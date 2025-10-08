Nekdanji avstrijski smučar Julian Schütter je v zadnjem obdobju večkrat ostro kritiziral izraelska dejanja v vojni v Gazi in opozoril, da gre za genocid. Kot aktivist Global Sumud Flotille pa je bil del nedavno prestrežene ladje, ki je bila na poti za pomoč Gazi, a so ji pot preprečili Izraelci in aktiviste pridržali. Zdaj se je Schütter že vrnil na Dunaj in spregovoril o razmerah v izraelskem pridržanju.

"Če vidite ta posnetek, so me ugrabile izraelske okupacijske sile. Naša humanitarna misija je bila nenasilna in v skladu z mednarodnim pravom," je v posnetku na družbenih omrežjih prejšnji teden povedal Julian Schütter, ki je bil del humanitarne misije za Gazo, a jih je na poti tja prestregla izraelska mornarica.

Trije avstrijski aktivisti, ki so bili del nedavno prestrežene flotile pomoči za Gazo Global Sumud Flotilla, so v torek prispeli v Avstrijo. Popoldne so jih na železniški postaji Meidling na Dunaju pričakali podporniki. Nekdanji smučar je izraelske oblasti obtožil "slabega ravnanja in mučenja". Nekdanji smučar iz Schladminga je v sporočilu za javnost dogodek opisal takole: "Žalili so nas kot teroriste in tako so z nami tudi ravnali. Ponoči smo morali ure in ure sedeti na tleh, roke smo imeli zvezane za hrbtom s kabelskimi vezicami. Petindvajset ur nam niso dovolili zdravstvene oskrbe in vode. Po večkratnih prošnjah za zdravnika je bil odgovor: 'Nimamo zdravnika za živali.' To je bilo mučenje," je dejal nekdanji smukač.

Tudi drugi aktivisti, povezani s humanitarno flotilo, kot je Greta Thunberg, so že poročali o "slabem ravnanju" v izraelskem priporu. Tudi drugi aktivisti iz Italije so govorili o "psihološkem in fizičnem nasilju". Izraelsko zunanje ministrstvo je te obtožbe ostro zavrnilo in jih označilo za "očitne laži". Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir pa je dejal, da je "ponosen, da z 'aktivisti flote' ravnamo kot s podporniki terorizma". Ben-Gvir je v izjavi dejal: "Vsak, ki podpira terorizem, je terorist in si zasluži pogoje, do katerih so teroristi upravičeni."

Po podatkih flotile Global Sumud je izraelska mornarica prejšnji teden pridržala približno 500 udeležencev iz več kot 40 držav, potem ko so pluli skozi Sredozemsko morje ob obali Gaze. Pridržali so več kot 400 članov posadke iz več deset držav. Vse pridržane aktiviste so pripeljali v Izrael in pričakuje se, da bodo deportirani ali pa bodo zapustili državo. Nekateri so Izrael že zapustili.

Aktivisti so želeli prinesti hrano in zdravila trpečim Palestincem v Gazi, ki jo Izrael in Egipt že leta blokirata, da bi preprečila Hamasu, ki naj bi na ta način dobival orožje. Organizatorji flotile so sicer zavrnili ponudbo Izraela za prevoz zdravil in hrane v Gazo prek izraelskega pristanišča Ašdod.

