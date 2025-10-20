Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo ocenil, da bi morali Ukrajina in Rusija zamrzniti frontno črto in končati vojno, kar bi vključevalo tudi razdelitev regije Donbas na vzhodu Ukrajine. Časnik Financial Times je pred tem poročal, da je Trump ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v petek pozval, naj se odpove celotnemu Donbasu.

Fajon in Kallas pozdravili napore za mir v Ukrajini

Slovenija pozdravlja vse napore za pravičen mir v Ukrajini, vključno z napovedanimi pogovori med predsednikoma ZDA in Rusije v Budimpešti, je danes pred zasedanjem zunanjih ministrov EU v Luxembourgu povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Napore predsednika ZDA je pozdravila tudi visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.

"Slovenija pozdravlja vsa mirovna prizadevanja, ki gredo v smer trajnega pravičnega premirja," je o prizadevanjih ameriškega predsednika Donalda Trumpa za končanje vojne v Ukrajini povedala Fajon. Pozdravila je tudi napovedane pogovore med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v Budimpešti.

Trumpove napore za mir v Ukrajini je pozdravila tudi visoka zunanjepolitična predstavnica Unije Kallas, ki pa je obenem poudarila, da si Rusija ne želi miru. Izrazila je upanje, da bo Trump pritisnil na Rusijo, da bo sedla za pogajalsko mizo.

Glede prihoda ruskega predsednika v Budimpešto je dejala, da "ni lepo videti, da oseba, za katero je Mednarodno kazensko sodišče izdalo nalog za prijetje, pride v evropsko državo".

Komentirala je tudi poročanje britanskega časnika Financial Times, da naj bi Trump ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega na petkovem srečanju v Beli hiši pozval, naj sprejme pogoje ruskega predsednika za konec vojne.

"Ukrajinci so zelo vzdržljivi, borijo se za svojo svobodo, svojo neodvisnost, svojo državo, tako da se ne morejo kar predati. Mislim, da je za mednarodni red slabo, če agresor dobi, kar želi. To namreč vsem agresorjem na svetu pošilja sporočilo, da lahko vzamejo, kar želijo," je povedala Kallas.

EU želi po njenih besedah na Moskvo pritisniti z dodatnimi sankcijami. Tako bodo zunanji ministri danes razpravljali o predlogu 19. svežnja sankcij proti Rusiji, pri čemer še ni pričakovati dogovora, bi se pa to lahko zgodilo do konca tedna, je povedala. V četrtek se bodo namreč v Bruslju sestali tudi voditelji držav članic.

V EU obenem trenutno poteka še razprava o predlogu novega posojila za Ukrajino v višini 140 milijard evrov, ki bi ga financirali z uporabo zamrznjenega ruskega premoženja.

Zelenski se je pripravljen udeležiti srečanja v Budimpešti

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes dejal, da se je pripravljen udeležiti napovedanega srečanja v Budimpešti med ameriškim in ruskim predsednikom Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom, če bo povabljen. Pozval je tudi k dobavi dodatnih protiletalskih sistemov patriot za obrambo pred ruskimi zračnimi napadi.

"Če bom povabljen v Budimpešto, če bo to povabilo v obliki tristranskega srečanja ali, kot se temu reče, diplomacije prek posrednika, kjer se predsednik Trump sreča s Putinom in predsednik Trump z mano, potem se bomo v takšni ali drugačni obliki dogovorili," je na novinarski konferenci v Kijevu dejal Zelenski.

Ob tem je sicer menil, da Budimpešta ni "najboljše prizorišče za to srečanje", poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki dodaja, da ima Ukrajina napete odnose z Madžarsko, ki velja za najbolj Kremlju naklonjeno državo članico EU.

Trump je po telefonskem pogovoru s Putinom pretekli četrtek napovedal, da se bo z ruskim predsednikom srečal v madžarski prestolnici. Srečanje so kasneje potrdili tudi v Moskvi in dodali, da bi se voditelja lahko sešla v prihodnjih tednih. Trump in Putin sta se nazadnje srečala avgusta na Aljaski.

Ameriški predsednik si še naprej prizadeva posredovati pri mirovnem sporazumu med Ukrajino in Rusijo, da bi končal tri leta in pol trajajočo vojno, ki jo je sprožila ruska invazija februarja 2022.

Zelenski je sicer danes dejal, da ruski pogoji za dosego miru ostajajo nespremenjeni, vključno z umikom ukrajinskih sil iz celotne regije Donbas na vzhodu Ukrajine, ki si jo želi Rusija priključiti. Kot je dodal, je ameriškim sogovornikom med obiskom v Washingtonu pojasnil, da se stališče Ukrajine ni spremenilo, kar pomeni, da zavrača ruske pogoje.

Zelenski je tudi nakazal, da njegova država potrebuje 25 dodatnih ameriških protiletalskih sistemov patriot, ki bi ji pomagali pri obrambi pred ruskimi napadi. Kot je namreč pojasnil, je začel pogovore z obrambnimi podjetji o pripravi pogodbe za 25 sistemov patriot, ob tem pa dodal, da bi morali za njihov nakup uporabiti zamrznjena ruska sredstva.

Zelenski se je prejšnji teden mudil na obisku v Beli hiši, kjer je skušal Trumpa prepričati, da bi ZDA Ukrajini dobavile ameriške rakete dolgega dosega tomahawk, vendar mu to ni uspelo.

Trump pritiska h končanju vojne v Ukrajini in razdelitvi Donbasa

"Menimo, da bi se morali ustaviti na črtah, kjer so – na bojnih črtah –, iti domov, prenehati ubijati ljudi in končati," je Trump dejal novinarjem na krovu predsedniškega letala Air Force One.

Na vprašanje, ali je Trump Zelenskemu dejal, naj Donbas prepusti Rusiji, je Trump odgovoril, da o tem nista nikoli govorila.

Zelenski se je v petek s Trumpom sestal v Washingtonu, dan pred tem pa je Trump po telefonu govoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Časnik Financial Times je ob sklicevanju na neimenovane vire poročal, da je Trump med srečanjem Zelenskega pozval, naj se odpove celotnemu Donbasu, da bi končal vojno. Ob tem naj bi ga opozoril, da je Putin zagrozil, da bo uničil Ukrajino, če ne bo privolil v to.



Ukrajina naj bi po pisanju FT naposled prepričala Trumpa, naj podpre zamrznitev trenutne frontne črte.

Trump je v nedeljo na poletu s Floride v Washington menil, da je Rusija že zasedla "približno 78 odstotkov ozemlja". Dodal je, da želi ustaviti spopade na bojišču, o podrobnostih pa naj se obe strani pogajata kasneje. Na vprašanje, kaj naj bi po njegovem mnenju storili z Donbasom, je Trump odgovoril, da naj ostane tak, kot je, in da je trenutno razdeljen.

Industrijska regija Donbas, kar je skupno ime za območji Donecka in Luganska, je pred letom 2014, ko sta Doneška in Luganska ljudska republika po mednarodno nepriznanem referendumu razglasili neodvisnost od Ukrajine, imela približno 6,5 milijona prebivalcev in je bila središče ukrajinske težke industrije, bogate z rudninami premoga in železa.

Pristojni ministri EU o prepovedi uvoza plina in nafte iz Rusije

Ministri članic EU, pristojni za energetiko, bodo danes v Luxembourgu odločali o predlogu za popolno prepoved uvoza plina in nafte iz Rusije z letom 2028. Pričakovati je, da bodo predlog podprli, tako da se bo lahko Svet EU začel o tem pogajati z Evropskim parlamentom, ki je pogajalsko izhodišče že sprejel.

Cilj predloga, o katerem bodo ministri glasovali na današnjem zasedanju, je tudi izboljšati spremljanje in sledljivost ruskega plina ter podpreti članice pri prehodu na druge vire energije in zagotavljanju energetske varnosti v EU.

Po potrditvi t. i. splošnega pristopa Sveta EU bo ta lahko začel pogajanja z Evropskim parlamentom, ki je svoje pogajalsko izhodišče sprejel pretekli četrtek. V izhodišču, ki sta ga potrdila pristojna odbora, se zavzema za prepoved uvoza plina in nafte iz Rusije že s 1. januarjem 2026. Za veljavne kratkoročne pogodbe o plinu bi izjema veljala do 17. junija 2026, za dolgoročne pa do 1. januarja 2027.

Evropska komisija je zaradi ruskega napada na Ukrajino že maja 2022 predstavila načrt za zmanjšanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv, ki je prispeval k bistvenemu zmanjšanju uvoza tovrstnih energentov iz Rusije. V začetku maja letos pa je komisija predstavila še načrt za popolno opustitev uvoza ruskih fosilnih goriv do konca leta 2027. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Ministri članic EU, pristojni za energetiko, bodo poleg tega s kolegoma iz Ukrajine in Moldavije govorili o zagotavljanju energetske varnosti teh dveh držav pred prihajajočo zimo. Stanje je kritično predvsem v Ukrajini, kjer je Rusija v zadnjem obdobju okrepila napade na energetsko infrastrukturo.

Zunanji ministri EU o mirovnih prizadevanjih v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu

Zunanji ministri držav članic EU bodo danes v luči prizadevanj ZDA za končanje vojne v Ukrajini razpravljali o nadaljnji podpori Kijevu v boju z rusko agresijo, vključno z novim posojilom za Ukrajino in sankcijami proti Rusiji. Na dnevnem redu imajo še razpravo o vlogi EU v pred kratkim sproženem mirovnem procesu na Bližnjem vzhodu.

Zunanji ministri, med njimi slovenska ministrica Tanja Fajon, bodo razpravljali o nadaljnji vojaški, politični in finančni podpori Kijevu. Med drugim bodo govorili o predlogu novega 140 milijard evrov vrednega posojila za Ukrajino, za financiranje katerega bi uporabili zamrznjeno rusko premoženje, pa tudi o predlogu 19. svežnja sankcij proti Rusiji. Odločitev o tem danes ni pričakovati.

Na dnevnem redu imajo še razpravo o tem, kako bi lahko EU prispevala k zagotavljanju varnostnih jamstev Ukrajini po prekinitvi ognja oziroma koncu vojne.

Te razprave so se okrepile po avgustovskih mirovnih prizadevanjih ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki so v zadnjem času znova dobila zagon. V petek je v Beli hiši gostil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, napovedal pa je tudi novo srečanje z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom, ki naj bi kmalu potekalo na Madžarskem.

Je pa Trumpu uspelo doseči mirovni dogovor med sprtimi stranmi na Bližnjem vzhodu, kar bo druga osrednja tema današnjega zasedanja zunanjih ministrov EU. Osredotočili se bodo na vlogo Unije v tem procesu, predvsem na humanitarnem področju ter pri obnovi palestinske enklave Gaza, ki je po dveh letih izraelskih napadov povsem opustošena.

Vodje diplomacij imajo na dnevnem redu še odnose z indijsko-pacifiško regijo in napetosti v Gruziji po nedavnih lokalnih volitvah, poroča STA.