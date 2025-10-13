V Gazi izbruhnil interni spopad, eden najnasilnejših od končanja izraelskih operacij

V Gazi so minuli konec tedna izbruhnili spopadi med pripadniki palestinskega islamističnega gibanja Hamas in oboroženimi člani klana Dugmuš, v katerih je bilo po navedbah lokalnih virov ubitih najmanj 27 ljudi. To je bil po poročanju tujih medijev eden najnasilnejših internih spopadov od končanja večjih izraelskih operacij v palestinski enklavi.

Po poročanju britanskega BBC, ki se sklicuje na očividce, so zamaskirani oboroženi pripadniki Hamasa v bližini nekdanje bolnišnice v mestu Gaza izmenjali ogenj z oboroženimi člani vplivne družine Dugmuš.

Visoki uradnik notranjega ministrstva, ki je pod nadzorom Hamasa, je dejal, da so njihove varnostne službe obkolile sosesko družine Dugmuš in se zapletle v hude spopade, ko so jih hotele pridržati. Po podatkih ministrstva je bilo ubitih osem njihovih pripadnikov.

Zdravstveni viri pa so povedali, da je bilo od začetka spopadov v soboto ubitih 19 članov klana Dugmuš in osem borcev Hamasa.

Notranje ministrstvo je še sporočilo, da si njihove sile prizadevajo za vzpostavitev reda, in opozorilo, da se bodo odločno spopadli z "vsako oboroženo dejavnostjo zunaj okvira upora", še navaja BBC.

Družina Dugmuš eden najvidnejših klanov v Gazi

Družina Dugmuš, eden najvidnejših klanov v Gazi, ima že dolgo napete odnose s Hamasom, oboroženi člani klana pa so se v preteklosti že večkrat spopadli z njim.

Sprti strani sta sicer druga drugi pripisali odgovornost za to, kdo je sprožil spopade. Hamas je pred tem sporočil, da so oboroženi pripadniki družine Dugmuš ubili dva njihova borca in ranili pet drugih. Vir iz družine Dugmuš pa je lokalnim medijem povedal, da so sile Hamasa prišle do stavbe, ki je nekoč služila kot bolnišnica, v katero se je zatekla družina, in jo skušal izseliti, da bi tam vzpostavil bazo za svoje sile.

Hamas, ki je več let vladal v Gazi z železno roko, je sicer po navedbah lokalnih virov pred dnevi vpoklical približno sedem tisoč pripadnikov svojih varnostnih sil, da bi ponovno vzpostavil nadzor nad območji Gaze, ki so jih nedavno zapustile izraelske sile, je poročala ameriška mreža CNN.

Izraelska vojska, ki je po napadu borcev Hamasa na izraelsko ozemlje 7. oktobra 2023 začela ofenzivo v Gazi, se je v skladu s prejšnji teden sprejetim dogovorom o prvi fazi mirovnega načrta za končanje vojne začela umikati z nekaterih območij palestinske enklave.

Glede na poročila so se oborožene enote Hamasa že razporedile po več okrožjih, nekatere v civilnih oblačilih, druge pa v modrih uniformah policije Gaze. Hamasov medijski urad je sicer po poročanju BBC zanikal, da bi skupina na ulice nameščala svoje borce.