Poljak razkriva: Nihče se noče bojevati proti Rusiji

Poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski je dejal, da ne verjame v učinkovitost jamstev za Ukrajino, in predlagal opustitev tega izraza. Namesto tega predlaga, da se Zahod osredotoči na vojaško pomoč Ukrajini.

Poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski je na letnem srečanju Jaltske evropske strategije v Kijevu pojasnil, da je namen varnostnih jamstev za Ukrajino, o katerih se razpravlja, odvrniti Rusijo od nove agresije: "To pomeni, da če napadete tistega, ki so mu jamstva zagotovljena (Ukrajino, op. p.), bomo začeli vojno za njeno obrambo."

"Ne vidim nikogar, ki bi se bil pripravljen boriti proti Rusiji"

"Če Ukrajini zagotovimo varnostna jamstva, to pomeni, da pravimo, da lahko začnemo vojno proti Rusiji. In mislim, da to ni prepričljivo, mislim, da to ni res. Kdor se želi boriti z Rusijo, lahko to začne takoj. Ampak ne vidim nikogar, ki bi bil pripravljen storiti to," je dejal Sikorski po poročanju ukrajinskega medija Evropejska pravda.

V mednarodnih odnosih ni nič hujšega kot zagotavljanje jamstev, v katera pa ni zaupanja, trdi poljski minister, ki je spomnil, da je Ukrajina že dobila zagotovila z budimpeškim memorandumom leta 1994. "Če bodo zagotovljena druga, bolj specifična jamstva, ta ne bodo delovala," je prepričan.

Sikorski: Ukrajino je treba čim bolj oborožiti

Namesto govorjenja o varnostnih jamstvih je Sikorski pozval k osredotočanju na vojaško pomoč Ukrajini. "Bojim se, da ta vase zatopljena razprava uničuje in demobilizira politike od nujnejše naloge – iskanja denarja za Ukrajino za leti 2026 in 2027," trdi.

Govoru Sikorskega je javno nasprotoval Igor Žovkva, svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega za diplomacijo. "Prosim, pozabimo na ta sramotni budimpeški memorandum. To ni najboljši primer oziroma je eden najslabših primerov sporazumov o varnosti Ukrajine," je dejal Žovkva in poudaril, da je prepričan o učinkovitostih idej o jamstvih za Ukrajino, o katerih trenutno razpravljajo.