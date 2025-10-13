Predsednik ZDA Donald Trump in voditelji držav posrednic v pogovorih med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas so danes v Egiptu podpisali deklaracijo o miru v Gazi. Ta po Trumpovih besedah natančneje določa pravila glede nadaljnjega uresničevanja njegovega mirovnega načrta.

18.54 V Egiptu podpisali deklaracijo o miru v Gazi

16.10 Izpuščeni Palestinci se vračajo na Zahodni Breg in v Gazo

13.31 Trumpa v knesetu sprejeli s stoječimi ovacijami

10.00 Hamas izpustil vse talce

9.56 V svetu pozdravljajo izpustitev talcev, EU ponovno z misijo na meji med Egiptom in Gazo

9.29 Kmalu bo izpuščena druga skupina talcev

9.26 Trump prispel v Izrael, medtem ko poteka postopek izpustitve talcev

8.10 Hamas začel izpuščati talce

6.27 Izrael se pripravlja na izpustitev talcev

6.18 Hamas naj bi izpustil zadnje talce, nato v Egiptu slovesnost ob potrditvi mirovnega načrta za Gazo

Predsednik ZDA Donald Trump in voditelji držav posrednic v pogovorih med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas so danes v Egiptu podpisali deklaracijo o miru v Gazi. Ta po Trumpovih besedah natančneje določa pravila glede nadaljnjega uresničevanja njegovega mirovnega načrta.

Svetovni voditelji na današnjem dogodku v Egiptu. Foto: Reuters

Dokument sta poleg Trumpa in egiptovskega predsednika Abdela Fataha Al Sisija podpisala tudi voditelja Katarja in Turčije, šejk Tamim bin Hamad Al Tani in Recep Tayyip Erdogan, katerih državi sta skupaj z Egiptom in ZDA odigrali ključno posredniško vlogo v pogajanjih med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas.

"To je čudovit dan za svet, čudovit dan za Bližnji vzhod," je ameriški predsednik dejal pred podpisom dokumenta oz. deklaracije, ki naj bi po njegovem mnenju določila "pravila za nadaljevanje mirovnega procesa", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Dokument bo vseboval veliko pravil in predpisov ter še mnoge druge stvari, je zelo izčrpen," je v uvodnem nagovoru pred slovesnim podpisom še dejal Trump in dvakrat ponovil, da bo izpogajano premirje vzdržalo.

Donald Trump med podpisom deklaracije o miru v Gazi. Foto: Reuters

Napovedal je, da bo imel tudi daljši govor in da bo morda ostal v Egiptu na pogovorih z voditelji.

Vrha v obmorskem letovišču Šarm el Šejk se udeležuje več kot 20 voditeljev držav in mednarodnih organizacij.

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je danes v okviru dogovora z Izraelom o prekinitvi ognja izpustilo vse talce, ki jih je od napada na Izrael 7. oktobra 2023 še zadrževalo v ujetništvu. Od 20 živih talcev so jih najprej izpustili sedem, kmalu zatem pa še preostalih 13. Temu naj bi sledila predaja posmrtnih ostankov mrtvih. Medtem je v Tel Aviv prispel ameriški predsednik Donald Trump, ki je napovedal zlato dobo Izraela in Bližnjega vzhoda. V knesetu so ga sprejeli s stoječimi ovacijami. Izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki se pozneje ni udeležil uradne potrditve mirovnega načrta za Gazo v Egiptu, je Trumpa v svojem govoru označil za največjega prijatelja, kar jih je Izrael kdaj imel v Beli hiši.

V spodnji fotogaleriji si lahko pogledate veselje ob izpustitvi talcev.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Objavili so imena izpuščenih talcev:

🟡 Operation “Returning Home”



The returning hostages, Eitan Mor, Alon Ohel, Ziv Berman, Gali Berman, Guy Gilboa-Dalal, Omri Miran and Matan Angrest, accompanied by IDF and ISA forces, crossed the border into the State of Israel a short while ago.



They are currently on their way… — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2025

Izpuščeni talci Foto: @IsraelMFA via X

16.10 Izpuščeni Palestinci se vračajo na Zahodni Breg in v Gazo

Skoraj dva tisoč Palestincev, izpuščenih v okviru dogovora o prekinitvi ognja z Izraelom, se vrača v Gazo in na zasedeni Zahodni breg.

Izrael je danes v zameno za osvoboditev vseh še živih izraelskih talcev iz Gaze izpustil okoli dva tisoč palestinskih zapornikov in Palestincev, ki so bili pridržani po 7. oktobru 2023. Kot je sporočila izraelska zaporniška služba, je bilo iz zaporov v dveh skupinah skupno izpuščenih 1.968 Palestincev.

Vrnitev izpuščenih Palestnicev na Zahodni breg. Foto: Reuters

Po navedbah izraelskega urada za palestinske zapornike so 154 Palestincev, ki so bili zaprti, odpeljali v Egipt. V Ramalo na zasedenem Zahodnem bregu naj bi jih že odpeljali nekaj manj kot sto, preostale pa na različna območja v Gazi, poročata francoska tiskovna agencija AFP in italijanska Ansa.

Več avtobusov je že prispelo tudi v Han Junis na jugu Gaze, kjer se je zbralo na tisoče ljudi, ki so vzklikali od veselja in mahali s palestinskimi zastavami.

13.31 Trumpa v knesetu sprejeli s stoječimi ovacijami

Ameriškega predsednika Donalda Trumpa so danes v knesetu sprejeli s stoječimi ovacijami. Trump je napovedal zlato dobo Izraela in Bližnjega vzhoda. V svojem govoru je naznanil "konec dobe terorja in smrti" ter napovedal zlato dobo Izrael in Bližnjega vzhoda. Zahvalil se je vsem, ki so doprinesli k sklenitvi dogovora med Izraelom in Hamasom, med njimi voditeljem arabskih in muslimanskih držav.

"To je neverjetna zmaga za Izrael in svet, da so vse te države sodelovale kot partnerice v miru," je dejal.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki se pozneje danes ne bo udeležil uradne potrditve mirovnega načrta za Gazo v Egiptu, ga je v svojem govoru označil za največjega prijatelja, kar jih je Izrael kdaj imel v Beli hiši, poročajo tuji mediji.

"Donald Trump je največji prijatelj, ki ga je država Izrael kdaj imela v Beli hiši," je ob vzklikih in bučnem aplavzu dejal Netanjahu, češ da noben drug predsednik ZDA ni storil toliko za Izrael. "Zavezan sem temu miru," pa je dejal glede dogovora o prekinitvi ognja s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas.

Sprejeli so ga s stoječimi ovacijami. Foto: Reuters V govoru je sicer poleg poudarjanja zaslug Trumpa znova izpostavljal tudi "neverjetne zmage" Izraela nad Hamasom in njegovimi zavezniki v regiji ter našteval imena njihovih ubitih voditeljev. Tako Izrael kot ZDA je tudi označil za obljubljeni deželi.

Obenem je zatrdil, da si nihče bolj ne želi miru kot Izrael. "Pod vašim vodstvom lahko sklenemo nove mirovne pogodbe z arabskimi državami v regiji in muslimanskimi državami zunaj regije," je dejal ter tako Izrael kot ZDA označil za obljubljeni deželi.

Nekateri v dvorani so nosili rdeče kape z napisom "Trump, mirovni predsednik" (ang. Trump, the peace president).

Predsednik kneseta Amir Ohana je pred tem napovedal, da bo skupaj s predsednikom spodnjega doma ameriškega kongresa Mikom Johnsonom zbral podporo predsednikov parlamentov držav po svetu in da bodo skupaj Trumpa predlagali za Nobelovo nagrado za mir prihodnje leto.

Ameriški predsednik se je ob prihodu v kneset vpisal v knjigo gostov. "To je zame velika čast - veličasten in čudovit dan. Nov začetek," je napisal.

Donald Trump in Benjamin Netanjahu Foto: Reuters Ob prihodu so ga novinarji med drugim vprašali, ali je vojna med Izraelom in Hamasom zdaj uradno končana, na kar je odgovoril pritrdilno. Dejal je tudi, da bo Hamas upošteval načrt in se razorožil.

Trump je v Izrael prispel na dan osvoboditve talcev, ki jih je od napada 7. oktobra 2023 v ujetništvu še zadrževal Hamas.

Njegovemu govoru v knesetu je prisluhnila tudi številčna ameriška delegacija, v kateri so državni sekretar Marco Rubio, obrambni minister Pete Hegseth, veleposlanik ZDA v Izraelu Mike Huckabee, predsednik generalnega štaba ameriške vojske Dan Caine, direktor Centralne obveščevalne agencije (Cia) John Ratcliffe in svetovalec predsednika ZDA Stephen Miller. Tam sta bila tudi Trumpov zet Jared Kushner in hčerka Ivanka.

Trump je sicer četrti ameriški predsednik, ki je nagovoril kneset od njegove ustanovitve leta 1949, in prvi po letu 2008.

10.00 Hamas izpustil vse talce

Tako kot pri izpustitvi sedmerice so tudi tokrat pripadniki Hamasa talce predali osebju Rdečega križa, to pa jih bo v kratkem predalo izraelski vojski, ob sklicevanju na izraelski radio poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izrael bo v zameno izpustil okoli 250 palestinskih zapornikov in še 1.700 priprtih Palestincev. Ti naj bi bili že na poti na dogovorjene lokacije. Predvidoma naj bi jih okoli sto izpustili na zasedenem Zahodnem bregu, manjše število v Vzhodnem Jeruzalemu, preostali pa naj bi bili pripravljeni na deportacijo v Gazo ali Egipt, navaja britanski BBC.

Na trgu v Tel Avivu se že od zgodnjega jutra zbirajo sorodniki talcev in drugi ter na velikem ekranu spremljajo izmenjavo. Novico o predaji prve skupine so pozdravili z vzkliki in aplavzom.

V Izrael je medtem prispel ameriški predsednik Donald Trump, ki ga je na letališču Ben Gurion v Tel Avivu pričakal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Ob prihodu je Trump med drugim dejal, da bi si želel obiskati Gazo, čeprav jo že zelo dobro pozna.

Po obisku v Izraelu, kjer bo med drugim nagovoril kneset, bo Trump odpotoval na vrh v Egiptu, na katerem bodo uradno potrdili prvo fazo ameriškega mirovnega načrta, v skladu s katerim se je zgodila današnja izmenjava ujetnikov.

Prva faza sicer vključuje tudi delen umik izraelske vojske iz palestinske enklave ter odprtje humanitarnih kanalov za dostavo hrane in zdravil. O drugih fazah načrta naj bi se strani še pogajali.

9.56 V svetu pozdravljajo izpustitev talcev, EU ponovno z misijo na meji med Egiptom in Gazo

V svetu pozdravljajo današnji začetek izpuščanja talcev, zajetih med napadom Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. EU dogajanje označuje za pomemben mejnik in za sredo napoveduje ponovno vzpostavitev misije za nadzor mejnega prehoda med Gazo in Egiptom.

Izpustitev talcev predstavlja trenutek olajšanja za ves svet, je sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in menila, da je zdaj mogoče obrniti nov list. Pomemben mejnik vidi tudi v današnjem srečanju v Egiptu, na katerem bodo potrdili mirovni načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

EU je po njenih besedah pripravljena pomagati pri naslednjih korakih, med drugim s podporo pri upravljanju Gaze in reformi palestinskih oblasti. Obljubila je tudi sredstva EU za obnovo Gaze.

Tudi visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je dejala, da je Unija pripravljena prispevati svoj delež. Napovedala je ponovno vzpostavitev evropske civilne misije za nadzor mejnega prehoda med Gazo in Egiptom. "Ta misija ima lahko pomembno vlogo pri podpiranju premirja," je zapisala na omrežju X.

Nadzorna misija EUBAM, ki vključuje italijanske, španske in francoske policiste, ima nalogo zagotoviti nevtralno prisotnost na strateškem mejnem prehodu v Rafi. Nameščena je bila januarja, nato pa so marca začasno ustavili njeno delovanje. Ponovno naj bi glede na napoved Kallas začela delovati v sredo.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je na omrežju X sporočil, da ob današnjem dogajanju deli veselje svojcev talcev in izraelskega ljudstva nasploh. Po njegovih besedah je s tem "za Izrael, Gazo in regijo" mir postal mogoč.

Izpustitev so pozdravili tudi v Pekingu, kjer so se obenem zavzeli za stabilnost v regiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

9.29 Kmalu bo izpuščena druga skupina talcev

Po navedbah izraelskih obrambnih sil (IDF) bodo pripadniki Hamasa kmalu izpustili drugo skupino živih talcev Rdečemu križu.

One of the most historic and emotional moments in the history of Israel 🇮🇱



Hostages are welcomed home by thousands of Israelis after two painful years in Hamas captivity 🎗 pic.twitter.com/h0hqRQ1JyA — REAL JEW (@THEREALJEW613) October 13, 2025

9.26 Trump prispel v Izrael, medtem ko poteka postopek izpustitve talcev

CNN poroča, da je ameriški predsednik Donald Trump pravkar prispel v Izrael, medtem ko poteka postopek izpustitve talcev.

Pred odhodom je Trump dejal, da je to "poseben čas", saj velja premirje, ki ga je pomagal doseči. "Vsi navijajo, to se še nikoli ni zgodilo," je dejal predsednik, preden se je vkrcal na letalo.

Donald Trump je prispel v Izrael. Foto: Reuters

8.10 Hamas začel izpuščati talce

Pripadniki Hamasa so talce v mestu Gaza predali Rdečemu križu, kar sta potrdila tako gibanje kot izraelska vojska. Ta jih je nato prevzela od mednarodne človekoljubne organizacije, je po poročanju portala televizije CNN potrdil izraelski vir, in jih prepeljala v južni Izrael na snidenje s svojci.

Hamas to release 20 Israeli hostages https://t.co/dcUYKp9niZ — Reuters (@Reuters) October 13, 2025

Družine talcev se medtem že od zgodnjih jutranjih ur zbirajo na trgu v Tel Avivu in na velikem ekranu spremljajo izmenjavo.

Na trgu so novico o predaji talcev Rdečemu križu pozdravili z vzkliki in aplavzom.

Prevzem je nekoliko pozneje potrdilo še izraelsko zunanje ministrstvo. "738 dni smo čakali, da lahko rečemo: Dobrodošli doma," je ob objavi imen osvobojenih talcev zapisalo na omrežju X. Njihovo vrnitev je pozdravil tudi predsednik države Jicak Hercog. "Čakamo na vse - na vsakega posebej," je dejal na omrežju X.

"Naš boj še ni končan. Ne bo se končal, dokler ne bomo našli zadnjega talca in ga vrnili za dostojen pokop. To je naša moralna dolžnost," pa je sporočil Forum talcev in pogrešanih, osrednja organizacija, ki zastopa sorodnike zajetih.

Hamas mora v skladu s pretekli teden doseženim dogovorom na podlagi mirovnega načrta ZDA do poldneva po lokalnem času izpustiti vse preostale talce. Živih naj bi jih bilo še 20, obenem naj bi gibanje Izraelu predalo tudi posmrtne ostanke 28 ujetnikov.

Izrael bo v zameno izpustil okoli 250 palestinskih zapornikov in še 1.700 priprtih Palestincev. Agencija Reuters poroča, da se je vseh 1.966 palestinskih zapornikov, ki naj bi jih izmenjali, že vkrcalo na avtobuse in naj bi bili na poti na dogovorjena mesta.

Predvidoma naj bi jih okoli 250 med drugim izpustili na zasedenem Zahodnem bregu in v Jeruzalemu, več kot 1.700 pa v bližini bolnišnice Naser v Gazi.

6.27 Izrael se pripravlja na izpustitev talcev

V Egiptu bo danes slovesnost ob potrditvi mirovnega načrta za Gazo, ki se je bodo poleg ameriškega predsednika Donalda Trumpa udeležili številni voditelji. Še pred tem naj bi prišlo do izmenjave zadnjih izraelskih talcev, ki so v rokah Hamasa, za palestinske zapornike, Trump pa bo v Izraelu nagovoril poslance kneseta in se sešel z družinami talcev.

V Tel Avivu se v pričakovanju izpustitve preostalih talcev iz Gaze zbirajo množice ljudi. Palestinsko gibanje Hamas naj bi prvo skupino izpustilo ob 7. uri po srednjeevropskem času. V regijo je že odpotoval ameriški predsednik Donald Trump, ki je pred odhodom zatrdil, da je vojne konec.

Družine talcev, ki jih je Hamas zajel med napadom na Izrael 7. oktobra pred dvema letoma, se že od zgodnjih jutranjih ur zbirajo na trgu v Tel Avivu. Tam bodo na velikem ekranu predvajali novice o talcih, ki jih v Izraelu pričakujejo v prihodnjih urah.

Hamas je davi že objavil imena 20 talcev, ki naj bi jih v kratkem izpustili. Foto: Reuters Predaja naj bi potekala v dveh fazah. Ob 7. uri po srednjeevropskem času bodo izpustili prvo skupino iz osrednjega dela enklave, kjer se nahaja koridor Necarim. Preostali talci naj bi bili iz Han Junisa na jugu območja Gaze izpuščeni ob 9. uri po srednjeevropskem času, poročanje izraelskih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije.

Nekatere družine talcev naj bi v pričakovanju vrnitve svojcev že napotili v vojaško bazo Re'im blizu meje z enklavo.

Palestinsko gibanje mora v skladu z v minulem tednu doseženim dogovorom na podlagi mirovnega načrta ZDA do poldneva po lokalnem času izpustiti vse preostale talce, ki jih zadržuje od 7. oktobra 2023.

Živih talcev naj bi bilo še 20, obenem naj bi Hamas predal posmrtne ostanke 28 talcev. Izrael bo v zameno izpustil okoli 250 palestinskih zapornikov in še 1.700 priprtih Palestincev.

Gre za prvo fazo mirovnega načrta ZDA. Foto: Reuters Hamas je davi že objavil imena 20 talcev, ki naj bi jih v kratkem izpustili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poleg izpustitve talcev dogovor o prekinitvi ognja po dveh letih vojne vključuje še delen umik izraelske vojske iz Gaze in odprtje humanitarnih kanalov za dostavo hrane in zdravil.

Gre za prvo fazo mirovnega načrta ZDA, ki ga bodo danes uradno potrdili na vrhu v Kairu. Udeležil se ga bo tudi njegov pobudnik, ameriški predsednik Donald Trump.

Ta je ob odhodu v regijo v nedeljo zatrdil, da je vojne med Hamasom in Izraelom konec. Izrazil je tudi prepričanje, da bo dogovorjena prekinitev ognja držala, in hvalil vlogo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja ter Katarja, enega od posrednikov med stranema.

O drugih fazah njegovega mirovnega načrta bodo sicer strani morale še doseči dogovor. Med drugim gre za vprašanje upravljanja Gaze, obsega umika izraelskih enot in razorožitve Hamasa.

Družine talcev, ki jih je Hamas zajel med napadom na Izrael 7. oktobra pred dvema letoma, se že od zgodnjih jutranjih ur zbirajo na trgu v Tel Avivu. Foto: Reuters

6.18 Hamas naj bi izpustil zadnje talce, nato v Egiptu slovesnost ob potrditvi mirovnega načrta za Gazo

Srečanju v egiptovskem letovišču Šarm el Šejk bosta predsedovala Trump in egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi, udeležilo se ga bo več kot 20 voditeljev držav, med njimi britanski premier Keir Starmer, nemški kancler Friedrich Merz, francoski predsednik Emmanuel Macron ter premierja Italije in Španije Giorgia Meloni in Pedro Sanchez. Pričakujejo tudi jordanskega kralja Abdulaha, generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa ter predsednika Evropskega sveta Antonia Costo.

Na srečanju naj bi po napovedih Egipta odprli novo stran prizadevanj za regionalno stabilnost na Bližnjem vzhodu, potem ko je bil prejšnji teden dosežen dogovor o prekinitvi ognja v Gazi.

V Egipt pa predvidoma ne bo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja ali kakega drugega izraelskega predstavnika niti predstavnikov Hamasa.

Palestinsko gibanje mora v skladu z dogovorom do poldneva po lokalnem času izpustiti preostale talce, ki jih zadržuje od 7. oktobra 2023. Živih naj bi bilo še 20. Izrael bo v zameno izpustil okoli dva tisoč palestinskih zapornikov. Po napovedih naj bi se to zgodilo zgodaj zjutraj.

Dopoldne bo na obisku v Izraelu ameriški predsednik, ki je posredoval za sklenitev dogovora. Trump naj bi nagovoril kneset ter se srečal z družinami talcev.