R. K., STA

Sobota,
20. 9. 2025,
9.01

Sobota, 20. 9. 2025, 9.01

23 minut

Rusija zanika kršenje estonskega zračnega prostora

Avtorji:
R. K., STA

Mig-31 s hipersonično raketo kinžal | Do kršitve estonskega zračnega prostora prihaja v času vse večjih napetosti na vzhodnem krilu Nata. | Foto Guliverimage

Do kršitve estonskega zračnega prostora prihaja v času vse večjih napetosti na vzhodnem krilu Nata.

Foto: Guliverimage

Rusko obrambno ministrstvo je v petek zanikalo obtožbe, da so trije ruski lovci MiG-31 kršili zračni prostor Estonije. Kot je dodalo, so letala delovala v skladu z mednarodnimi predpisi o zračnem prostoru, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva so letala opravljala "redni let v strogi skladnosti z mednarodnimi predpisi o zračnem prostoru in niso kršila meja drugih držav".

Aktivacija 4. člena zveze Nato

Odziv sledi obtožbam Talina, da so ruska bojna letala v petek nad Finskim zalivom kršila zračni prostor Estonije. Slednja se je kmalu za tem zavzela za okrepitev političnega in gospodarskega pritiska na Moskvo, premier Kristen Michal pa je naznanil tudi aktivacijo 4. člena severnoatlantske pogodbe o nujnem posvetovanju članic Nata.

Članice Nata v skladu s 4. členom lahko zaprosijo za nujna posvetovanja, če menijo, da so ogrožene njihova varnost, ozemeljska celovitost ali politična neodvisnost. Po poročanju AFP bi lahko posvetovanje zaveznic potekalo že v začetku prihodnjega tedna.

Sistematičen in odločen odziv zaveznic

Incident so obsodile številne zaveznice, Evropska unija in zveza Nato. Generalni sekretar Nata Mark Rutte je po incidentu spregovoril z Michalom ter dodal, da je bil odziv zavezništva hiter in odločen. Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa sta namreč ruske lovce prestregli dve italijanski letali f-35.

Kršitev zračnega prostora je med drugim obsodil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "Ruske destabilizacijske dejavnosti se širijo v nove države in smeri. (...) Gre za sistematično rusko kampanjo, usmerjeno proti Evropi, proti Natu, proti Zahodu. In to zahteva sistematičen odziv," je zapisal na omrežju X.

Do kršitve estonskega zračnega prostora prihaja v času vse večjih napetosti na vzhodnem krilu Nata. Prejšnji teden je namreč Poljska poročala o vdoru več ruskih dronov v njen zračni prostor.

