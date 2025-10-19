Ruski oligarh: Putina je težko razumeti, a zdaj pošilja signale. Vem, kaj hoče od Trumpa.

Izgnani ruski oligarh Mihail Hodorkovski, ki je več kot desetletje preživel v ruskem zaporu in zdaj živi v Londonu, trdi, da ruski predsednik Vladimir Putin pošilja signale, da je pripravljen doseči dogovor z Donaldom Trumpom glede Ukrajine.

V nedeljskem intervjuju za oddajo Nedeljsko jutro s Trevorjem Phillipsom je Hodorkovski dejal, da bi morebitni dogovor lahko vključeval predajo delov ozemlja Rusiji.

"Imam vtis, da je Putin Trumpu poslal signal, da je pripravljen na dogovor. Putin si želi celoten Donbas, dele, ki jih še ni zavzel," je dejal in opozoril, da bi ruski predsednik lahko poskušal pridobiti ozemlje na vzhodu Ukrajine, da bi "destabiliziral razmere" v preostalem delu države, je poročal Sky News.

Hodorkovski je tudi opozoril, da je težko razumeti strategije ameriškega in ruskega predsednika. "Dvomim, da lahko razumete Putina. Že začenjam dvomiti v možnost razumevanja Putina in tega, kaj si v resnici želi," je dodal, poudaril pa tudi, da Trumpa ni nikoli poskušal razumeti.

"Pritisniti je treba na ključno točko konflikta. In ključna točka je Putin sam."

Po vprašanju novinarja je govoril tudi o tem, kako dolgo lahko Putin ostane na oblasti in o morebitni vlogi ruske opozicije pri reševanju konflikta. "Z izvajanjem psihološkega pritiska na Putina, z ustvarjanjem problemov, ki jih mora rešiti sam, in konsolidacijo opozicije, imamo dejansko priložnost, da pritisnemo na ključno točko tega konflikta. In ključna točka je Putin sam."

"Ustavitev te vojne je pomembnejša kot čakanje, da Putin zapusti prizorišče," je zaključil Hodorkovski.

V Rusiji ga čaka dosmrtna zaporna kazen

Nekdanji oligarh je tudi razkril, da bi se lahko, če se vrne v Rusijo, soočil z dosmrtno zaporno kaznijo, poleg dodatnih obtožb, ki jih je Kremelj nedavno vložil proti njemu in ki bi po njegovem mnenju lahko vključevale nasilje zunaj Rusije.

Ruska zvezna varnostna služba (FSB) je v torek sporočila, da je začela kazenski postopek proti vidnim protivojnim ruskim opozicijskim osebnostim v izgnanstvu, vključno s Hodorkovskim, ki ga je obtožila ustvarjanja "teroristične organizacije" in načrtovanja nasilnega prevzema oblasti.

FSB je sporočila, da v zadevi preiskuje več kot 20 drugih ljudi, vključno z vidnim disidentom Vladimirjem Kara-Murzo, nekdanjim svetovnim šahovskim prvakom Garijem Kasparovom, nekdanjim premierjem Mihailom Kasjanovom ter vidnima ekonomistoma Sergejem Aleksašenkom in Sergejem Gurijevom.