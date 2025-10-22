Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes napovedala, da bodo parlamentarne volitve marca. Na današnjem posvetu s predstavniki parlamentarnih strank so zožili možne datume na zadnje tri nedelje v marcu, torej na 15., 22. ali 29. marec. Odločitev o tem, kdaj jih bo razpisala, bo sprejela do decembra, je še povedala v izjavi.

Zakon določa, da se redne volitve razpišejo najprej 135 dni in najkasneje 75 dni pred potekom štirih let od prve seje iztekajočega se sklica državnega zbora. Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot 90 dni in ne manj kot 60 dni.

Zadnje parlamentarne volitve, ki so bile prvič po letu 2008 redne, so potekale 24. aprila 2022.