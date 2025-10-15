Izrael bo danes znova odprl mejni prehod Rafa med Egiptom in Gazo, da bo omogočil prevoz humanitarne pomoči, poroča izraelska javna radiotelevizija KAN. Izraelske oblasti so se za to odločile, ker je palestinsko islamistično gibanje Hamas v torek Mednarodnemu odboru Rdečega križa predalo posmrtne ostanke še štirih talcev.

7.39 Izrael bo znova odprl mejni prehod Rafa

Po poročanju televizije KAN, ki ne navaja virov, bo po ponovnem odprtju čez prehod Rafa danes v Gazo vstopilo okoli 600 tovornjakov s humanitarno pomočjo ZN, mednarodnih organizacij, zasebnega sektorja in držav donatoric.

KAN poroča, da so odločitev o odprtju prehoda Rafa za humanitarno pomoč sprejeli na politični ravni, potem ko je Hamas v torek pozno zvečer predal posmrtne ostanke še štirih talcev.

Izraelski mediji so pred tem poročali, da so izraelske varnostne oblasti priporočile, da se mejni prehod Rafa odpre šele po vrnitvi vseh umrlih izraelskih talcev.

Hamas je v ponedeljek izpustil vseh 20 živih izraelskih talcev, ki jih je še zadrževal v ujetništvu v Gazi. V skladu z dogovorom o prekinitvi ognja bi moral vrniti tudi posmrtne ostanke 28 izraelskih talcev, vendar je v ponedeljek predal le trupla štirih.

"Hamas mora spoštovati sporazum in sprejeti potrebne ukrepe za vrnitev talcev," je v torek poudarila izraelska vojska.

Palestinsko islamistično gibanje je pred tem sporočilo, da imajo po dveh letih vojne v Gazi težave z iskanjem posmrtnih ostankov v ruševinah.