Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
29. 8. 2025,
19.51

Egisto Ott, obtožen vohunjenja za Rusijo, Avstrija | Ob Ottu je zlorabe položaja obtožen še neimenovani policist, ki naj bi mu pomagal. V primeru, da bosta spoznana za kriva, jima grozi od šestih mesecev do petih let zapora.

Ob Ottu je zlorabe položaja obtožen še neimenovani policist, ki naj bi mu pomagal. V primeru, da bosta spoznana za kriva, jima grozi od šestih mesecev do petih let zapora.

Foto: Reuters

Avstrijsko tožilstvo je danes sporočilo, da je vložilo obtožnico proti nekdanjemu uslužbencu obveščevalno-varnostne službe Egistu Ottu, ki je osumljen vohunjenja za Rusijo. Med drugim mu očitajo zlorabo položaja in posredovanje tajnih informacij. Gre za najnovejše obtožbe v obsežnem primeru, v središču katerega je bivši agent Ott.

Avstrijski organi so Otta zaradi suma vohunjenja prijeli marca lani, a so ga tri mesece pozneje izpustili iz preiskovalnega pripora, ko je sodišče odločilo, da ni nevarnosti, da bi ponovil kaznivo dejanje. Marca letos je bil oproščen obtožb kršitve uradne tajnosti zaradi domnevnega posredovanja informacij poslancu skrajno desnih svobodnjakov (FPÖ).

Ott se zdaj sooča z novimi obtožbami, vključno z domnevno zlorabo uradnega položaja, vohunjenjem v škodo Avstrije, podkupovanjem in kršitvijo uradne tajnosti, je v današnji izjavi zapisalo tožilstvo na Dunaju. Nekdanji uslužbenec zdaj že razpuščenega Zveznega urada za varstvo ustave in boj proti terorizmu (BVT) je med drugim obtožen zbiranja tajnih informacij in velike količine osebnih podatkov iz policijskih baz podatkov med letoma 2015 in 2020 v zameno za plačilo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Podatke naj bi zbiral z namenom, da bi jih posredoval predstavnikom ruske obveščevalne službe in avstrijskemu poslovnežu, sicer domnevnemu ruskemu agentu Janu Marsalku, ki ga Interpol išče po propadu nemškega podjetja za obdelavo plačil Wirecard.

Ott naj bi novembra 2022 v imenu Marsaleka neznanemu sostorilcu tudi izročil prenosnik v zameno za 20 tisoč evrov. Prenosnik, ki je bil podarjen ruski obveščevalni službi, naj bi po navedbah tožilstva vseboval zaščitno elektronsko strojno opremo, ki jo države članice EU uporabljajo za varno elektronsko komunikacijo.

