Bo ta ženska zaman žrtvovala svoje življenje?

Marinika Tepić, ki je ena od voditeljic koalicije Srbija proti nasilju in glavna kandidatka te koalicije na volitvah, skuša s svojo gladovno stavko razveljaviti volitve v Srbiji in spodbuditi odziv mednarodne skupnosti na dogajanje v njeni državi. Foto: Reuters

V Srbiji po parlamentarnih in lokalnih volitvah, na katerih so slavile stranke, ki so zveste srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, še vedno vre. Opozicija, ki opozarja na tako imenovane fantomske volivce, vztraja pri razveljavitvi volitev na vseh ravneh. Številni vodilni opozicijski politiki so tudi začeli z gladovno stavko. Med njimi je v ospredju poslanka in nekdanja novinarka Marinika Tepić.

Večina javnomnenjskih anket je pred srbskimi parlamentarnimi in lokalnimi volitvami napovedovala zmago koalicije Srbija se ne sme ustaviti (gre za koalicijo strank na čelu z vladajočo Srbsko napredno stranko, ki je zvesta srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću) in poraz glavne opozicijske koalicije Srbija proti nasilju (SPN).

Zmaga Vučićevega tabora

Na koncu je 17. decembra Vučiću zvesta koalicija dobila malce več kot 48 odstotkov glasov in 128 sedežev v 250-članski narodni skupščini. Ta koalicija ima torej absolutno večino v srbskem parlamentu. Opozicijska koalicija Srbija proti nasilju (SPN) je dobila nekaj več kot 24 odstotkov glasov in 65 sedežev v parlamentu. Na tretjem mestu je Srbska socialistična stranka (SPS), ki je Vučićeva podpornica.

Če je bil poraz na volitvah v državni parlament pričakovan, je bilo pred volitvami veliko ugibanj, ali bo opozicija prevzela oblast na lokalni ravni v Beogradu. Na koncu je v 110-članski beograjski skupščini Vučiću zvesta koalicija na čelu s Srbsko nacionalno stranko (SNS) dobila 49 sedežev, opozicijska SPN pa 48. Kdo bo vladal Beogradu, bo odvisno od tega, ali se bodo manjše stranke pri sestavi koalicije odločile za vladajoče ali opozicijske stranke.

Izbruh množičnih protestov proti nasilju in predčasne volitve

Vučić se je za razpis predčasnih srbskih parlamentarnih volitev (redne bi morale biti šele leta 2026) najbrž odločil tudi zaradi protestov, ki so izbruhnili maja letos po dveh odmevnih strelskih pohodih v Srbiji. Gre za tako imenovane proteste proti nasilju (od tod tudi ime opozicijske koalicije – Srbija proti nasilju). Verjetno je pričakoval, da bo volilni poraz vzel opoziciji veter iz jader.

Poskus vdora v beograjsko mestno skupščino po letošnjih volitvah Foto: Reuters

Na koncu je izid volitev znova razgrel srbsko politično prizorišče. Opozicija Vučiću, ki je s svojo SNS neprekinjeno na oblasti od leta 2012 (najprej je SNS zmagala leta 2012, od leta 2017 pa je Vučić srbski predsednik) že tako ali tako očita avtokratsko oblast in nadzor nad mediji.

Trditve o fantomskih volivcih v Beogradu

Po letošnjih volitvah opozicija Vučićevi oblasti očita tako imenovane fantomske volivce. Kot je v intervjuju za nemški medij Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) povedala ena od voditeljic SPN Marinika Tepić, je policija v Beogradu v volilne imenike za lokalne volitve vpisala ljudi, ki ne živijo v mestu in v nekaterih primerih sploh nikoli niso živeli v mestu.

Teh fantomskih volivcev, ki naj bi odločili tesne beograjske lokalne volitve, naj bi bilo 40 tisoč. Tepićeva trdi, da so opoziciji podatke o obstoju teh fantomskih volivcev sporočili nekateri njihovi viri iz srbskega notranjega ministrstva. Na drugi strani na ministrstvu za državno upravo in lokalno samoupravo zatrjujejo, da so trditve opozicije o fantomskih volivcih popolnoma neresnične.

Izgredi in ponovitev volitev na 28 voliščih

Srbska državna volilna komisija je za to soboto razpisala ponovne volitve na 28 voliščih, kjer rezultatov glasovanja niso mogli ugotoviti ali pa je bilo to razveljavljeno. Na voliščih, kjer bodo ponovljene volitve, je skupno nekaj več kot 12.240 volivcev, kar seveda ne bo imelo večjega vpliva na končni izid. Opozicija s tem seveda ni zadovoljna in zahteva razveljavitev srbskih volitev na vseh ravneh.

Marinika Tepić skupaj še z nekaterimi drugimi pripadniki opozicije gladovno stavka stari srbski skupščini, v kateri so tudi prostori državne volilne komisije. Fotografija je iz 27. decembra. Tepićeva je stara 49 let in je nekdanja novinarka. Je pripadnica romunske manjšine. Foto: Guliverimage

Povolilni protesti zaradi domnevnih volilnih goljufij v Srbiji potekajo od 18. decembra naprej. Protesti so se začeli pred srbsko državno volilno komisijo. Protestniki so 24. decembra skušali celo na silo vdreti v beograjsko mestno skupščino. Nekateri pripadniki vladajoče koalicije so celo povlekli primerjave med tem dogodkom in protesti v Kijevu konec leta 2013, ki so odnesli ukrajinskega predsednika Viktorja Janukoviča.

Gladovne stavke

Že 18. decembra so nekateri vodilni člani SPN, med njimi Tepićeva, napovedali gladovno stavko. Nekateri so medtem že prenehali z gladovno stavko, ne pa tudi Tepićeva. Ta je v intervjuju za Faz zatrdila, da bo vztrajala do konca. Prepričana je tudi, da bo njena gladovna stavka na koncu uspešna. Manj prepričan o uspehu je novinar Faza Michael Martens, ki se je pogovarjal z nekaterimi naključnimi Beograjčani in dobil vtis, da opozicija zaradi gladovnih stavk ne bo pridobila simpatij volivcev, prej nasprotno.

Naj protestniki končajo z gladovnimi stavkami, je pozval tudi Vučić. "Nič ne boste dosegli, le svojemu zdravju boste škodovali," je po poročanju srbske N1 dejal srbski predsednik. Pri tem je spomnil na gladovno stavko nekdanjega predsednika SNS Tomislava Nikolića leta 2011, ki da prav tako ni imela nobenega učinka.

Bodo protesti na koncu uspešni?

Glede protestov opozicije Vučić pravi, da jih je že navajen. Protesti proti njegovi oblasti so izbruhnili že leta 2016 ter tudi v letih 2017 in 2018. Privrženci opozicije so šli na ulice tudi po volitvah leta 2020. Po povolilnih protestih jeseni 2000, po tako imenovani buldožerski revoluciji oziroma petooktobrski revoluciji, ki je vrgla z oblasti Slobodana Miloševića, se protesti v Srbiji niso nikoli končali s padcem oblasti.

Vučić gladovnostavkajoče poziva, naj prenehajo s stavko, ker ne bodo ničesar dosegli, le svojemu zdravju bodo škodovali. Foto: Reuters

Na drugi strani opozicija pričakuje, da jih bo podprla EU oziroma da bo pritisnila na Vučića, da bo ta omogočil poštene volitve. "Moja stranka je proevropska, vendar je veliko ljudi v Srbiji zelo razočaranih nad EU. Ker si EU že leta zatiska oči pred tem, kar se dogaja v Srbiji,” je med drugim v intervjuju za Faz povedala Tepićeva.