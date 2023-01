Balkanska država, ki se je iztrgala iz Putinovega objema

Ko je 27. aprila lani ruski energetski velikan Gazprom Bolgarijo prenehal oskrbovati s plinom, so se pojavili katastrofični scenariji: propadajoča industrija, ljudje, ki zmrzujejo v svojih domovih, revščina. Takrat je namreč Bolgarija kar 90 odstotkov plina uvozila iz Rusije, piše dopisnik nemškega časnika Frankfurter Allgemeine Zeitung za jugovzhodno Evropo Michael Martens.

Kiril Petkov, ki je bil bolgarski premier med decembrom 2020 in lanskim avgustom, je Martensu povedal, da je bilo edino bolgarsko plinsko skladišče Čiren aprila lani zapolnjeno le 17-odstotno. "Plina smo imeli dobesedno le še za nekaj dni," je poudaril Petkov. Ta je takoj odšel v ZDA in se tam srečal z ameriško podpredsednico Kamalo Harris in ameriškim zunanjim ministrom Anthonyjem Blinknom. Ta sta Bolgariji na pomoč nemudoma poslala dva tankerja z utekočinjenim zemeljskim plinom.

An unlikely coalition of the US, the EU, a Turkish autocrat, a Caucasian dictator, a Greek Prime Minister & international energy companies helped Bulgaria to become independent from Russian gas basically overnight. Spent a week in Bulgaria for the story of an amazing liberation: