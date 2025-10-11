V Izraelu tečejo priprave na veliko izmenjavo

V izraelskih zaporih se danes pripravljajo na izmenjavo palestinskih zapornikov za izraelske talce v skladu z načrtom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki sta ga potrdila tako Izrael kot gibanje Hamas. V eni od bolnišnic v Tel Avivu je medtem vse pripravljeno za sprejem talcev. Na območju Gaze se medtem nadaljuje vračanje tisočev razseljenih Palestincev na njihove opustošene domove.

Prva od treh faz načrta vključuje izpustitev vseh izraelskih talcev in umik izraelskih vojakov na dogovorjeno črto v Gazi. Od 47 talcev, ki naj bi jih vrnili, jih je po izraelskih podatkih živih še okoli 20. Izrael bo v zameno izpustil okoli 2000 palestinskih zapornikov. Gre za Palestince, ki prestajajo dosmrtno kazen v izraelskih zaporih, kot tudi tistih, ki so bili pridržani po napadu palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra 2023. Je pa Izrael že dal vedeti, da med izpuščenimi Palestinci ne bo enega od političnih voditeljev Marvana Bargutija, ki je bil v Izraelu obsojen na pet smrtnih kazni.

Po poročanju BBC Izrael danes že premešča zapornike, ki naj bi jih izpustili, v zapora Ofer in Keziot.

V okviru prve faze je v petek že začela veljati prekinitev ognja. Izraelske sile naj bi se po navedbah tiskovnega predstavnika izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja umaknile na črto, s katere bodo lahko nadzorovale 53 odstotkov območja Gaze. Foto: Reuters

Bolnišnica že pripravljena

Izmenjava zapornikov za talce naj bi potekala najkasneje v ponedeljek opoldne po krajevnem času, po nekaterih navedbah, na katere se sklicujejo mediji, pa morda že v noči na ponedeljek ali v ponedeljek zjutraj. V eni od bolnišnic v Tel Avivu je že vse pripravljeno za sprejem talcev.

Prekinitev ognja v veljavi

V od vojne razdejano palestinsko enklavo naj bi v večjem obsegu začela stekati humanitarna pomoč. Po napovedih naj bi v Gazo sprva dnevno vstopilo več sto tovornjakov s pomočjo, pozneje pa še več.

Palestinci se vračajo domov, humanitarna pomoč še ni prispela v Gazo



Drugi dan prekinitve ognja med Izraelom in Hamasom na območju Gaze se nadaljuje vračanje tisoče razseljenih Palestincev na opustošene domove. Kot je danes sporočila agencija za civilno zaščito v Gazi, se je v mesto Gaza doslej vrnilo 500.000 ljudi. Obljubljena humanitarna pomoč pa se po navedbah Združenih narodov še ni uspela prebiti do tja.



V okviru prve faze sporazuma o prekinitvi ognja v Gazi, ki je stopila v veljavo v petek opoldne po lokalnem času, naj bi Izraelci v to palestinsko enklavo spustili približno 600 tovornjakov s humanitarno pomočjo dnevno.



Izraelski varnostni uslužbenci so za špansko tiskovno agencijo EFE danes potrdili, da tovornjaki še niso dosegli Gaze. Po njihovih navedbah se bo dnevna dostava 600 tovornjakov humanitarne pomoči, ki jo zagotavlja mednarodna skupnost, začela izvajati "te dni". V skladu z dogovorom bi se morala začeti izvajati "takoj".



Pomoč naj bi obsegala predvsem hrano, medicinsko opremo, sredstva za nudenje zavetja, pa tudi gorivo za nujne operacije, plin za kuhanje in ključno opremo za popravilo kritične infrastrukture.

Ameriških vojakov v Gazo ne bo

Premirje naj bi nadzorovale ameriške sile, a kot je danes sporočil vodja Ameriškega centralnega poveljstva (CENTCOM) Brad Cooper, ameriških vojakov ne bo v palestinski enklavi. Na terenu bodo navzoči vojaki iz Egipta, Turčije, Katarja in Združenih arabskih emiratov. Ameriško centralno poveljstvo bo po poročanju tujih tiskovnih agencij v ta namen v Izraelu vzpostavilo poseben koordinacijski center.

Trump je dogovor o prvi fazi načrta, ki sta ga v Egiptu po treh dneh intenzivnih pogajanj dosegla Izrael in Hamas, naznanil v sredo. Ameriški predsednik je sicer napovedal, da namerava v nedeljo odpotovati na Bližnji vzhod. Med drugim bo obiskal Izrael in Egipt, po lastnih besedah pa bo morda obiskal tudi Gazo. Foto: Reuters

Če bo prva faza Trumpovega mirovnega načrta uresničena, bodo po poročanju BBC sledila pogajanja o podrobnostih poznejših faz. Mirovni načrt med drugim predvideva konec operacij izraelskih sil v Gazi in njihov postopen popoln umik iz enklave. Vključuje tudi razorožitev Hamasa in prehod na začasno mednarodno upravo.