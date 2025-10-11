Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K., STA

11. 10. 2025,
11.41

Sobota, 11. 10. 2025, 11.41

1 ura, 16 minut

Izraelska vojska nadaljuje napade v Libanonu

D.K., STA

izraelska vojska, tanki, Izrael | Foto Reuters

Foto: Reuters

Medtem ko je v vojni na območju Gaze začelo veljati premirje, izraelska vojska nadaljuje napade na cilje v Libanonu. Po podatkih ministrstva za zdravje v Bejrutu je bila minulo noč v napadih na jugu države ubita ena oseba, še sedem je bilo ranjenih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Smrtna žrtev je državljan Sirije. Med ranjenimi sta dve ženski.

Po navedbah očividcev je izraelska vojska izvedla najmanj 15 letalskih napadov, med drugim na buldožerje.

Izraelska vojska je sporočila, da so napadli infrastrukturo gibanja Hezbolah na jugu Libanona.

Ali napadi nadomeščajo izpad napadov v Gazi?

Libanonski predsednik Joseph Aoun je napade ostro obsodil. V zapisu na X je vprašal, ali napadi v Libanonu nadomeščajo izpad napadov v Gazi. Povsem logično in pravično bi bilo, da bi zdaj tudi Libanonu priznali premirje po vzoru Gaze, je navedel.

Po dogovoru bi moralo veljati premirje med Izraelom in Hezbolahom že od novembra lani. Strani se medsebojno obtožujeta kršitev. Izraelska vojska še vedno skoraj vsak dan napada cilje v Libanonu, pri čemer so vedno znova smrtne žrtve.

Izrael obtožuje Hezbolah, da poskuša obnoviti svoje vojaške zmogljivosti na jugu Libanona.

