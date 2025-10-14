Odpovedali glasovanje o izključitvi Izraela z Evrovizije

Evropska radiodifuzna zveza (EBU), ki organizira Evrovizijo, je odpovedala za november načrtovano spletno glasovanje o izključitvi Izraela iz največjega glasbenega tekmovanja na svetu. Kot so sporočili, so se za odpoved glasovanja odločili zaradi nedavnega "razvoja dogodkov na Bližnjem vzhodu".

Pojasnili so, da bodo o sodelovanju Izraela na Evroviziji govorili na redni skupščini decembra, ni pa jasno, ali bodo takrat o tej pereči temi tudi glasovali.

Avstrijska nacionalka ORF, ki bo gostila Evrovizijo prihodnje leto, je odločitev EBU že pozdravila, medtem ko je v zadnjih mesecih avstrijska politika sodelujoče države pozivala, naj nikar ne izključujejo Izraela.

Slovenija, Španija, Irska, Islandija in Nizozemska so že pred časom napovedale, da zaradi vojne na območju Gaze ne bodo sodelovale na tekmovanju za pesem Evrovizije na Dunaju, če bo tam sodeloval Izrael. Nizozemci so ob tem poudarili, da svoje odločitve ne bodo spremenili, niti če v Gazi sklenejo premirje.