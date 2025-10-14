Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

Torek,
14. 10. 2025,
7.40

1 minuta

Evrovizija

Odpovedali glasovanje o izključitvi Izraela z Evrovizije

N. V.

Evrovizija Izrael

Foto: Guliverimage

Zaradi "razvoja dogodkov na Bližnjem vzhodu" so organizatorji Evrovizije odpovedali novembrsko glasovanje o izključitvi Izraela z Evrovizije.

Evropska radiodifuzna zveza (EBU), ki organizira Evrovizijo, je odpovedala za november načrtovano spletno glasovanje o izključitvi Izraela iz največjega glasbenega tekmovanja na svetu. Kot so sporočili, so se za odpoved glasovanja odločili zaradi nedavnega "razvoja dogodkov na Bližnjem vzhodu".

Pojasnili so, da bodo o sodelovanju Izraela na Evroviziji govorili na redni skupščini decembra, ni pa jasno, ali bodo takrat o tej pereči temi tudi glasovali.

Avstrijska nacionalka ORF, ki bo gostila Evrovizijo prihodnje leto, je odločitev EBU že pozdravila, medtem ko je v zadnjih mesecih avstrijska politika sodelujoče države pozivala, naj nikar ne izključujejo Izraela.

Slovenija, Španija, Irska, Islandija in Nizozemska so že pred časom napovedale, da zaradi vojne na območju Gaze ne bodo sodelovale na tekmovanju za pesem Evrovizije na Dunaju, če bo tam sodeloval Izrael. Nizozemci so ob tem poudarili, da svoje odločitve ne bodo spremenili, niti če v Gazi sklenejo premirje.

Evrovizija Izrael
