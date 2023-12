V Beogradu protestniki skušali vdreti v mestno skupščino, policija uporabila solzivec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Več tisoč ljudi se je zbralo v Beogradu, na sedmem protestu po volitvah v Srbiji, 17. decembra, za katere opozicija trdi, da so bile prirejene in zahteva njihovo razveljavitev.

Skupina protestnikov, ki sta jo vodila Srđan Milivojević in Vladimir Obradović iz stranke Srbija proti nasilju, je skušala na silo vstopiti v beograjsko skupščino. Pri tem so razbili stekla na vhodnih vratih in šipe na stranskih oknih.

Vhod v skupščino varujejo policijske enote, ki množici protestnikov preprečujejo vstop. Policija je uporabila tudi solzivec, poroča Nova.rs.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je pred tem zavrnil očitke, da so bile volitve 17. decembra prirejene, opozicijo pa označil za "lažnivce" in napovedal konstituiranje parlamenta do konca januarja, nove vlade pa februarja. Pri tem ni izključil možnosti za ponovitev volitev v Beogradu.

"Nismo vajeni, da bi nam kdo razbijal okna in podiral hiše. Nobena revolucija se ne dogaja, trudimo se, da ne poškodujemo katerega od naključnih demonstrantov," je dogajanje v Beogradu komentiral Vučić.