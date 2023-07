V Srbiji duhove buri afera s spletnimi troli

V Srbiji je več medijev razkrilo obširen seznam več tisoč spletnih trolov, ki so po družbenih omrežjih hvalili srbsko vlado in nekdanjo stranko srbskega predsednika Aleksandra Vučića, poleg tega pa so po poročanju medijev za blatenje in pisanje tovrstnih vsebin tudi prejemali honorarje.

Na spletu se je po aferi s spletnimi troli pojavil seznam okoli 14.300 profilov oseb, ki prihajajo iz Srbske napredne stranke (SNS), ki jo je do letos vodil srbski predsednik Aleksandar Vučić, in so na družbenih omrežjih, kot so Twitter, Facebook, Instagram, TikTok in drugih, objavljali komentarje in pošiljali sporočila, ki so idealizirali politiko sedanje srbske vlade, svoje nasprotnike, predvsem srbsko opozicijo pa v komentarjih žalili.

Vučić je sicer konec maja odstopil s čela stranke SNS, že marca pa je dejal, da bo tudi on del novega gibanja, ki mora biti nadstrankarsko, in hkrati poudaril, da ustanovitev Narodnega gibanja za državo, ki naj bi vključevalo ugledne intelektualce, umetnike in druge javne osebnosti ter naj bi se postopoma povezalo s stranko SNS, ne pomeni ukinitve stranke SNS.

Verodostojnost seznama oseb, ki je nastal po razkritju, še ni potrjena, v tovrstne dejavnosti pa naj bi bili vpleteni tako uslužbenci iz javnega sektorja kot tudi drugih sektorjev iz vseh delov Srbije, poroča srbski portal N1. Informacij, ki so prišle v javnost, za zdaj še nihče iz vrst naprednjakov ni potrdil ali zanikal.

Na seznamu več kot 14 tisoč oseb

Na seznamu več kot 14 tisočih spletnih trolov so razkrili osebe z imeni in priimki, izmed katerih so prebivalci različnih občin prepoznali svoje sosede – učitelje, komunalne delavce, vodje mestnih služb ... Med temi naj bi bilo več kot tri tisoč profesionalnih, ki poleg svoje službe ali druge funkcije, delajo tudi za stranko SNS. "Obstajajo različne kategorije teh ljudi. Tako imenovani hejterji, ki so govorili proti opoziciji, tudi proti Srbiji, da bi provocirali druge na družbenih omrežjih, ter tudi tisti, ki delijo različne naloge Srbske napredne stranke. Na seznamu so tudi najvišji koordinatorji vsega tega, ki so bili podpisani s svojim imenom in priimkom," je za srbski N1 povedal strokovnjak za medije in komuniciranje Igor Avžner.

Kot je še dodal Avžner, naj bi prav zaposleni v javnih podjetjih in državnih organih (od občin do krajevnih skupnosti) večino svojega delovnega časa, ko naj bi opravljali delo, za katero so plačani, porabili za strankarsko delo in pisanje tovrstnih spletnih vsebin trolov.

Nekateri so svoje račune po razkritju hitro izbrisali

To je potrdil tudi strokovnjak za kibernetsko varnost Ivan Marković, ki je dodal, da se nekateri izmed spletnih trolov, čeprav delajo v javnem sektorju, najbolj pogosto na medmrežju pojavljajo in udejstvujejo v razpravah prav med delovnim časom, objavil pa je tudi analizo, ki po njegovih besedah ​​kaže visoko aktivnost trolov prav v delovnem času med 8. in 17. uro.

Po tem, ko so nekateri mediji razkrili podrobnosti o ljudeh, ki stojijo za profili spletnih trolov, so nekateri izmed njih priznali sodelovanje in se opravičili, spet drugi pa so svoje račune nemudoma izbrisali.

Nekdanja visoka funkcionarka stranke je šokirana

O aferi s spletnimi troli je po razkritju spregovorila tudi nekdanja ministrica in visoka funkcionarka Srbske napredne stranke (SNS) Zorana Mihajlović, ki je za Danas povedala, da je seznanjena z informacijami, ki krožijo po družbenih omrežjih, in da je nad njimi šokirana. "Če je vse to res, potem je to samo še en znak kršenja svobode, znak, da je pomembno le to, kako je nekaj predstavljeno, ne glede na to, kako natančno je ali ni, ter poskus ustvarjanja drugačne podobe, najprej o političnih nasprotnikih in o določenih dogodkih," je med drugim povedala Mihajlovićeva. Dodala je tudi, da je ni nihče nikoli o tem spraševal ali je obvestil, kaj šele, da bi se udeležila kakršnihkoli pogovorov, iniciativ ali situacij, ki bi kakorkoli kazale na to, da to obstaja.

Pojavljajo se pobude o zakonu proti spletnim trolom

Urad za družbene raziskave (BIRODI) in Civilna iniciativa sta po razkritju seznama trolov, ki se je pojavil na internetu, sprožila pobudo, da Srbija dobi nov "zakon proti spletnim trolom". Po pregledu skupnega števila računov na vseh omrežjih je najbolj aktivna občina Šabac, ki ima 390 računov spletnih trolov, sledita občini Kruševac (355) in Leskovac (277).

Spletni troli naj bi bili razdeljeni v štiri kategorije. V prvi kategoriji so klasični troli, ki objavljajo pohvale in afirmacije o Vučiću ter o politiki stranke SNS. Drugi so tako imenovani superspecialisti, zaposleni v državnih in javnih službah, ki delujejo v izrednih razmerah, saj podpirajo predsednika stranke in so sovražno nastrojeni do nasprotnikov. Tretji so t. i. sovražniki, ki žalijo, razkrinkujejo in se posmehujejo vsem nasprotnikom Vučićevega režima. Zadnji pa so navijači, ki hvalijo in spodbujajo kult predsednika stranke.

