Izraelski obrambni minister Izrael Kac je v sredo zagrozil z nadaljevanjem spopadov v Gazi, če palestinsko gibanje Hamas ne bo spoštovalo pogojev dogovora o prekinitvi ognja in izročilo trupel vseh zajetih talcev. Hamas je sicer v sredo zvečer Izraelu izročil posmrtne ostanke še dveh talcev.

Pregled dnevnih dogodkov:



8.07 Izrael grozi Hamasu z nadaljevanjem spopadov, če ne izroči trupel vseh talcev

8.07 Izrael grozi Hamasu z nadaljevanjem spopadov, če ne izroči trupel vseh talcev

"Če Hamas noče spoštovati sporazuma, bo Izrael v sodelovanju z ZDA nadaljeval boj in ukrepal za popoln poraz Hamasa," so zapisali v izjavi urada izraelskega obrambnega ministra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izjava je prišla po tem, ko je Hamas v sredo zvečer izročil trupli še dveh talcev in pri tem sporočil, da brez potrebne posebne opreme ne bo mogel izkopati preostalih trupel iz ruševin v od vojne razdejani Gazi.

Hamas je v ponedeljek v skladu z dogovorom o prekinitvi ognja, ki ga je gibanje sklenilo z Izraelom na podlagi mirovnega načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa, izpustil 20 živih talcev. Vendar pa je od ponedeljka izročil le posmrtne ostanke devetih od 28 talcev. Za eno od trupel pa Izrael trdi, da ne pripada talcu.

Hamas naj bi še vedno nameraval izpolniti svojo obljubo

Visoki ameriški svetovalci so v sredo po izraelski grožnji z nadaljevanjem bojev v Gazi dejali, da Hamas še vedno namerava izpolniti svojo obljubo.

"Še naprej pravijo, da nameravajo spoštovati dogovor. Želijo si, da bi bil dogovor v tem pogledu sklenjen," je novinarjem pod pogojem anonimnosti povedal eden od svetovalcev.

Izrael tudi odprtje mejnega prehoda Rafa med Gazo in Egiptom pogojuje z vrnitvijo vseh trupel talcev. Po napovedih bi mejni prehod lahko odprli danes, s čimer bi v palestinsko enklavo lahko dostavili večje količine humanitarne pomoči.