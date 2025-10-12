Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Nedelja,
12. 10. 2025,
11.26

Osveženo pred

18 minut

Gaza Palestina Izrael

Nedelja, 12. 10. 2025, 11.26

18 minut

Hamas bo izraelske talce izpustil v ponedeljek zjutraj

Avtorji:
D.K., STA

Gaza, Palestina, prebivalci, odhod, beg, vojna, Izrael | Foto Reuters

Foto: Reuters

Palestinsko islamistično gibanje Hamas bo preostale izraelske talce izpustilo v ponedeljek zjutraj, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil visoki predstavnik gibanja. To je potrdila tudi izraelska stran, ki bo v zameno izpustila okoli dva tisoč palestinskih zapornikov.

V ponedeljek ob 11. uri po srednjeevropskem času se sicer izteče rok, do katerega mora Hamas v skladu s prvo fazo dogovora z Izraelom izpustiti talce, ki so jih zajeli ob napadu na Izrael 7. oktobra 2023.

Hamas je ob napadu zajel okoli 250 talcev, po izraelskih podatkih naj bi jih bilo v enklavi še 47, od tega naj bi bilo živih še 20.

V zameno bo Izrael izpustil okoli dva tisoč palestinskih zapornikov.

"V skladu s podpisanim sporazumom se bo izmenjava začela v ponedeljek zjutraj," je povedal predstavnik Hamasa Osama Hamdan. To je potrdil tudi izraelski koordinator Gal Hirsch, ki je sporočil še, da bodo po vrnitvi živih talcev začeli iskanje posmrtnih ostankov preostalih talcev, da jih čim prej vrnejo v Izrael.

Izrael namerava uničiti mrežo Hamasovih predorov v Gazi

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je ob tem danes napovedal, da bodo po osvoboditvi talcev iz Gaze tam uničili mrežo predorov, ki jo je naredil Hamas. Operacijo bodo po njegovih besedah izvedli v okviru mednarodnega mehanizma pod nadzorom ZDA.

"Velik izziv bo uničenje terorističnih tunelov Hamasa. Izdal sem ukaz vojski, da se pripravi na to," je dejal Kac. Dodal je, da je to del predvidene demilitarizacije Hamasa.

Gaza
Novice V Izraelu tečejo priprave na veliko izmenjavo

Slednja je sicer del druge faze mirovnega načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa, o kateri se bosta strani še pogajali.

Hamas ima v Gazi razvejano omrežje predorov, ki so jih v glavnem uporabljale njegove oborožene enote. Izrael trdi, da jih je med dveletno vojno precej že uničil.

Izmenjavi ujetnikov bo sledila slovesnost v Egiptu

Izmenjavi ujetnikov bo v ponedeljek popoldne sledila slovesnost v Šarm al Šejku v Egiptu, na kateri naj bi sodelovali voditelji okoli 20 držav, tudi ameriški predsednik Donald Trump. Udeležili se je bodo tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres, britanski premier Keir Starmer, francoski predsednik Emmanuel Macron ter premierja Italije in Španije Giorgia Meloni in Pedro Sanchez. EU bo zastopal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.

izraelska vojska, tanki, Izrael
Novice Izraelska vojska nadaljuje napade v Libanonu

V Tel Avivu se je sicer v soboto zvečer zbrala množica ljudi, ki sta jih nagovorila tudi posebni ameriški odposlanec Steve Witkoff in Trumpov zet Jared Kushner. Witkoff je zbranim dejal, da morajo biti hvaležni Trumpu za to, kar je dosegel, zahvalil se je tudi arabskim voditeljem ter izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju.

Iz zbrane množice, ki je pozdravila ameriške predstavnike, pa je bilo ob omembi Netanjahuja slišati žvižge, poroča BBC.

Donald Trump
Novice Trump: Nihče ne bo prisiljen zapustiti Gaze
Julian Schütter
Sportal Avstrijski smučar pridržan s strani Izraelcev: To je bilo mučenje
Gaza Palestina Izrael
