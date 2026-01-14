Menopavza na delovnem mestu: gospodarski izziv in prezrt tabu

V Nemčiji je v delovno silo vključenih devet milijonov žensk v menopavzi, kar predstavlja petino delovno aktivnega prebivalstva. Čeprav tretjina žensk trpi za hudimi simptomi - nespečnostjo, izčrpanostjo, migrenami in težavami s koncentracijo -, tema menopavze na delovnem mestu ostaja tabu, težave žensk v menopavzi pa so pogosto prezrte.

Spremembe, ki jih ta naravni proces prinese v življenje velikega dela žensk, niso le telesne, pač pa vplivajo tudi na gospodarstvo, piše v prispevku Deutsche Welle.

Zaradi simptomov menopavze nemško gospodarstvo letno izgubi približno 9,5 milijarde evrov in 40 milijonov delovnih dni. Raziskave namreč kažejo, da četrtina žensk zaradi težav skrajša delovni čas, petina jih zamenja službo, deset odstotkov žensk pa se zaradi težav predčasno upokoji. Pred delodajalci je zato zdaj pomemben izziv, kako poskrbeti za dobro počutje svojih zaposlenih.

Najbolj izpostavljeni poklici

Menopavza se običajno začne, ko je ženska v srednjih ali poznih 40. letih, in običajno traja od deset do petnajst let. To je obdobje življenja, ko otroci pogosto zapustijo dom, ženske pa naj bi se z novim zagonom osredotočile na kariero. Resničnost je precej drugačna.

Približno tretjina žensk trpi zaradi hudih simptomov, ki lahko zmanjšajo njihovo sposobnost za delo. Poleg vročinskih oblivov lahko drugi simptomi menopavze vključujejo bolečine v sklepih, palpitacije srca, težave s koncentracijo, depresivno razpoloženje in zmanjšano samozavest.

Težave v menopavzi so izrazitejše v poklicih, kjer delo od doma ali prilagodljivi odmori niso mogoči. To so predvsem poklici v zdravstvu, vzgoji in šolstvu, policiji ter trgovini.

V sektorjih, kjer prevladujejo ženske - takšna sta zagotovo zdravstvena nega in šolstvo -, tretjini podjetij že zdaj močno primanjkuje usposobljenega kadra, kažejo podatki Inštituta za ekonomske raziskave (Ifo) iz marca 2024, zaradi demografskih sprememb pa bo v prihodnosti ta težava verjetno še večja.

Rešitve za podjetja

Če želijo podjetja obdržati izkušene delavke, morajo najprej destigmatizirati menopavzo, torej izobraziti tako vodstvo kot zaposlene v o simptomih menopavze, saj so ta tema in tudi težave žensk pogosto označene kot nepomembne.

Veliko bi lahko podjetja naredila tudi z uvedbo prilagodljivega delovnega časa in odmorov glede na potrebe žensk, zagotoviti bi jim bilo treba tudi preprost dostop do sanitarij, s čimer bi lahko znatno izboljšali učinkovitost in produktivnost.

Dodatno bi bilo treba za obravnavanja menopavze usposobiti zdravnike na področju medicine dela, saj to področje po ugotovitvah inštituta med študijem ni dovolj preučevano.