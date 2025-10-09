Ameriški predsednik Donald Trump je danes v Beli hiši zatrdil, da nihče ne bo prisiljen zapustiti Gaze, poročajo tuje tiskovne agencije. Napovedal je, da namerava v nedeljo odpotovati na Bližnji vzhod. Izraelska vlada medtem sicer še odloča o potrditvi Trumpovega mirovnega načrta za Gazo.

Pregled dneva:



22.10 Trump: Nihče ne bo prisiljen zapustiti Gaze

21.08 Dva skrajno desna ministra napovedala, da dogovora ne bosta podprla

20.07 Macron na evropsko-arabskem srečanju o Gazi znova podprl rešitev dveh držav

18.41 Trump naj bi obiskal Jeruzalem in Egipt

15.12 Izrael: Prekinitev ognja bo v 24 urah po seji kabineta

13.48 Agencije ZN pripravljene okrepiti dobavo pomoči v Gazo

13.45 Dogovor o načrtu za mir v Gazi bo začel veljati po potrditvi izraelske vlade

12.14 Slovenija pozdravlja dogovor o prvi fazi mirovnega načrta za Gazo

10.28 Izraelska vojska se pripravlja na prerazporeditev sil v Gazi

8.32 V svetu pozdravljajo dogovor o prvi fazi mirovnega načrta za Gazo

6.50 Netanjahu pozdravil dogovor o izpustitvi talcev, Hamas poziva k pritisku na Izrael

6.20 Trump naznanil, da sta Izrael in Hamas potrdila prvo fazo mirovnega načrta za Gazo

22.10 Trump: Nihče ne bo prisiljen zapustiti Gaze

"Nihče ne bo prisiljen oditi. Ne, ravno nasprotno," je Trump dejal v Ovalni pisarni, kjer je sprejel finskega predsednika Alexandra Stubba. Takšna so tudi zagotovila v Trumpovem mirovnem načrtu za Gazo, čeprav je sam pred časom predstavil zamisel, da bi Palestince iz Gaze povsem izselili.

Mirovni načrt predvideva tudi izpustitev vseh izraelskih talcev iz ujetništva palestinskega islamističnega gibanja Hamas. "Talci se bodo vrnili v ponedeljek ali torek. Verjetno bom tam. Upam, da bom tam. Načrtujemo odhod v nedeljo in se tega veselim," je Trump dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Izrael in Hamas sta danes podpisala prvo fazo sporazuma o prekinitvi ognja v Gazi in izpustitvi talcev. Izraelski zunanji minister Gideon Saar je ob tem izjavil, da bi izpustitev ujetnikov "morala končati vojno".

Glavni pogajalec Hamasa Halil al Haja pa je dejal, da je prejel zagotovila posrednikov in ameriške administracije, ki vsi potrjujejo, da je vojna v Gazi "v celoti končana". Hamas je po njegovih besedah sprejel dogovor, "ki služi interesom palestinskega ljudstva in preprečuje prelivanje krvi", navaja AFP.

Trumpova posebna odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner sta se zvečer v Jeruzalemu sestala z izraelskim predsednikom Izakom Herzogom in in premierjem Benjaminom Netanjahujem, so sporočili izraelski viri.

Po navedbah izraelskih medijev sta se ameriška odposlanca nato udeležila seje izraelske vlade, na kateri razpravljajo o potrditvi mirovnega načrta za Gazo.

21.08 Dva skrajno desna ministra napovedala, da dogovora ne bosta podprla

Dogovor o prvi fazi načrta za mir v Gazi, ki vključuje izmenjavo talcev in palestinskih zapornikov, bo začel veljati po potrditvi na vladi, je danes sporočil kabinet izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Ta je sejo vlade sklical za danes. Dva skrajno desna ministra sta sicer napovedala, da dogovora ne bosta podprla.

Skrajno desna izraelska ministra, Bezalel Smotrič in Itamar Ben-Gvir sta napovedala, da dogovora ne bosta podprla.

"Obstaja ogromen strah pred posledicami izpraznitve zaporov in izpustitve naslednje generacije terorističnih voditeljev, ki bodo storili vse, da bi tukaj še naprej prelivali reke judovske krvi. Bog ne daj," je na omrežju X zapisal Smotrič.

Izrazil je veselje nad obetom vrnitve vseh talcev, a vztrajal, da se vojna ne sme končati, ko bodo talci doma, ter da si mora Izrael še naprej prizadevati za popolno izkoreninjenje Hamasa in popolno demilitarizacijo Gaze, ki ne bi več predstavljala grožnje Izraelu.

"Ne morem glasovati za dogovor, ki osvobaja te morilske teroriste, in na vladi ga bomo zavrnili," pa je sporočil Ben-Gvir, ki je tudi zagrozil, da bodo v primeru, da Hamas ne bo razpuščen, zrušili Netanjahujevo vlado, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Glavni pogajalec Hamasa Halil al Haja je v poznejšem televizijskem nastopu na katarski Al Jazeeri zatrdil, da je gibanje od ZDA in drugih posrednikov prejelo zagotovila, da je vojna končana.

20.07 Macron na evropsko-arabskem srečanju o Gazi znova podprl rešitev dveh držav

Francoski predsednik Emmanuel Macron se je danes na mednarodni konferenci o konfliktu na Bližnjem vzhodu ponovno izrekel za rešitev z dvema državama. Ameriški predsednik Donald Trump je pokazal ambiciozno pot za celovit sporazum v regiji, je Macron dejal ob začetku srečanja evropskih in arabskih zunanjih ministrov v Parizu.

"Ta dogovor je ključnega pomena in mi smo tu, da podpiramo to vizijo, namreč trajno premirje in stabilizacijo Gaze, ki lahko z zagotovitvijo politične rešitve na podlagi palestinske države in mirnega sobivanja v regiji zagotovi varnost za vse," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal Macron.

Da bi to dosegli, je treba zaključiti pripravljalna dela za vlado v Gazi, ki bo popolnoma izključevala Hamas, obenem pa bo v celoti vključevala Palestinsko upravo. Kratkoročna pomoč sama po sebi ni dovolj, je poudaril Macron.

Palestinski upravi, ki je v hudi finančni krizi, moramo nujno pomagati stabilizirati njeno sposobnost vladanja, zagotavljati osnovne storitve in ohranjati varnost, je še predlagal.

Francoski predsednik je Izrael tudi posvaril pred gradnjo novih naselij na Zahodnem bregu. "Pospešitev gradnje naselij na Zahodnem bregu predstavlja eksistencialno grožnjo za državo Palestino. To ni le nesprejemljivo in v nasprotju z mednarodnim pravom, ampak tudi spodbuja napetosti, nasilje in nestabilnost," je opozoril.

Evropski ministri so izrazili pripravljenost aktivno sodelovati v obdobju po koncu vojne. "Pripravljeni smo razpravljati o tem, kaj lahko prispevamo k mirovnemu načrtu, da bo mir trajen," je dejala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.

Nemški zunanji minister Johann Wadephul pa je ponudil pomoč Nemčije pri opremljanju bolnišnic na območju Gaze, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na področju varnosti so evropski ministri na srečanju podprli vzpostavitev mednarodne misije v Gazi pod okriljem Združenih narodov, katere cilj je postopen prenos odgovornosti za notranjo varnost na prenovljeno palestinsko upravo v Gazi.

Arabske države so "izrazile zanimanje", vendar brez konkretnih napovedi, so za AFP povedali evropski diplomati.

18.41 Trump naj bi obiskal Jeruzalem in Egipt

Ameriški predsednik Donald Trump bo v nedeljo verjetno obiskal Jeruzalem, so danes sporočili z urada izraelskega predsednika Jicaka Hercoga. Po navedbah ameriškega odposlanca Steva Witkoffa bo Trump prihodnji teden obiskal tudi Egipt.

Trump je v sredo namignil, da bi lahko konec tedna odpotoval na Bližnji vzhod. Na vprašanje, ali bo potovanje vključevalo tudi obisk Gaze je odvrnil: "Mogoče bom to storil."

Odposlanec Witkoff je danes sporočil, da bo Trump prihodnji teden obiskal Egipt, potem ko ga je egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi povabil, naj se udeleži slovesnosti ob potrditvi mirovnega načrta za Gazo.

Na srečanju s Sisijem, katerega posnetek je objavil urad egiptovskega predsednika, je Witkoff še dejal, da se Trump zelo veseli obiska v Egiptu.

Trump je kasneje na seji svojega kabineta dejal, da "bo poskusil iti v Egipt", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je v sredo sporočil, da sta Izrael in Hamas potrdila prvo fazo njegovega mirovnega načrta za mir v Gazi, ki vključuje izmenjavo talcev in palestinskih zapornikov. Uresničevati naj bi ga začeli 72 ur po potrditvi na izraelski vladi, ki se bo po napovedih sešla drevi. Prekinitev ognja naj bi začela veljati 24 ur po zasedanju izraelskega varnostnega kabineta, ki se je sešel danes pozno popoldne.

15.12 Izrael: Prekinitev ognja bo v 24 urah po seji kabineta

Tiskovni predstavnik izraelske vlade je danes na tiskovni konferenci dejal, da bo premirje začelo veljati v 24 urah po nocojšnji seji kabineta.

Varnostni kabinet naj bi se najprej sestal ob 17.00 po lokalnem času, torej ob 16.00 po našem času, da bi razpravljal o sporazumu, nato pa bo o njem glasovala celotna vlada. Kasneje so sporočil, da se bo kabinet sestal ob 19. uri po lokalnem času, torej ob 20. uri po našem času.

Potrdili so, da so vse vpletene strani danes zjutraj podpisale končni osnutek prve faze sporazuma, ki vključuje premirje, izpustitev izraelskih talcev in določenega števila palestinskih zapornikov.

Podpis je potekal po intenzivnih pogajanjih med Hamasom in Izraelom v Egiptu.

13.48 Agencije ZN pripravljene okrepiti dobavo pomoči v Gazo

Agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) je pozdravila dogovor o prvi fazi načrta za mir v Gazi med Izraelom in Hamasom ter sporočila, da je pripravljena Gazo "poplaviti" z nujno potrebno hrano. Dogovor sta pozdravili tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in agencija ZN za humanitarne zadeve (Ocha) ter obljubili okrepitev pomoči.

Vodja UNRWA Philippe Lazzarini je na omrežju X zapisal, da je novica o dogovoru o prvi fazi načrta za mir v Gazi veliko olajšanje.

"To bo prineslo oddih ljudem, ki so dve dolgi leti preživljali najhujše bombardiranje, razseljevanje, izgubo in žalovanje," je dejal Lazzarini in pozdravil dejstvo, da se bodo tako talci kot palestinski zaporniki po mučni preizkušnji pridružili svojim družinam.

Ob tem je dejal, da ima agencija za Gazo pripravljeno hrano, zdravila in druge osnovne potrebščine. "Imamo dovolj hrane, da za prihodnje tri mesece preskrbimo celotno prebivalstvo," je dodal.

Po navedbah agencije ima ta v Gazi še vedno 12 tisoč ljudi, po mnenju Lazzarinija pa so ekipe, prisotne v Gazi, "ključne za izvajanje sporazuma, vključno z zagotavljanjem osnovnih storitev, kot sta zdravstvena varnost in izobraževanje".

Poudaril je, da več kot 660 tisoč otrok nestrpno čaka, da se vrnejo v šole, ter pozval vse države članice, naj podprejo agencijo pri njenem delu in pomoči ljudem v stiski v prihajajočem kritičnem obdobju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

WHO je medtem dogovor o prvi fazi načrta za mir v Gazi opisala kot "velik korak k trajnemu miru" in sporočila, da je pripravljena povečati zdravstveno pomoč v enklavi.

"WHO je pripravljena okrepiti svoje delo, da bi zadostila hudim zdravstvenim potrebam pacientov po celotni Gazi, in podpreti sanacijo uničenega zdravstvenega sistema," je na omrežju X zapisal generalni direktor organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Agencija ZN za humanitarne zadeve pa je navedla, da na vstop v Gazo čaka 170 tisoč ton humanitarne pomoči, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah tiskovnega predstavnika agencije bodo te zaloge takoj, ko bodo izraelske oblasti, ki nadzorujejo dostop do vojnega območja, dale zeleno luč, dostavljene ljudem v stiski. Zaloge vključujejo hrano, zdravila, šotore in drugo nujno potrebno pomoč.

13.45 Dogovor o načrtu za mir v Gazi bo začel veljati po potrditvi izraelske vlade

Dogovor o prvi fazi načrta za mir v Gazi, ki vključuje izmenjavo talcev in palestinskih zapornikov, bo začel veljati šele po potrditvi na vladi, je danes sporočil kabinet izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Ta je sejo vlade sklical za danes ob 17. uri po srednjeevropskem času.

"V nasprotju s poročanjem arabskih medijev se bo 72-urno odštevanje začelo šele po tem, ko bo sporazum potrjen na seji vlade, kar je pričakovati v večernih urah," je v izjavi sporočil urad predsednika vlade.

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo zvečer prvi naznanil, da sta Izrael in Hamas potrdila prvo fazo njegovega mirovnega načrta za mir, ki vključuje izmenjavo talcev v Gazi in palestinskih zapornikov v Izraelu. Ta naj bi se glede na Trumpov načrt zgodila v 72 urah po javnem sprejetju dogovora.

Izraelski skrajno desni finančni minister Bezalel Smotrič je danes dejal, da nasprotuje dogovoru o prvi fazi načrta za mir v Gazi, in vztrajal, da bo na današnjem sestanku vlade glasoval proti njemu.

"Obstaja ogromen strah pred posledicami izpraznitve zaporov in izpustitve naslednje generacije terorističnih voditeljev, ki bodo storili vse, da bi tukaj še naprej prelivali reke judovske krvi. Bog ne daj," je na omrežju X zapisal Smotrič.

Izrazil je veselje nad obetom vrnitve vseh talcev, a vztrajal, da se vojna ne sme končati, ko bodo talci doma, ter da si mora Izrael še naprej prizadevati za popolno izkoreninjenje Hamasa in popolno demilitarizacijo Gaze, ki ne bi več predstavljala grožnje Izraelu.

Izraelska vlada se bo sestala danes ob 17. uri po srednjeevropskem času, ko bo razpravljala o potrditvi dogovora o prvi fazi načrta za mir. Ta vključuje izpustitev vseh preostalih talcev iz Gaze v zameno za približno 2.000 palestinskih zapornikov.

12.14 Slovenija pozdravlja dogovor o prvi fazi mirovnega načrta za Gazo

Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je danes pozdravila dogovor o uresničitvi prve faze mirovnega načrta za Gazo, ki temelji na predlogu ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Želi si, da bi vodila v uresničitev dveh držav.

Preboj v pogajanjih po besedah Fajon, ki je pohvalila diplomatska prizadevanja, prinaša veliko upanje za Palestince, izraelske talce in regijo. "Trpljenje se mora končati. Moramo izkoristiti to priložnost, da bi odprli pot rešitvi dveh držav," je zapisala na omrežju X.

Dogovor pozdravljajo tudi v političnih strankah.

Pozdravljam dobro novico z Bližnjega vzhoda. Dogovor o Gazi, ki temelji na načrtu @POTUS, vliva upanje Palestincem, za talce in regijo. Poklon za diplomatska prizadevanja. Trpljenje se mora končati. Izkoristiti moramo priložnost za uresničitev rešitve dveh držav. #peace #security — Tanja Fajon (@tfajon) October 9, 2025

10.28 Izraelska vojska se pripravlja na prerazporeditev sil v Gazi

Izraelska vojska je danes sporočila, da se v okviru mirovnega dogovora med Izraelom in Hamasom pripravlja na prerazporeditev sil v Gazi. Kljub dogovoru je sicer vojska nadaljevala napade na cilje v enklavi, od koder poročajo o več eksplozijah, navaja katarska televizija Al Jazeera.

Foto: Reuters "IDF je začel operativne priprave pred implementacijo dogovora. V okviru tega procesa potekajo priprave in oblikovanje bojnega protokola za skorajšnji premik na prilagojene razporeditvene linije," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila izraelska vojska.

Kljub dogovoru med palestinskim islamističnim gibanjem Hamas in Izraelom je Izrael nadaljeval napade na Gazo. Po navedbah tamkajšnje civilne zaščite je namreč po zračnih napadih na severu enklave odjeknilo več eksplozij.

Dogovor med Hamasom in Izraelom o prvi fazi načrta za mir v Gazi je v sredo zvečer prvi naznanil ameriški predsednik Donald Trump. Ta naj bi v kratkem prinesel izpustitev 20 talcev v zameno za približno 2.000 zaprtih ali pridržanih Palestincev. Izraelska vojska naj bi se iz Gaze umaknila na dogovorjeno črto, v enklavo pa bi se začela stekati pomoč.

8.32 V svetu pozdravljajo dogovor o prvi fazi mirovnega načrta za Gazo

Iz sveta se vrstijo pozdravi dogovora o prvi fazi načrta za mir v Gazi, ki naj bi med drugim v kratkem prinesel izpustitev talcev. Voditelji, med njimi generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ob tem pozivajo obe strani, naj ga v celoti upoštevata. Dogovora se veselijo tudi v Gazi in Izraelu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Podobno je pozvala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je poudarila, da morata obe strani spoštovati pogoje dogovora. "Gre za priložnost ustvariti kredibilno politično pot proti trajnemu miru in varnosti. Pot, ki temelji na rešitvi dveh držav," je zapisala na omrežju X. EU je po njenih besedah pripravljena pomagati tako pri dostavi pomoči v Gazi kot pri njeni obnovi.

Pomen nadaljevanja poti proti rešitvi dveh držav je poudaril tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, ki je hkrati pozdravil diplomatska prizadevanja ZDA, Egipta, Katarja in Turčije.

Visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas je dogovor označila za pomemben preboj, velik diplomatski dosežek in resnično možnost za končanje vojne ter izpustitev vseh talcev. EU bo po svojih močeh podprla uresničevanje dogovorjenega, je zatrdila na omrežju X.

Francoski predsednik Emmanuel Macron upa, da bo dogovor odprl pot politični rešitvi dveh držav. Italijanska premierka Giorgia Meloni je izrazila pripravljenost Italije na sodelovanje pri obnovi palestinske enklave, španski premier Pedro Sanchez pa upa, da je to začetek pravičnega in trajnega miru.

Da je treba dogovor v celoti uresničiti, da bi končali vojno in postavili temelje pravičnemu in trajnemu miru, je sporočil tudi britanski premier Keir Starmer. Takoj je treba tudi odpraviti vse omejitve glede dostave pomoči, je sporočil ter izrazil hvaležnost za posredniško vlogo Egipta, Katarja in ZDA.

Kot prvi korak na poti do miru je dogovor pozdravil tudi avstralski premier Anthony Albanese, ki meni, da bo pot do obnove Gaze in izgradnje palestinske države še dolga. Tako Albanese kot novozelandski zunanji minister Winston Peters sta obe strani pozvala k izpolnitvi dogovorjenega.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan se je posebej zahvalil Trumpu, ki naj bi "izkazal potrebno politično voljo za spodbuditev izraelske vade k prekinitvi ognja". Kitajska pa upa na trajno in celovito prekinitev ognja.

Dogovor o prvi fazi načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa naj bi v kratkem prinesel izpustitev 20 izraelskih talcev v Gazi v zameno za skupno približno 2.000 zaprtih ali pridržanih Palestincev. Izraelska vojska naj bi se iz Gaze umaknila na dogovorjeno črto, v enklavo pa bi se začela stekati humanitarna pomoč.

Podrobnosti in časovnica sicer še niso znane, ustavitev spopadov pa naj bi začela veljati danes sredi dneva, ko naj bi dogovor uradno potrdila izraelska vlada, poroča britanski BBC.

Novica je prinesla veselje tudi na ulice Gaze, kjer so med drugim proslavljali prebivalci Han Junisa na jugu enklave. Pozdravil ga je tudi palestinski predsednik Mahmud Abas, ki upa, da dogovor predstavlja uvod v rešitev dveh držav. Palestinsko gibanje Islamski džihad je v odzivu izpostavilo ogromne žrtve v Gazi.

Dogovor prav tako pozdravljajo družine talcev, ki ob tem izražajo hvaležnost Trumpu. Izraelski predsednik Jicak Hercog je na omrežju X izrazil prepričanje, da si Trump za prizadevanja zasluži Nobelovo nagrado za mir.

6.50 Netanjahu pozdravil dogovor o izpustitvi talcev, Hamas poziva k pritisku na Izrael

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes pozdravil dogovor o prvi fazi načrta za mir v Gazi in ga označil kot velik dan za Izrael. Še danes bo sklical sestanek vlade, da bi dogovor potrdili. Hamas je predsednika ZDA Donalda Trumpa pozval k pritisku na Izrael za spoštovanje dogovora, Trump pa je presodil, da bi talce lahko izpustili v ponedeljek.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes pozdravil dogovor o prvi fazi načrta za mir v Gazi in ga označil kot velik dan za Izrael. Še danes bo sklical sestanek vlade, da bi dogovor potrdili. Foto: Guliverimage Izrael in Hamas bosta dogovor o prvi fazi načrta za mir v Gazi podpisala danes v Egiptu okoli 11. ure po srednjeevropskem času, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal vir, seznanjen s potekom pogajanj. Za danes je prav tako sklican sestanek izraelske vlade, na katerem bodo najverjetneje dogovor potrdili.

Dogovor je v sredo zvečer prvi naznanil ameriški predsednik Donald Trump. "To pomeni, da bodo VSI talci kmalu izpuščeni, Izrael pa bo umaknil svoje vojake na dogovorjeno črto kot prvi korak k močnemu, trajnemu in večnemu miru," je zapisal na svojem omrežju Truth Social.

Pozneje je za Fox News dejal, da bi vse talce iz Gaze lahko izpustili v ponedeljek. "Veliko se dogaja, da bi talce osvobodili, in mislimo, da se bodo vsi vrnili v ponedeljek," je povedal. "Svet se je združil okoli tega dogovora," je nadaljeval ter dodal, da je ta odličen tako za Izrael kot za muslimanske in arabske države.

Prav tako je omenil obnovo opustošene Gaze in pojasnil, da bodo poleg držav na Bližnjem vzhodu pri tem sodelovale tudi ZDA. "Pomagali jim bomo, da bo načrt uspešen in da bo mir ohranjen," je dodal.

Katar, eden od glavnih posrednikov, je medtem sporočil, da je dogovor "prva faza sporazuma o prekinitvi ognja v Gazi, ki bo pripeljala do konca vojne, izpustitve izraelskih talcev in palestinskih zapornikov ter dostave pomoči".

Podobno je ob potrditvi dogovora z Izraelom sporočil tudi Hamas. Dogovor po mnenju palestinskega gibanja predvideva konec vojne v Gazi, izmenjavo ujetnikov in umik izraelskih sil. Ob tem je gibanje Trumpa pozvalo, naj Izrael prisili k popolni izvedbi dogovora in "ne dovoli, da se izogne ali odlaša z izvedbo dogovorjenega".

V skladu z dogovorom, ki ga je sicer že pozdravila tudi izraelska vojska, naj bi Hamas v okviru prve faze izpustil 20 še živih talcev v zameno za skoraj 2.000 palestinskih zapornikov, je za AFP povedal palestinski vir.

V prvih petih dneh prekinitve ognja bi v Gazo dnevno vstopilo najmanj 400 tovornjakov s pomočjo, nato naj bi se njihovo število povečalo. Dogovor predvideva tudi takojšnjo vrnitev razseljenih oseb z juga enklave v mesto Gaza. Po navedbah vira se bodo nemudoma začela tudi pogajanja o drugi fazi načrta za mir.

6.20 Trump naznanil, da sta Izrael in Hamas potrdila prvo fazo mirovnega načrta za Gazo

"To pomeni, da bodo VSI talci kmalu izpuščeni, Izrael pa bo umaknil svoje čete na dogovorjeno črto kot prvi korak k močnemu, trajnemu in večnemu miru," je objavil Trump, ki je v sredo sodeloval na okrogli mizi o nasilju levičarskih skupin, ko mu je državni sekretar Marco Rubio predal papir s sporočilom.

Prisotni fotografi so papir fotografirali in na njem je pisalo: "kmalu moraš odobriti objavo na omrežju Truth Social, da boš lahko prvi naznanil dogovor". Trump je nato dejal, da so zelo blizu dogovoru na Bližnjem vzhodu, in z Rubiem sta zapustila dogodek, navaja televizija ABC. Nekaj minut zatem je sledila Trumpova objava na Truth Social.

"Mir na Bližnjem vzhodu. To je čudovit izraz in upamo, da se bo uresničil. Morda bom konec tedna šel tja tudi sam. Morda v nedeljo," je na začetku dogodka o levičarskem nasilju dejal Trump, ki pri tem ni izključil niti morebitnega obiska Gaze.

V petek Trumpa čaka rutinski zdravniški pregled

Bela hiša je vmes sporočila, da bo imel 79-letni predsednik v petek rutinski zdravniški pregled v vojaški bolnišnici Walter Reed.

V Egiptu potekajo pogajanja prek posrednikov med Izraelom in Hamasom glede izvedbe Trumpovega mirovnega načrta za Gazo.

Egiptovski predsednik Abdel Fatah Al Sisi je Trumpa že prej povabil na obisk njegove države, če bo sporazum dosežen. V sredo je izjavil, da so znamenja spodbudna, in tudi Hamas je izrazil optimizem, poroča tiskovna agencija AFP.

Hamas je predložil seznam palestinskih zapornikov, ki jih želi dobiti iz izraelskih zaporov v prvi fazi premirja, v zameno pa bo izpustil preostalih 47 talcev, ki so bili ugrabljeni v napadu na Izrael 7. oktobra 2023 - tako živih kot tudi trupla mrtvih.

V skladu s Trumpovim načrtom bi Izrael izpustil okoli 250 Palestincev, ki prestajajo dosmrtne zaporne kazni, in približno 1.700 drugih, ki so bili pridržani po oktobru 2023.

Izraelski mediji so v sredo poročali, da bi lahko sporazum dosegli že danes ali v petek, talce pa bi potem izpustili že v soboto ali v začetku prihodnjega tedna.

Napad Hamasa na Izrael je zahteval skoraj 1.200 življenj, izraelski odgovor na napad pa na palestinski strani do zdaj že več kot 67 tisoč, navaja AFP.