Putinovi Peklenski angeli na Balkanu

Vodja in ustanovitelj Nočnih volkov je nekdanji kirurg Aleksander Zaldostanov. Nad motorji se je navdušil, ko je sredi osemdesetih let preteklega stoletja živel v Berlinu. Foto: Guliverimage

Ko so v ponedeljek v bližini Sarajeva organizirali parado na dan Republike Srbske, so bili med pohodniki tudi lokalni člani ruskega motorističnega kluba Nočni volkovi. Gre za motoristični klub, ustanovljen že v obdobju Sovjetske zveze, ki pa je že dolga leta podpornik politike Vladimirja Putina.

Motoristični klub Nočni volkovi (ruske Nočnje Volki) je bil ustanovljen že leta 1983. Bil je prvi motoristični klub, ki je bil registriran v Sovjetski zvezi. Takrat so bili znani po tem, da so organizirali nezakonite rockovske koncerte, piše spletna stran Radio Free Europe/Radio Liberty.

Putinovi motorizirani volkovi

Klub ima zdaj po lastnih navedbah po vsej Rusiji in v drugih državah več kot pet tisoč članov. Nočni volkovi so znani po poudarjanju ruske nacionalne usmeritve oziroma ruskega nacionalizma, prav tako so zagreti podporniki ruskega predsednika Vladimirja Putina. Ne preseneča, da so dobili tudi vzdevek Putin's Angels oziroma Putinovi Hells Angels.

Seveda so bili Nočni volkovi veliki podporniki Putinove enostranske priključitve Krima k Rusiji leta 2014. Kmalu po ruski priključitvi so se Nočni volkovi pojavili tudi na Krimu, prišli pa so tudi v vzhodno Ukrajino oziroma v Donbas, kjer so proruski uporniki leta 2014 samooklicali dve proruski ljudski republiki. Nočni volkovi po Donbasu niso samo hrumeli s svojimi motorji, ampak so nekateri člani kluba tudi poprijeli za orožje in se bojevali proti ukrajinskim silam. Organizirali naj bi tudi cestne blokade.

Pohod Nočnih volkov na Berlin

Zato so Nočni volkovi vzbudili veliko tuje pozornosti, zlasti nemške in tudi poljske, ko so se naslednje leto, leta 2015, ko je bila 70. obletnica konca druge svetovne vojne, odločili za motoristično turo, s katero so hoteli zaznamovati zmage sovjetske Rdeče armade. Iz ruskega glavnega mesta so odrinili 25. aprila, v Berlin pa so prišli 9. maja, na dan nemške kapitulacije (po sovjetski različici).

Nočni volkovi so tudi znani po svojih motorističnih turah iz Moskve proti Berlinu v spomin na dan zmage nad nacistične Nemčije. Veliko pozornosti so s turo proti Berlinu vzbudili leta 2015, ko je bila 70. obletnica konca druge svetovne vojne. Na fotografiji: odhod Nočnih volkov iz Moskve aprila 2015. Foto: Guliverimage

Ker so ruski motoristi na poti proti Berlinu prečkali tudi Poljsko, je završalo med poljskimi motoristi. Pod peticijo, katere pobudnik je bil poljski motorist Jarek Podworski in ki je od poljske vlade zahtevala, da ruskim motoristom zavrne vstop v državo, se je podpisalo več tisoč Poljakov, je pred leti pisal nemški tednik Focus. Nočnih volkov prepoved vstopa na Poljsko ni ustavila, člani tega motorističnega kluba so na dan zmage nad nacistično Nemčijo prišli v Berlin tudi letos.

Nočni volkovi na Balkanu

Klub Nočni volkovi nima svojih članov samo v Rusiji ali v delih Ukrajine, ki je pod ruskim nadzorom, ampak med drugim tudi v baltskih državah (tu živijo pripadniki močne ruske oziroma rusko govoreče manjšine). Veliko svojih podružnic imajo Nočni volkovi tudi na Balkanu, zlasti v tistih delih, ki so prorusko usmerjeni. Tako imajo Nočni volkovi podružnice tudi v Srbiji, Črni gori, Makedoniji in Republiki Srbski (ta je del BiH).

Tako so na primer leta 2020 Nočni volkovi iz Srbije, Makedonije in Republike Srbske 9. maja na dan zmage prišli na Dunaj. Z motorji so se pripeljali do spomenika padlim pripadnikom Rdeče armade. Močno podružnico imajo Nočni volkovi tudi v Bolgariji. Poleg tega so prisotni tudi v Belorusiji, Nemčiji, Romuniji, Avstraliji, na Slovaškem in Filipinih.

Zahodne sankcije proti Nočnim volkovom

Zaradi podpore Putinovi politiki so proti Nočnim volkovom v ZDA in EU uvedli sankcije. Julija lani je EU sankcionirala glavne motoriste Nočnih volkov, med drugim njihovega voditelja Aleksandra Zaldostanova (njegov vzdevek je Kirurg).

Zaldostanov je velik podpornik ruskega predsednika Vladimirja Putina. Na fotografiji iz avgusta 2019 vidimo Zaldostanova in Putina, ki sta se z motorjem odpravila na shod motoristov na Krimu. Zaldostanov je velik podpornik ruske priključitve Krima. Kot zanimivost: Zaldostanov se je rodil v Ukrajini in je po očetu ukrajinskega rodu. Foto: Guliverimage

Vodja Nočnih volkovih v Republiki Srbski je Goran Tadić. Ta je marca lani, ko so Nočni volkovi v Banjaluki sodelovali na shodu v podporo Putinovi Rusiji, medijem med drugim dejal: "To je shod bratske ljubezni in bratske podpore Rusije in ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, človeku, ki je vrnil čast in dostojanstvo tako ruskemu kot srbskemu narodu."

Nočni volkovi na paradah v Republiki Srbski

Nočni volkovi sodelujejo tudi na shodih oziroma paradah ob dnevu Republike Srbske, dnevu ustanovitve te entitete. Ustavno sodišče BiH je praznik že dvakrat razglasilo za neustaven, ta dan Bošnjaki in Hrvati namreč vidijo kot dan začetka vojne in genocida. Zelo veliko pozornosti, tudi tuje, so Nočni volkovi iz Republike Srbske poželi na letošnji paradi ob dnevu Republike Srbske, ki je bil organizirana v bližini Sarajeva.

Milorad Dodik, član predsedstva BiH in vodja vodilne stranke v Republiki Srbski, Zveze neodvisnih socialnih demokratov, velja za velikega prijatelja Nočnih volkov. Leta 2014, ko so v Republiko Srbsko prišli Nočni volkovi, so ti Dodiku (ta je bil tedaj predsednik) podarili usnjeni jopič in pulover z grbom Republike Srbske in znakom Nočnih volkov.

Dodik in Putin odlikujeta vodjo Nočnih volkov

Dodik pa je vodjo Nočnih volkov Zaldostanova 9. januarja 2018, na dan Republike Srbske, odlikoval z redom časti. Zaldostanov je dobil odlikovanje tudi zaradi krepitve prijateljstva med Rusko federacijo in Republiko Srbsko. Zaldostanova je že leta 2013 odlikoval Putin.

Nočni volkovi imajo podružnice v številnih državah, med drugim tudi v Bosni in Hercegovini (BiH). Seveda delujejo samo v srbskem delu BiH – v Republiki Srbski. Nočni volkovi v Republiki Srbski so veliki podporniki Milorada Dodika in njegove želje po odcepitvi Republike Srbske od BiH. Na fotografiji: člani Nočnih volkov na letošnji paradi ob dnevu Republike Srbske. Foto: Guliverimage

Za Nočne volkove lahko rečemo, da se vedno pojavijo na krajih, kjer so nacionalne napetosti. Tako so srbski pripadniki Nočnih volkov decembra lani obiskali kosovske Srbe, ki so postavili barikade na cestah na severu Kosova. Srbski Nočni volkovi so kosovskim Srbom tudi prenesli sporočilo podpore Zaldostanova o zmagi Rusije, ki je tudi zmaga Srbije.

Prosrbski Nočni volkovi v Črni gori

Nočni volkovi so dejavni tudi v Črni gori, kjer seveda podpirajo prosrbski del črnogorske politike in Srbsko pravoslavno cerkev. Po pisanju črnogorske Pobjede so septembra 2021 črnogorske Nočne volkove vključili v varovanje cetinjskega samostana v času ustoličenja Joanikija Mićovića za črnogorsko-primorskega metropolita Srbske pravoslavne cerkve.

Kot je znano, so tedaj na Cetinju proti ustoličenju Mićovića izbruhnili protesti tistih Črnogorcev, ki nasprotujejo stališču prosrbsko usmerjenih Črnogorcev, da so Črnogorci zgolj del srbskega naroda.