni strani www.gradcrnomelj.eu. REZERVIRAJTE OBISK

Manj znani kotički, več priložnosti za odkrivanje

Slovenija ponuja nešteto čarobnih krajev, ki čakajo, da jih odkrijemo. Zakaj bi se vedno znova odpravljali na iste, že dobro znane destinacije, ko pa lahko prijetno presenetijo tudi manj oblegani kotički naše dežele? Če iščete idejo za nekoliko drugačen izlet, prenovljeni Grad Črnomelj ponuja številne razloge, da ga dodate na svoj seznam poti. To je destinacija za vse generacije – otroci bodo navdušeni nad doživljajskimi vsebinami in interaktivnostjo, odrasli bodo našli navdih v zgodovini in kulturi, starejši pa stik s preteklostjo, ki je oživljena na sodoben način.

Obisk gradu je tudi odlično izhodišče za raziskovanje Bele krajine – njenih slikovitih krajev, narave, kulturne raznolikosti in prijaznih ljudi, ki ji dajejo poseben značaj. Včasih je dovolj, da le zamenjate ustaljene poti – in odkrijete zgodbo, ki vas bo povsem osvojila.

Obiščite Črnomelj – kraj, kjer se zgodovina in sodobnost srečata v pristni zgodbi, prenovljeni grad pa postavlja piko na i doživetju te edinstvene regije.

Foto: Občina Črnomelj