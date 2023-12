Volitve v Srbiji: Vučićevi koaliciji se po prvih podatkih nasmiha prepričljiva zmaga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po polovici preštetih vzorčnih glasovih je lista Aleksandar Vučić – Srbija se ne sme ustaviti dobila 47,1 odstotka glasov. To pomeni, da bo ta koalicija v novem sklicu 250-članskega srbskega parlamenta dobila več kot 125 sedežev, je po srbskih parlamentarnih volitvah dejala srbska premierka Ana Brnabić.

Po besedah Ane Brnabić je opozicijska lista Srbija proti nasilju dobila 23 odstotkov glasov, Socialistična stranka Srbije (SPS) ima 6,7 odstotka glasov, koalicija Nada pa ima 4,6 odstotka glasov.

Nekaj po 22. uri je javnost s sedeža liste Srbija se ne sme ustaviti nagovoril tudi predsednik Srbije Aleksandar Vučić: "Brez dvoma je v Beogradu največ glasov dobila lista Srbija se ne sme ustaviti. V Vojvodini je osvojila absolutno večino, imela bo med 67 in 69 poslanci. Imela bo tudi več kot 127 mandatov v srbskem parlamentu in s tem absolutno večino."

Prihajajo pa tudi že prvi uradni podatki. Kot piše srbski medij Politika, je po za zdaj preštetih glasovih na 340 voliščih lista Aleksandra Vučića dobila 30.012 glasov oziroma 55,4 odstotka. Lista Srbija proti nasilju je po teh podatkih za zdaj dobila 6.918 glasov, kar znaša 12,8 odstotka. To so podatki po preštetih 54.132 glasovih.

Po prvih projekcijah organizacij IPSOS/CeSID je na podlagi 65,1 odstotka vzorcev Vučićeva lista dobila 46,6 odstotka glasov, lista Srbija proti nasilju 23 odstotkov, SPS 6,9 odstotka, koalicija Nada 4,9 odstotka in Mi-Glas ljudstva 4,8 odstotka.

V Srbiji so bile poleg parlamentarnih tudi lokalne volitve. Pomembne so zlasti za lokalne volitve v Beogradu. Po prvih projekcijah IPSOS in CeSID je lista Beograd se ne sme ustaviti na beograjskih volitvah dobila 38,4 odstotka glasov, opozicijska lista Srbija proti nasilju 35,1 odstotka, lista koalicije Nada pa šest odstotkov.

Več sledi ...