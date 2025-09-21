V Moskvi so v soboto zvečer izvedli Intervizijo, rusko različico tekmovanja za pesem Evrovizije. Začeli so jo s sporočilom ruskega predsednika Vladimirja Putina, po besedah katerega dogodek spodbuja ohranjanje kulturne identitete. Zmagal je predstavnik Vietnama Duc Phuc, predstavnik ZDA pa se je v zadnjem trenutku umaknil.

"Spoštovanje tradicionalnih vrednot in raznolikosti kultur je temeljna ideja tekmovanja in navdihuje udeležence za doseganje umetniških vrhuncev," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil Putin sodelujočim na glasbenem tekmovanju pred približno 11 tisoč gledalci v koncertni dvorani Live Arena v Moskvi in še več milijoni pred televizijskimi ekrani.

Let the Europe have Eurovision,

the Rest have Intervision..!



INTERVISION kicks off in Moscow

Putin welcomes participants in celebrating the 'unifying power of art'



'Respect for traditional values and cultural diversity MAIN idea of competition' pic.twitter.com/HZKcKXiUAk — Khan, BA🇵🇸 (@leonsbakhan) September 21, 2025

Nastopajoči Foto: Guliverimage

🇷🇺 Russia’s performance has come to an end!

Singer SHAMAN was magnificent with his contest song “Straight to the Heart”!

He even asked the jury members not to vote for him — we are proud! A powerful act, worthy of respect! pic.twitter.com/xkhpjzoim5 — Intervision 2025 (@intervisionwld) September 20, 2025

Intervizijo oživili po Putinovem navodilu

Mednarodno pevsko tekmovanje Intervizija, ki je med letoma 1965 in 1968 potekalo na Češkoslovaškem in med letoma 1977 in 1980 na Poljskem, je bilo vzhodnoevropska alternativa tekmovanju za pesem Evrovizije. Potem ko je bila Rusija leta 2022 zaradi vojne v Ukrajini izključena iz tekmovanja za pesem Evrovizije, so jo letos po Putinovem navodilu znova oživili.

Na sobotnem tekmovanju so se pomerili predstavniki 23 držav, zmagal pa je Vietnamec Duc Phuc s pesmijo o bambusu. Izvajalec, ki je pred desetimi leti zmagal v vietnamski različici resničnostne serije The Voice, se je v čustvenem govoru zahvalil občinstvu "za vsako sekundo", ki so jo preživeli ob gledanju tekmovanja, ki je trajalo približno štiri ure, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sodeloval naj bi tudi predstavnik ZDA, a se je v zadnjem trenutku umaknil

Sodelovali naj bi predstavniki 23 držav, tudi ZDA, a se je ameriški predstavnik, avstralski pop pevec Vassy, v zadnjem trenutku umaknil "zaradi političnega pritiska brez primere s strani avstralske vlade", so navedli organizatorji.

Vassy je bil že nadomestni kandidat, saj se je prej napovedani ameriški predstavnik B Howard v sredo umaknil iz "nepredvidenih družinskih razlogov".

Med nastopajočimi so bili kubanska pevka Zulema Iglesias Salazar z veselo rumbo, Katarka Dana Al Meer, ki je pela na otvoritveni slovesnosti svetovnega nogometnega prvenstva leta 2022, in Srb Slobodan Trkulja, ki je pesem Tri vrtnice posvetil svojim trem hčeram. Svoje predstavnike na Interviziji so imele med drugim Brazilija, Indija in Kitajska, ni pa bilo izvajalcev iz držav Evropske unije.

Rusijo je zastopal ultranacionalistični ruski pevec Jaroslav Dronov z vzdevkom Šaman, ki je goreč Putinov podpornik in zagovornik invazije na Ukrajino. Po nastopu je žiriji povedal, da ne želi biti razglašen za zmagovalca. "Gostoljubnost je neodtujljiv del ruske duše ... in po zakonu gostoljubnosti nimam pravice biti med tistimi, ki se potegujejo za zmago," je dejal.

Vsi nastopajoči so peli v svojem maternem jeziku, zmagovalca pa je izbrala mednarodna žirija. Prihodnje leto bo Intervizijo po napovedih gostila Savdska Arabija.