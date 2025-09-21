Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Nedelja,
21. 9. 2025,
10.30

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16

Natisni članek

Natisni članek
zmagovalna pesem Vietnam Evrovizija Rusija

Nedelja, 21. 9. 2025, 10.30

10 minut

Ruska Evrovizija: kdo je zmagovalec? Otvoril jo je Putin.

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16
Intervizija Rusija | Rusijo je zastopal ultranacionalistični ruski pevec Jaroslav Dronov z vzdevkom Šaman, ki je goreč Putinov podpornik in zagovornik invazije na Ukrajino. | Foto Guliverimage

Rusijo je zastopal ultranacionalistični ruski pevec Jaroslav Dronov z vzdevkom Šaman, ki je goreč Putinov podpornik in zagovornik invazije na Ukrajino.

Foto: Guliverimage

V Moskvi so v soboto zvečer izvedli Intervizijo, rusko različico tekmovanja za pesem Evrovizije. Začeli so jo s sporočilom ruskega predsednika Vladimirja Putina, po besedah katerega dogodek spodbuja ohranjanje kulturne identitete. Zmagal je predstavnik Vietnama Duc Phuc, predstavnik ZDA pa se je v zadnjem trenutku umaknil.

"Spoštovanje tradicionalnih vrednot in raznolikosti kultur je temeljna ideja tekmovanja in navdihuje udeležence za doseganje umetniških vrhuncev," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil Putin sodelujočim na glasbenem tekmovanju pred približno 11 tisoč gledalci v koncertni dvorani Live Arena v Moskvi in še več milijoni pred televizijskimi ekrani.

Nastopajoči | Foto: Guliverimage Nastopajoči Foto: Guliverimage

Intervizijo oživili po Putinovem navodilu 

Mednarodno pevsko tekmovanje Intervizija, ki je med letoma 1965 in 1968 potekalo na Češkoslovaškem in med letoma 1977 in 1980 na Poljskem, je bilo vzhodnoevropska alternativa tekmovanju za pesem Evrovizije. Potem ko je bila Rusija leta 2022 zaradi vojne v Ukrajini izključena iz tekmovanja za pesem Evrovizije, so jo letos po Putinovem navodilu znova oživili.

Na sobotnem tekmovanju so se pomerili predstavniki 23 držav, zmagal pa je Vietnamec Duc Phuc s pesmijo o bambusu. Izvajalec, ki je pred desetimi leti zmagal v vietnamski različici resničnostne serije The Voice, se je v čustvenem govoru zahvalil občinstvu "za vsako sekundo", ki so jo preživeli ob gledanju tekmovanja, ki je trajalo približno štiri ure, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sodeloval naj bi tudi predstavnik ZDA, a se je v zadnjem trenutku umaknil  

Sodelovali naj bi predstavniki 23 držav, tudi ZDA, a se je ameriški predstavnik, avstralski pop pevec Vassy, v zadnjem trenutku umaknil "zaradi političnega pritiska brez primere s strani avstralske vlade", so navedli organizatorji.

Vassy je bil že nadomestni kandidat, saj se je prej napovedani ameriški predstavnik B Howard v sredo umaknil iz "nepredvidenih družinskih razlogov".

Med nastopajočimi so bili kubanska pevka Zulema Iglesias Salazar z veselo rumbo, Katarka Dana Al Meer, ki je pela na otvoritveni slovesnosti svetovnega nogometnega prvenstva leta 2022, in Srb Slobodan Trkulja, ki je pesem Tri vrtnice posvetil svojim trem hčeram. Svoje predstavnike na Interviziji so imele med drugim Brazilija, Indija in Kitajska, ni pa bilo izvajalcev iz držav Evropske unije.

Rusijo je zastopal ultranacionalistični ruski pevec Jaroslav Dronov z vzdevkom Šaman, ki je goreč Putinov podpornik in zagovornik invazije na Ukrajino. Po nastopu je žiriji povedal, da ne želi biti razglašen za zmagovalca. "Gostoljubnost je neodtujljiv del ruske duše ... in po zakonu gostoljubnosti nimam pravice biti med tistimi, ki se potegujejo za zmago," je dejal.

Vsi nastopajoči so peli v svojem maternem jeziku, zmagovalca pa je izbrala mednarodna žirija. Prihodnje leto bo Intervizijo po napovedih gostila Savdska Arabija.

Aleksander Tjunin
Novice Še ena skrivnostna smrt vplivnega ruskega direktorja
Mig-31 s hipersonično raketo kinžal
Novice Po incidentu na estonskem nebu se je oglasila Rusija
Rüdiger Bachmann
Novice Nemec trdi: Trump hoče Evropo prepustiti Putinu
Rusija, EU, ruska zastava
Sportal Ruski in beloruski športniki tudi na prihodnjih olimpijskih igrah pod nevtralno zastavo
zmagovalna pesem Vietnam Evrovizija Rusija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.