Avtorji:
Sa. B., STA

Nedelja,
19. 10. 2025,
8.04

Osveženo pred

12 minut

Bližnji vzhod Talci Hamas Izrael Gaza

Nedelja, 19. 10. 2025, 8.04

12 minut

Bližnji vzhod

Netanjahu: Vojna v Gazi se ne bo končala, dokler Hamas ne bo razorožen

Avtorji:
Sa. B., STA

Benjamin Netanjahu | Po navedbah Netanjahuja bo za končanje vojne treba zaključiti drugo fazo mirovnega dogovora. | Foto Reuters

Po navedbah Netanjahuja bo za končanje vojne treba zaključiti drugo fazo mirovnega dogovora.

Foto: Reuters

Vojna v Gazi se ne bo končala, dokler islamistično gibanje Hamas ne bo razoroženo, palestinsko ozemlje pa demilitarizirano, je v soboto izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Ameriški State Department pa je sporočil, da naj bi Hamas načrtoval neposreden napad na civiliste v Gazi in opozoril, da bi to pomenilo kršitev mirovnega dogovora.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:

8.30 Netanjahu končanje vojne v Gazi pogojuje z razorožitvijo Hamasa
8.05 Hamas predal trupli dveh talcev

8.30 Netanjahu končanje vojne v Gazi pogojuje z razorožitvijo Hamasa

Vojna v Gazi se ne bo končala, dokler islamistično gibanje Hamas ne bo razoroženo, palestinsko ozemlje pa demilitarizirano, je v soboto izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Ameriški State Department pa je sporočil, da naj bi Hamas načrtoval neposreden napad na civiliste v Gazi in opozoril, da bi to pomenilo kršitev mirovnega dogovora.

Po navedbah Netanjahuja bo za končanje vojne treba zaključiti drugo fazo mirovnega dogovora, ki, kot je dejal, vključuje razorožitev Hamasa in demilitarizacijo Gaze. "Ko bo to uspešno zaključeno – upajmo na lahek način, če pa ne, pa na težak –, se bo vojna končala," je povedal za izraelsko televizijsko postajo Channel 14.

Hamas lastni razorožitvi ni naklonjen, od prekinitve izraelskih napadov pa znova utrjuje svoj nadzor nad Gazo. Nedavno je denimo Hamas objavil videoposnetek, na katerem njegovi pripadniki ustrelijo osem moških, obtoženih sodelovanja z izraelsko vojsko. V enklavi prav tako prihaja do spopadov med Hamasom in drugimi oboroženimi skupinami.

V luči tega je State Department v soboto sporočil, da ima "verodostojne informacije", da Hamas načrtuje neposreden napad na civiliste v Gazi. Pri tem je opozoril, da bi takšno dejanje pomenilo kršitev mirovnega dogovora, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Če bo Hamas izvedel ta napad, bodo sprejeti ukrepi za zaščito prebivalcev Gaze in ohranitev celovitosti prekinitve ognja," je še sporočil State Department, ki dodatnih podrobnosti ni podal.

8.05 Hamas predal trupli dveh talcev

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je v soboto zvečer izročilo posmrtne ostanke dveh talcev, ki jih je Rdeči križ nato predal Izraelu. Pri tem je opozorilo, da bo nadaljnje zaprtje mejnega prehoda Rafa med Egiptom in Gazo povzročilo znatne zamude pri predaji preostalih trupel talcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Urad izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja je danes potrdil, da je Rdeči križ prejel trupla dveh talcev in jih predal izraelskim silam. Skupno je tako Hamas v skladu z dogovorom o prekinitvi ognja Izraelu izročil vseh 20 preživelih talcev, ki jih je zajel ob napadu 7. oktobra 2023, in trupla 12 od 28 talcev.

Odprtje mejnega prehoda Rafa že dlje časa zahtevajo Združeni narodi in humanitarne organizacije, saj se Palestinci v od izraelskih napadov opustošeni Gazi soočajo s hudo humanitarno krizo. | Foto: Reuters Odprtje mejnega prehoda Rafa že dlje časa zahtevajo Združeni narodi in humanitarne organizacije, saj se Palestinci v od izraelskih napadov opustošeni Gazi soočajo s hudo humanitarno krizo. Foto: Reuters

Palestinsko gibanje je ob tem opozorilo, da zaprtje prehoda Rafa "preprečuje vstop specializirane opreme, potrebne za iskanje pogrešanih pod ruševinami, in onemogoča delo forenzičnih ekip ter uporabo orodij, potrebnih za identifikacijo trupel". To po navedbah Hamasa vodi do "znatnih zamud pri izkopavanju in prevozu posmrtnih ostankov".

Odprtje mejnega prehoda sicer že dlje časa zahtevajo Združeni narodi in humanitarne organizacije, saj se Palestinci v od izraelskih napadov opustošeni Gazi soočajo s hudo humanitarno krizo.

Kljub temu je Netanjahu odredil, da mejni prehod Rafa ostane zaprt do nadaljnjega, so v soboto sporočili iz njegovega urada. Ponovno odprtje pa je odvisno od tega, "kako bo Hamas izpolnil svoje obveznosti glede vrnitve talcev in trupel umrlih ter izvajal dogovorjene pogoje" premirja, so dodali.

Hamas, talci, Izrael
Bližnji vzhod Talci Hamas Izrael Gaza
