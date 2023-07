Žvižgač, ki je razkril imena srbskih trolov: Izbral sem to pot boja, tudi če zaradi tega umrem

Obširen seznam več tisoč spletnih trolov, ki so po družbenih omrežjih hvalili srbsko vlado in nekdanjo stranko srbskega predsednika Aleksandra Vučića, v komentarjih pa žalili predvsem srbsko opozicijo, je prvi razkril srbski žvižgač Dragan Vidaković Mrki, ki je trenutno v azilu v Švici kot politični prosilec za azil. Za Siol.net je spregovoril o tem zakaj je seznam sploh razkril in povedal, da je že dolga leta politično preganjan s strani režima Aleksandra Vučića ter da se ne boji za svoje življenje, ker je "izbral to pot boja, tudi če zaradi tega umrem".

"Seznam botov sem naročil in objavil na svojem Twitter računu. Ker sem bil dolga leta politično preganjan s strani režima Aleksandra Vučića, sem zdaj v Švici v azilu kot politični prosilec za azil. Moj namen in želja je bil razkriti državljanom Srbije, kako vladajoči režim izvaja medijske manipulacije na družbenih omrežjih. Podatke sem dobil preko osebe, ki je ena od vodij IT timov. IT timi so razdeljeni na dve regiji, kar je razvidno iz seznama. Uspelo mi ga je prepričati v prodajo seznama, financerji nakupa seznama so ljudje iz diaspore," je za Siol.net povedal predsednik Srbskega gverilskega gibanja Dragan Vidaković Mrki, ki je sam prvi razkril in objavil obširen seznam več tisoč spletnih trolov.

Spletni troli so, kot smo že poročali, po družbenih omrežjih hvalili srbsko vlado in nekdanjo stranko srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Na družbenih omrežjih, kot so Twitter, Facebook, Instagram, TikTok in drugih, so objavljali komentarje in pošiljali sporočila, ki so idealizirala politiko sedanje srbske vlade, svoje nasprotnike, predvsem srbsko opozicijo pa v komentarjih tudi žalili in blatili.

Potrdil, da je seznam oseb resničen

Kot je dodal Vidaković, si tudi sam želi evropsko in razvito Srbijo, ter ne želi Srbije pod diktaturo Aleksandra Vučića, ki "prebivalce vsak drugi dan straši z novimi vojnami in krstami z otroki (kar je Vučić povedal tudi v javnih izjavah)". Kot je potrdil je seznam oseb resničen, saj vsebuje 14.300 imen ljudi, ki zasedajo položaje v državnih institucijah, nekateri so direktorji, šefi imajo celo predstavnike v skupščini Republike Srbije.

Predsednik države @avucic javno reklamira svoju mašineriju za širenje laži.

Dokaz u kakvoj državi živimo. #vunakico pic.twitter.com/ybyVbb8dFd — Dragan Vidaković Mrki P.S.Gerila (@protivdictature) July 11, 2023

"Da so podatki resnični, dokazuje dejstvo, da je SNS (Srbska napredna stranka) sprožila protipropagando 'Jaz sem bot'. Zdaj je prepozno, saj domačini v manjših krajih vedo, kdo je o njih pisal najslabše in najgrše stvari, da bi jih tako diskreditirali v te družbi, ker ne podpirajo politike SNS in Aleksandra Vučića," je še poudaril Vidaković.

Platili su reklame iz budžeta, radili su štampu majica, priča se da planiraju bilborde.

Ali provereno se zna da su za kampanju "Ja sam Bot" dali 9,71 milion evra. Dok decu lečimo SMS-om.

Da li je ovaj narod normalan, šta trpi...#vunakico pic.twitter.com/WKF3OWT9EB — Dragan Vidaković Mrki P.S.Gerila (@protivdictature) July 12, 2023

Zaradi razkritij je moral zapustiti državo

Kot je povedal Vidaković že dolga leta trpi posledice, zaradi razkritij je moral tudi nemudoma zapustiti državo in drugo ženo, čeprav sta imela popoln odnos, otrok iz prvega zakona pa ni videl že leto dni.

Ustanovljeno je ko je koristio broj, pitali su me da li poznajem tu osobu. Broj sa koga su upućene pretnje koristi Simo Čulić pripadnik BIA. Zahvaljujem se Vladi Švajcarske što je noćas odmah reagovala. Ovakve pretnje u svetu se smatraju veoma ozbiljno. Žao mi je što neki nisu… pic.twitter.com/v2YBzoz8PX — Dragan Vidaković Mrki P.S.Gerila (@protivdictature) July 11, 2023

"Zdaj mi režim in BIA (srbska Varnostno-informativna agencija) grozita z ubojem, na mojem twitterju pogosto najdete takšne komentarje. Pred štirimi dnevi je moj sin na družbeno omrežje prejel opozorilo, pred dvema dnevoma pa sem na viber prejel sporočilo v katerem so me 'opozorili', da bodo posilili mojo hčerko," je še zapisal. Njegova hčerka trenutno živi v Srbiji.

Dobil tudi poziv, da nekatere osebe s seznama izbriše

Kot je povedal je nalog dobil od Simeta Čulića, ki je trenutno visok funkcionar MUP-ja (na srbskem ministrstvu za notranje zadeve), pred tem pa je delal za varnostno-informativno agencijo in je eden najožjih sodelavcev ministra policije Bratislava Gašića. Dodal je, da omenjeni nima nobenih posledic, ker je v Srbiji sam "del države". Dodal je tudi, da so se pojavile zahteve, da pokojnike izbriše s seznama, a sam se s tem ne strinja. "Mislim, da je treba vedeti, kdo je podpiral politiko nasilja in kriminala. Vse 'bote' (oziroma spletne trole) imam za sostorilce zločinov režima v Srbiji," je še povedal Dragan Vidaković Mrki.

Simo Čulić bivši pripadnik BIA, sada pripadnik MUP-a (Gašićev pulen). Pošalje preteće poruke (silovanje ćerke) političkom azilantu pod zaštitom druge države. Toliko visoka inteligencija, da je koristio broj gde je upisao svoje podatke na jednoj od aplikacija.



Niskoplaninska… pic.twitter.com/K6RWHVmWXF — Dragan Vidaković Mrki P.S.Gerila (@protivdictature) July 11, 2023

Vidaković je povedal še, da mu ni žal da je razkril seznam, niti ne obžaluje, da ga zaradi tega režim že leta in leta preganja. "Borim se za zdravo in evropsko Srbijo. O vseh nasprotnikih režima se izmišljajo najgostejše laži in afere. Strah me je samo za varnost otrok, saj so ljudje v režimu pripravljeni narediti vse, samo da ohranijo oblast, vse te grožnje so resne. Ne bojim se za svoje življenje, ker sem izbral to pot boja, tudi če zaradi tega umrem," je še zaključil.