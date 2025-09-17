V Moskvi opazili najbolj iskanega človeka v Evropi

Nekdanjega pobeglega direktorja propadlega tehnološkega podjetja Wirecard Jana Marsaleka, ki je po begu postal sodelavec ruskih obveščevalnih služb, so po navedbah prič opazili v ruski prestolnici, kjer se je s spremenjenim videzom sprehajal v družbi partnerke. Marsalek, ki ima po novem presajene lase, je izginil leta 2020 in je eden najbolj iskanih evropskih ubežnikov.

Jan Marsalek se je rodil na Dunaju. Po propadu tehnološkega podjetja Wirecard, v katerem je pustil približno 1,8-milijardno finančno luknjo, je leta 2020 pobegnil in vodil obsežno vohunsko mrežo s sedežem v Veliki Britaniji.

Ves ta čas ga je iskal tudi Interpol, zdaj pa so ga prvič opazili v javnosti v Moskvi, kjer se je s spremenjenim videzom sprehajal po ulicah Moskve.

New: @InsiderEng, @derspiegel, @ZDF and Der Standard spent a year tracking the movements of Europe's most wanted man, Jan Marsalek, the fugitive ex-COO of disgraced German fintech company Wirecard. Marsalek lives in Moscow. He works for the FSB. He travels under several fake… pic.twitter.com/gSJFkHbhmO — Michael Weiss (@michaeldweiss) September 16, 2025

Poleg finančne goljufije ga v nekaterih evropskih državah obtožujejo vohunjenja. Njegovo gibanje je s pomočjo podatkov o potovanjih, mobilnih podatkov in posnetkov nadzornih kamer delno uspelo razkriti ruskemu preiskovalnemu portalu The Insider.

Preiskovalci so med drugim razkrili, da je Marsalek redno obiskoval sedež ruske obveščevalne službe FSB, hkrati pa naj bi v Ukrajini občasno sodeloval v operacijah posebnih enot.

Der mutmaßliche Wirecard-Betrüger Jan Marsalek geht beim russischen Inlandsgeheimdienst offenbar ein und aus. SPIEGEL-Reporter Roman Lehberger berichtet.https://t.co/pVk3XdK1Ek — DER SPIEGEL (@derspiegel) September 16, 2025

45-letni Marsalek, ki je bil glavni operativni direktor podjetja, "živi v Rusiji, uporablja lažne identitete in ostaja tesno povezan z režimom Vladimirja Putina", pa navaja avstrijski dnevnik Der Standard, ki je sodeloval z nemškima medijskima hišama Der Spiegel in ZDF, ameriškim kanalom PBS in rusko platformo The Insider, da bi rekonstruiral Marsalekovo gibanje na podlagi dokumentov, vključno s preiskovalnimi datotekami in prestreženimi besedilnimi sporočili.

Njihovo poročilo vsebuje več fotografij, na katerih naj bi bil po trditvah časopisa Marsalek, vključno z eno, posneto julija v Moskvi. V njem je zapisano tudi, da je Marsalek "v službi ruske obveščevalne agencije FSB" in da si je nadel novo identiteto, ime Alexander Nelidov.