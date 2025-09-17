Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
K. M.

Evropa droni Poljska Ukrajina vojna Volodimir Zelenski

Zelenski: Evropa ni pripravljena na vojno proti Rusiji

"Niso v vojni, zato je jasno, da na takšne stvari niso pripravljeni," je po incidentu na Poljskem dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Niso v vojni, zato je jasno, da na takšne stvari niso pripravljeni," je po incidentu na Poljskem dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po nedavnem incidentu z ruskimi brezpilotnimi letali nad Poljsko v intervjuju za britansko televizijo Sky dejal, da celina, torej Evropa, ni pripravljena na vojno z Rusijo. Svet za nacionalno varnost se bo sicer v sredo sestal na Dunaju, kjer bo razpravljal o kršitvah zračnega prostora Moskve na zunanjih mejah EU.

V intervjuju za britansko radiotelevizijo Sky je ukrajinski voditelj Volodimir Zelenski incident na Poljskem primerjal z najobsežnejšim ruskim napadom na Ukrajino doslej. Dejal je, da so Ukrajinci odbili več kot 700 od več kot 800 brezpilotnih letal, ki jih je nad Ukrajino napotila Rusija. Medtem je Poljski, kot je dejal Zelenski, "uspelo sestreliti le štiri od 19 brezpilotnih letal, ki so vstopila v zračni prostor države – medtem ko na križarke in rakete sploh niso naleteli. (Poljaki, op. a.) Ne morejo zaščititi svojega prebivalstva, če pride do obsežnega napada," je izrazil zaskrbljenost ukrajinski predsednik.

Poudaril je, da njegove besede niso mišljene kot žalitev Varšave. "Niso v vojni, zato je jasno, da na takšne stvari niso pripravljeni." Toda Ukrajina bi lahko pomagala Poljakom in Evropejcem kot celoti pri razvoju obrambnih tehnologij in usposabljanju vojakov, saj je sama usposobljena za vojno. Vendar Kijev za izvedbo teh razvojnih projektov potrebuje denar, je nadaljeval. 

Zelenski: Naša vojska je pred drugimi evropskimi vojskami

Rusija se v Ukrajini vojskuje že več kot tri leta in pol. Zahod je Ukrajino podpiral z orožjem in sprva z usposabljanjem vojakov za nacionalno obrambo. Po besedah ​​Zelenskega se vojaki ne bodo več usposabljali v tujini, saj je ukrajinska vojska zaradi svojih vojnih izkušenj zdaj tehnološko pred drugimi evropskimi vojskami.

Sestanek Sveta za nacionalno varnost

Medtem so sklicali sejo Sveta za nacionalno varnost. Po poročanju medijev so teme "kršitev zračnega prostora držav članic EU s strani ruskih brezpilotnih letal" in "hibridne grožnje". Posvetovanja bodo potekala za zaprtimi vrati.

Ruski brezpilotni letalniki so prejšnjo sredo zvečer med ruskim zračnim napadom na Ukrajino vstopili v poljski zračni prostor in s tem na ozemlje Nata. Poljske zračne sile so skupaj z zavezniki Nata prvič sestrelile več ruskih brezpilotnih letal. Strokovnjaki menijo, da je šlo za namerno dejanje Rusije.

Avstrijska obrambna ministrica Klaudia Tanner je posledično pozvala k hitrejšemu izvajanju evropskega sistema protiraketne obrambe Sky Shield (ESSI). "Incidenti in grožnje zadnjih nekaj dni jasno kažejo eno stvar: Avstrija in evropske države morajo hitreje postati obrambno sposobnejše," je poudarila Tanner, ki zdaj želi okrepiti pogovore o pridobitvi obrambnih sistemov dolgega dosega.

"Putinov val napadov ni usmerjen le proti Ukrajini, ampak tudi proti drugim evropskim državam. Prizadeta je tudi Avstrija," je dejal Werner Kogler, namestnik vodje poslanske skupine Zelenih. Na radiu ORF Ö1 je pozval zvezno vlado, naj državnemu svetu predstavi strategijo za obrambo pred brezpilotnimi letalniki. Generalni sekretar NEOS Douglas Hoyos pa je za ORF poudaril, da Rusiji ne sme dovoliti, da ustvarja negotovost z incidenti z droni, kot je bil tisti na Poljskem.

Evropa droni Poljska Ukrajina vojna Volodimir Zelenski
