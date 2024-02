Srbija se oborožuje do zob. Grozi Balkanu nova vojna?

Ko je bilo januarja letos potrjeno, da želijo ZDA Kosovu prodati 246 protitankovskih raketometov javelin (ti so se v začetku vojne v Ukrajini izjemno dobro izkazali pri uničevanju ruskih tankov), je srbski predsednik Aleksandar Vučić napovedal, da bo Srbija pospešila oboroževanje, piše nemški medij Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz).

Srbija kupuje orožje doma in v tujini

Srbska vlada je tako pri srbski vojaški industriji naročila za 186 milijonov evrov orožja – med drugim so na seznamu želja havbice, obrambni sistemi za uničevanje brezpilotnih letalnikov, in helikopterji. To je šele začetek. Sledila naj bi še dva več kot pol milijarde evrov vredna paketa za oboroževanje. V Srbiji se bo tudi kmalu začela serijska proizvodnja brezpilotnih letalnikov. Še letos naj bi jih srbska vojska dobila več kot tisoč lastne izdelave.

Poleg velikih naročil domači vojaški industriji Srbija nakupuje veliko orožja tudi v tujini. Od Kitajcev je tako kupila brezpilotne letalnike in sistem zračne obrambe FK-3, ki velja za sodobnejšo različico ruskega sistema S-300.

Srbija daleč najbolj oborožena na Zahodnem Balkanu

Po podatkih Mednarodnega inštituta za mirovne raziskave Sipri iz Stockholma je Srbija v zadnjih letih za oborožitev porabila več denarja kot vseh preostalih pet držav Zahodnega Balkana skupaj. Na to območje EU uvršča BiH, Črno goro, Kosovo, Albanijo, Makedonijo ter Srbijo.

Srbija bo veliko denarja namenila domači izdelavi brezpilotnih letal (več kot tisoč naj bi jih srbska vojska dobila že letos) in za obrambo pred njimi ter tudi za helikopterje. Foto: Guliverimage

Srbski novinarji so nedavno poročali, da je Srbija od leta 2014, ko je Vučić postal premier, v posodobitev vojske vložila skoraj 2,9 milijarde evrov. Za balkansko državo z manj kot sedmimi milijoni prebivalcev to ni malo, piše Faz.

Vučić kot zgled za Srbijo postavlja Azerbajdžan

Krepi se tudi vojaška retorika. Vučić tako v zadnjem času rad za srbski zgled postavlja Azerbajdžan, ki mu je po dolgih letih uspelo, da je vojaško zasedel Gorski Karabah. Azerbajdžanski napad na Gorski Karabah naj bi bil torej zgled za srbski napad na Kosovo.

Kot piše Faz, srbski nacionalisti na glas govorijo, da če se bodo globalne politične razmere spremenile v korist Srbije, na primer zaradi ruske zmage v Ukrajini in volilne zmage Donalda Trumpa, bi se lahko zgodilo, da Srbija z vojaško akcijo nazaj zavzame s Srbi poseljen sever Kosova.

Ima Srbija vojaške zmogljivosti za napad na Kosovo?

Katarina Đokić, vojaška strokovnjakinja na Sipri in nekdanja zaposlena pri vojaškem atašeju na nemškem veleposlaništvu v Beogradu, je za Faz ocenila, da je trenutno tveganje za vojaški spor med Srbijo in Kosovom nizko. Zlasti zaradi sil Kfor, ki so na Kosovu.

Srbija ima na voljo več kot tristo tankov, a ima po nekaterih podatkih posadke zgolj za okoli sto tankov. Zato številni vojaški strokovnjaki dvomijo, da je Srbija sposobna vojaško napasti Kosovo. Ta tankovski napad bi bil še zlasti tvegan, če bo Kosovo od ZDA dobilo obljubljene protitankovske raketomete javelin. Kosovska vojska ima trenutno v arzenalu že turške protitankovske rakete omtas, ki lahko uničijo tanke na razdalji do štirih kilometrov. Foto: Guliverimage

Poleg tega je Srbija gospodarsko odvisna od EU in si ne more privoščiti sankcij. Đokićeva tudi dvomi, da bi srbska vojska imela potrebne zmogljivosti za vojno proti Kosovu. Podobne dvome je lani javno izrazil celo načelnik srbskega generalštaba Milan Mojsilović.

Težave srbske vojske zaradi kadrovskega pomanjkanja

Tako Srbija kot Kosovo imata demografske težave zaradi izseljevanja, kar vpliva tudi na vojaške zmogljivosti. Na papirju ima tako Srbija več kot tristo tankov srbske in sovjetske izdelave, a je imela leta 2018 na voljo le za okoli sto tankov posadke. Đokićeva ugotavlja, da od takrat ni opaziti kakšnega povečanja števila tankovskih posadk.

Težav s popolnjevanjem osebja nima samo srbska vojska, pomanjkanje osebja se čuti tudi v srbski vojaški industriji, tudi v tovarni v Čačku, kjer posodabljajo srbske tanke. Poleg tega bi bila invazija s tanki za Srbijo potencialno drag podvig, če bi Kosovo pravočasno prejelo ameriške protioklepne raketomete javelin.

Srbija išče zaveznike v ZDA

A Srbija lahko upa na to, da posla z javelini sploh ne bodo izvedli. Kot piše Faz, ki se sklicuje na anonimni ameriški vir, lahko mine kar nekaj let, preden bodo javelini prispeli na Kosovo. Tudi zato, ker ima zdaj prednost dobava ameriškega orožja Ukrajini. Poleg tega ima dobava javelinov Kosovu nasprotnike tudi med ameriškimi republikanci v kongresu. Nekateri med njimi skušajo preprečiti izvedbo posla.

Beograd stavi tudi na svoje republikanske zaveznike v Washingtonu. Za velikega podpornika Aleksandra Vučića velja Richard Grenell, nekdanji Trumpov posebni odposlanec za Balkan oziroma za ureditev odnosov med Srbijo in Kosovom. Za Grenella nekateri napovedujejo, da bo novi ameriški zunanji minister, če se bo Trumpu uspelo vrniti v Belo hišo. Foto: Guliverimage

A tudi Srbija igra ameriško karto, in sicer prikrito. Na zunaj je srbska politika prorusko usmerjena, v veliki meri zaradi proruskih čustev med Srbi, na skrivaj pa je Vučićeva Srbija dobavljala srbsko orožje Ukrajini.

Napad srbskih specialcev na Kosovu?

Beograd lahko računa tudi na nekdanjega ameriškega veleposlanika v Nemčiji Richarda Grenella. Ta je bil v času Trumpovega predsednikovanja tudi posebni ameriški odposlanec za Balkan. Grenell na družbenih omrežjih pogosto objavlja sporočila v podporo Vučiću.

Če je klasični vojaški napad s tanki na Kosovo malo verjeten, številni ugibajo, da bi Srbija želela s Srbi poseljene dele Kosova morda zasesti z bliskovitimi akcijami posebnih vojaških enot. Tudi Vučić rad poudarja, da azerbajdžansko-armenske vojne za Gorski Karabah niso odločili brezpilotni letalniki, ampak posebne enote azerbajdžanske vojske. Srbske posebne enote bi imele na severnem Kosovu tudi podporo lokalnega prebivalstva.

Pomanjkanje srbskih vojaških specialcev?

Vendar naj bi tudi oblikovanje posebnih enot srbske vojske pestilo pomanjkanje osebja. Za posebno enoto s pet tisoč izurjenimi vojaškimi specialci se je tako prijavilo le nekaj sto zainteresiranih, pa še vsi ti naj ne bi bili primerni, piše Faz, ki se sklicuje na anonimnega srbskega vojaškega strokovnjaka.

Veliko bo odvisno od ZDA. Vsi mirovni sporazumi na Balkanu, od BiH leta 1995 do Kosova leta 1999 in Makedonije leta 2001, so nastali zaradi vojaškega in političnega vodstva ZDA. Zdaj se številni bojijo, da je s pax Americana konec. Zagotovo v primeru Trumpove zmage in tudi v primeru, da se bo Joeju Bidnu uspelo obdržati v Beli hiši, še piše Faz.