Izraelska vlada je danes zgodaj zjutraj potrdila prvo fazo načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa za mir v Gazi, ki predvideva izpustitev talcev Hamasa in palestinskih zapornikov, navajajo agencije, ki se sklicujejo na izjavo urada predsednika izraelske vlade Benjamina Netanjahuja.

6.23 Izraelska vlada odobrila prvo fazo Trumpovega mirovnega načrta za Gazo

"Vlada je pravkar odobrila okvir za izpustitev vseh talcev - tako živih kot mrtvih," je navedeno v izjavi, objavljeni na omrežju X. Urad je nato objavil Netanjahujevo izjavo in sporočil, da bo premirje začelo veljati v 24 urah.

Premirje bo nadzorovala skupina okrog 200 ameriških vojakov iz ameriškega centralnega poveljstva (Centcom) na Floridi, je v četrtek novinarjem v Washingtonu povedal neimenovani vojaški uradnik ZDA, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vojaki bodo nadzorovali premirje

Vojaki bodo nadzorovali premirje in skrbeli, da ne bo kršitev, v ekipo pa bodo vključeni tudi vojaški predstavniki Egipta, Katarja, Turčije in Združenih arabskih emiratov.

"Smo na pomembni točki razvoja. V zadnjih dveh letih smo se borili za dosego svojih vojnih ciljev. Eden od osrednjih vojnih ciljev je vrnitev talcev. Vseh talcev, živih in mrtvih. In to bomo kmalu dosegli," je sporočil Netanjahu. Foto: Profimedia

"Smo na pomembni točki razvoja. V zadnjih dveh letih smo se borili za dosego svojih vojnih ciljev. Eden od osrednjih vojnih ciljev je vrnitev talcev. Vseh talcev, živih in mrtvih. In to bomo kmalu dosegli," je sporočil Netanjahu. Zasluge je pripisal pogumu izraelskih vojakov, pomoči ZDA ter skupnemu vojaškemu in diplomatskemu pritisku na Hamas.

Visoki predstavnik Hamasa: Vojna v Gazi je za Hamas končana

Sporazum med pogajalci Izraela in Hamasa s pomočjo posrednikov, ki je bil dosežen v Egiptu, sledi Trumpovemu mirovnemu načrtu za Gazo v 20 točkah, ki ga je predsednik ZDA napovedal septembra.

Trump je dejal, da namerava v nedeljo odpotovati na Bližnji vzhod. Egipt načrtuje slovesnost ob sklenitvi sporazuma, ameriški predsednik pa naj bi se ustavil tudi v Izraelu in razmišlja o obisku opustošene Gaze, poroča AFP.

Prva faza sporazuma vključuje izpustitev vseh talcev in umik izraelskih vojakov na dogovorjeno črto v Gazi. Izrael bo izpustil okoli 250 Palestincev, ki prestajajo dosmrtne zaporne kazni, in približno 1.700 drugih, ki so bili pridržani po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023.

Visoki predstavnik Hamasa Halil Al Haja je v četrtek izjavil, da je vojna v Gazi za Hamas končana, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Poudaril je, da je takšna zagotovila dobil od posrednikov in ameriške vlade.

"Potrjujemo, da žrtve našega ljudstva ne bodo zaman, da bomo ostali zvesti svoji obljubi in se ne bomo odrekli nacionalnim pravicam našega ljudstva - doseči svobodo, neodvisnost in samoodločbo," je izjavil Al Haja po dveh letih vojne, ki je na palestinski strani zahtevala več kot 60 tisoč življenj.