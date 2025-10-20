Slovenija pozdravlja vse napore za pravičen mir v Ukrajini, vključno z napovedanimi pogovori med predsednikoma ZDA in Rusije v Budimpešti, je na zasedanju zunanjih ministrov EU v Luxembourgu povedala ministrica Tanja Fajon. Napore predsednika ZDA je pozdravila tudi visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. Spregovorili sta tudi o dogajanju na Bližnjem vzhodu. Po besedah Kallas predlagani ukrepi proti Izraelu zaradi njegovega ravnanja v Gazi ostajajo na mizi, vendar njihovo sprejetje zaenkrat ni predvideno.

"Slovenija pozdravlja vsa mirovna prizadevanja, ki gredo v smer trajnega pravičnega premirja," je o prizadevanjih ameriškega predsednika Donalda Trumpa za končanje vojne v Ukrajini ob prihodu na zasedanje povedala slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. Pozdravila je tudi napovedane pogovore med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v Budimpešti.

"Upamo, da bo najavljeno srečanje med Trumpom in Putinom v Budimpešti obrodilo sadove in predstavljalo korak na poti k dolgo pričakovanemu miru. Pri tem je bistveno, da je Ukrajina vključena v vse pogovore o miru," je Fajon po navedbah zunanjega ministrstva povedala v razpravi na zasedanju.

Kallas: Upam, da bo Trump pritisnil na Rusijo

Trumpove napore za mir v Ukrajini je pozdravila tudi visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kallas, ki pa je obenem poudarila, da si Rusija ne želi miru. Izrazila je upanje, da bo Trump pritisnil na Rusijo, da bo sedla za pogajalsko mizo.

Glede prihoda ruskega predsednika v Budimpešto je dejala, da "ni lepo videti, da oseba, za katero je Mednarodno kazensko sodišče izdalo nalog za prijetje, pride v evropsko državo".

"Za mednarodni red je slabo, če agresor dobi, kar želi"

Komentirala je tudi poročanje britanskega časnika Financial Times, da naj bi Trump ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega na petkovem srečanju v Beli hiši pozval, naj sprejme pogoje ruskega predsednika za konec vojne.

"Ukrajinci so zelo vzdržljivi, borijo se za svojo svobodo, svojo neodvisnost, svojo državo, tako da se ne morejo kar predati. Mislim, da je za mednarodni red slabo, če agresor dobi, kar želi. To namreč vsem agresorjem na svetu pošilja sporočilo, da lahko vzamejo, kar želijo," je povedala Kallas. Foto: STA

EU želi po njenih besedah na Moskvo pritisniti z dodatnimi sankcijami. Tako so danes zunanji ministri razpravljali o predlogu 19. svežnja sankcij proti Rusiji, dogovor o katerem bi lahko države članice dosegle do konca tedna.

Del svežnja so tudi dodatni ukrepi proti ladjam t. i. flote v senci, ki jih Rusija uporablja za izogibanje zahodnim sankcijam, predvsem omejitvam izvoza nafte v tretje države. Kallas je zato v Evropski službi za zunanje delovanje, ki jo vodi, imenovala posebnega koordinatorja, ki usklajuje delovanje posameznih držav članic na tem področju, je povedala na novinarski konferenci po zasedanju.

Ministri so v okviru razprave o ruski agresiji na Ukrajino govorili še o procesu vzpostavljanja posebnega sodišča za pregon kaznivega dejanja agresije. Fajon je podprla ustanovitev sodišča in napovedala, da se mu namerava Slovenija pridružiti.

Opozorila je še na nujnost takojšnje in varne vrnitve deportiranih ukrajinskih otrok ter izpustitev pridržanih civilistov in novinarjev. Ob tem je najavila svoj skorajšnji obisk v Ukrajini in odprtje slovenskih humanitarnih projektov, povezanih z dobrobitjo otrok, so sporočili z MZEZ.

Kallas: Predlagani ukrepi EU proti Izraelu ostajajo na mizi

Zunanji ministri so govorili tudi o dogajanju na Bližnjem vzhodu. Kot je pojasnila Kallas, so predlagani ukrepi EU proti i Izraelu zaradi njegovega ravnanja v Gazi ostajajo na mizi, vendar njihovo sprejetje zaenkrat ni predvideno.

"Prekinitev ognja je spremenila okoliščine. To je jasno vsem. Vendar pa dokler ne bomo videli resničnih sprememb na terenu, vključno z več pomoči za Gazo, grožnja s sankcijami ostaja na mizi," je povedala Kallas.

Med pogoji za umik predloga je naštela še, da Izrael humanitarnim delavcem in novinarjem omogoči vstop v palestinsko enklavo, mednarodnim nevladnim organizacijam pa nemoteno registracijo v Izraelu.

Čeprav predlog ukrepov ostaja na mizi, pa zaenkrat ne načrtujejo nadaljnjih korakov pri njihovem sprejemanju, saj je položaj "zelo krhek", je še povzela današnjo razpravo ministrov. Ta je po njenih besedah pokazala različne poglede na dogajanje.

Fajon: Zdaj se moramo osredotočiti na ohranjanje in nadzor nad premirjem

Fajon je na zasedanju poudarila, da razmere v Gazi kljub premirju ostajajo zelo krhke in negotove. "Zdaj se moramo osredotočiti na ohranjanje in nadzor nad premirjem. Slovenija podpira aktivno vlogo EU v okviru mirovnih prizadevanj," so njene besede navedli na zunanjem ministrstvu.

Poleg premirja je po njenih besedah potrebna takojšnja, neovirana in varna dostava humanitarne pomoči ljudem v Gazi v sodelovanju z agencijami Združenih narodov. Izrael mora nujno odpreti več prehodov in omogočiti evakuacije ranjenih, je poudarila Fajon in dodala, da je treba novinarjem zagotoviti varen in neoviran dostop do Gaze, da bodo lahko svobodno in neodvisno opravljali svoje delo.

V razpravi je opozorila še, da mora biti končni cilj mirovnega procesa rešitev dveh držav in da je treba zato nujno še naprej krepiti Palestinsko upravo, ki mora biti vključena v obnovo in prihodnjo ureditev Gaze, so sporočili z MZEZ.