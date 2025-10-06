Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

Če bo Izrael z Evrovizije izključen, Nemčija napoveduje bojkot

Izrael, Evrovizija 2025 | Zaradi vojne na območju Gaze so že lani in predlani potekali protesti proti sodelovanju Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije. | Foto Guliverimage

Zaradi vojne na območju Gaze so že lani in predlani potekali protesti proti sodelovanju Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije.

Foto: Guliverimage

Nemški kancler Friedrich Merz je v nedeljo povedal, da se Nemčija ne bi smela udeležiti izbora za pesem Evrovizije na Dunaju, če bo Izrael izključen. Evropska radiodifuzna zveza (EBU), ki je organizatorka tekmovanja za pesem Evrovizije, bo novembra pripravila spletno srečanje, na katerem bodo odločali o sodelovanju Izraela na tekmovanju.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je Merz v intervjuju za nemško javno televizijo ARD na vprašanje, ali naj bi se Nemčija v primeru izključitve Izraela s tekmovanja prostovoljno odpovedala sodelovanju, odgovoril, da bi to podprl. "Menim, da je škandal, da se o tem sploh razpravlja. Izrael sodi tja," so navedli njegove besede.

Zaradi vojne na območju Gaze so že lani in predlani potekali protesti proti sodelovanju Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije. Letos je več držav, med njimi tudi Slovenija, Španija in Irska, opozorilo, da bi lahko bojkotirale naslednje tekmovanje, če bo sodeloval Izrael.

Nemški kancler Merz je na vprašanje, ali naj bi se Nemčija v primeru izključitve Izraela s tekmovanja prostovoljno odpovedala sodelovanju, odgovoril, da bi to podprl. | Foto: Reuters

Potekala bo izredna spletna seja

V kratkem sporočilu, kjer Izrael po nedavnem poročanju dpa ni posebej omenjen, je EBU konec septembra potrdila, da je generalnim direktorjem vseh članic zveze poslala pismo, v katerem jih obvešča o izredni spletni seji generalne skupščine organizacije v začetku novembra, na kateri bo na mizi odločanje o sodelovanju.

Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA, ki je pridobila pismo EBU generalnim direktorjem, zveza v njem omenja "zelo veliko raznolikost mnenj" med članicami EBU in poudarja, da bo odločitev sprejeta z demokratičnim glasovanjem vseh članic. Kot še poroča dpa, imajo nacionalne radiotelevizije osrednjo vlogo pri Evroviziji, saj so te uradne predstavnice svojih držav.

Naslednje tekmovanje za pesem Evrovizije bo maja 2026 na Dunaju.

