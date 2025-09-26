Bo Izrael izključen iz Evrovizije? Odločilo bo glasovanje.

O tem, ali bo Izrael izključen iz tekmovanja za pesem Evrovizije, bodo odločale evropske radiotelevizije.

Evropska radiodifuzna zveza (EBU), ki prireja Evrovizijo, je sporočila, da bodo v začetku novembra izvedli spletno glasovanje o sodelovanju na evrovizijskem tekmovanju v prihodnjem letu. Generalne direktorje evropskih radiotelevizij so obvestili, da bodo na izrednem spletnem srečanju glasovali o sodelovanju na Evroviziji 2026 in čeprav sporočilo izrecno ne omenja Izraela, naj bi se za glasovanje odločili prav zaradi njega.

Ta poteza sledi napovedi več evropskih radiotelevizij, med njimi tudi slovenske, da bodo prihodnjo Evrovizijo bojkotirale, če bo na njej sodeloval tudi izraelski predstavnik.

Palestinska zastava med nastopom izraelske predstavnice na letošnji Evroviziji v Baslu Foto: Guliverimage

Ob tem mnogi poudarjajo, da je Rusiji prepovedano sodelovanje na Evroviziji že vse od njenega napada na Ukrajino leta 2022, medtem pa Izrael še naprej sodeluje kljub protestom več sodelujočih držav zaradi vojne v Gazi.

Prihodnje leto bo jubilejna, 70. Evrovizija v Avstriji na Dunaju. Gostiteljica, avstrijska radiotelevizija ORF, je ta teden sporočila, da bodo tekmovanje izvedli tudi v primeru bojkota nekaterih sodelujočih države oziroma ne glede na število sodelujočih.

