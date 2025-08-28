Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

Četrtek,
28. 8. 2025,
10.14

Aleksandar Vučić Hrvaška Kosovo Srbija vohunjenje KFOR

Četrtek, 28. 8. 2025, 10.14

5 minut

Hrvaško pretresa vohunska afera. To je znano.

A. Ž.

Hrvaški helikopter Mi-8 Kfor | J. I. je bil pilot vojaškega helikopterja Kfora na Kosovu. Fotografiija je simbolična: hrvaški helikopter Mi-8 z oznako Kfor. | Foto Guliverimage

J. I. je bil pilot vojaškega helikopterja Kfora na Kosovu. Fotografiija je simbolična: hrvaški helikopter Mi-8 z oznako Kfor.

Foto: Guliverimage

Preiskovalni sodnik okrožnega sodišča v Splitu je odredil enomesečno zaporno kazen za pilota hrvaških zračnih sil iz Splita in njegovo partnerko, sociologinjo iz Kosovske Mitrovice, ki sta osumljena vohunjenja. Pilota obtožujejo, da je svojemu dekletu, Srbkinji iz Kosova, sporočal zaupne vojaške podatke. Pilot po poročanju medijev trdi, da je nedolžen in da so mu zadevo podtaknili.

Pripor je bil pilotu iz Splita (hrvaški mediji objavljajo njegove kratice J. I.) in njegovi partnerki A. M. odrejen zaradi kaznivega dejanja vohunjenja zaradi morebitnega vpliva na priče ali zaradi nevarnosti, da bi na prostosti uničili, skrili ali ponaredili dokaze ali sledi, pomembne za dokazni postopek, pišejo hrvaški mediji.

Pilota in njegovo dekle zaslišali v Splitu

Osumljenki je bil odrejen tudi pripor zaradi nevarnosti pobega, saj ni hrvaška državljanka. Po kazenskem zakoniku je za to kaznivo dejanje zagrožena kazen od šestih mesecev do petih let zapora.

Obiskovalka Thompsonovega koncerta
Aretirali so ju julija na Visu

Po aretaciji na Visu konec julija letos, kjer sta bila na počitnicah, je bil pilot izpuščen, njegova partnerica pa je prejela odločbo o namestitvi v Tranzitni sprejemni center za tujce v Trilju, po kateri naj bi bila za deset let izgnana iz Hrvaške.

Po poročanju medijev so preiskovalci medtem s preverjanjem njunih mobilnih naprav in komunikacije našli obremenilna sporočila, zaradi katerih ju sumijo mednarodnega vohunjenja.

Pilot po poročanja hrvaškega Indeksa trdi, da ni kriv in da mu je nekdo zadevo podtaknil. Dodal je še, da sta on in njegova partnerka le kolateralni žrtvi. 

Hrvaški pilot je služboval na Kosovu

Mediji so razkrili, da naj bi pridržana ženska delala za nemško organizacijo in da je bila kazensko ovadena zaradi zbiranja informacij, ki ji jih je v zadnjih treh letih posredoval splitski vojaški pilot, ki je kot pripadnik hrvaškega kontingenta (HRVCON) v okviru Kforja nekaj časa služboval na Kosovu.

Mediji sumijo, da sta si prek WhatsAppa izmenjevala sporočila, v katerih je on posredoval zaupne informacije o premikih in načrtih sil KFOR v zvezi z razmerami na severu Kosova, ona pa jih je nato posredovala visokim članom stranke Srbska lista in celo novinarju znane mednarodne tiskovne agencije.

Informacija o premikih sil Kforja

Informacije so se nanašale na premike Srbov na severu Kosova od konca leta 2022, premike vojakov Kforja in številne druge podrobnosti. Srbska lista je politična stranka srbske skupnosti Srbsko napredno stranko in srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Aleksandar Vučić Hrvaška Kosovo Srbija vohunjenje KFOR
