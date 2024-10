Je to človek, ki lahko Ukrajini bolj škodi kot Putin?

Francoski antropolog in zgodovinar Emmanuel Todd velja za zagovornika Putinove Rusije. Sam trdi, da ni rusofil, čeprav upa, da bo Ukrajina izgubila vojno in bo Rusija zmagovalka. Ruska zmaga bi tudi končala prevlado ZDA v Evropi, je prepričan Francoz. Ta tudi pravi, da če bi slučajno moral iz političnih razlogov zapustiti Francijo, bi odšel v Italijo ali francosko govoreči del Švice. Ne bi pa odšel v Rusijo. "Kaj naj počnem v Rusiji?" se sprašuje.

Francoski zgodovinar, antropolog, politolog in demograf Emmanuel Todd je prvič pritegnil pozornosti javnosti leta 1976, ko je bil star šele 25 let. Razlog za njegovo zgodnjo prepoznavnost je bila na prvi pogled drzna napoved razpada Sovjetske zveze. Ta napoved se je uresničila 15 let pozneje. Zdaj trdi, da propada Zahod. Letos je izdal knjigo Poraz Zahoda (fr. La défaite de l'Occident).

Todd je prepričan, da bo ruska zmaga končala ameriško prevlado v Evropi

Knjigo je nedavno predstavljal tudi v Italiji, kjer je imel intervju z medijem Corriere della Serra. V njem je dejal, da bo vojna v Ukrajini odločala o usodi Evrope.

"Če bi bila Rusija poražena v Ukrajini, bi se evropska podrejenost Američanom podaljšala za stoletje. Če bodo, kot verjamem, ZDA poražene, bo Nato razpadel in Evropa bo ostala svobodna," ne skriva svojih simpatij do Putinove Rusije.

Todd o ustavitvi ruske vojske na Dnepru

Še pomembnejši od ruske zmage bosta po Toddovem mnenju ustavitev ruske vojske na Dnepru in nepripravljenost Putinovega režima, da vojaško napade Zahodno Evropo.

S 144 milijoni prebivalcev, številom prebivalcev, ki se zmanjšuje, in 17 milijoni kvadratnih kilometrov ruska država že zdaj težko obvladuje svoje ozemlje, je prepričan francoski zgodovinar, ki trdi, da Rusija ne bo imela ne sredstev ne želje, da bi se razširila, ko bodo meje predkomunistične Rusije obnovljene.

Številni, še zlasti ruske sosede, kot so Finska, baltske države ali Poljska, seveda ne verjamejo, da se bo Putin ustavil, če bo premagal Ukrajino.

Todd o nemško-ruskem dopolnjevanju

Todd je tudi prepričan, da obstaja nekakšna ameriška zarota, katere cilj je ločitev Nemčije in Rusije. A prepričan je, da bo z rusko zmago v Ukrajini tega konec. "Nemčija in Rusija se bosta spet srečali. Ta konflikt je v nekem smislu umeten. Naravna stvar v Evropi z nizko rodnostjo in starajočim se prebivalstvom je dopolnjevanje med nemško industrijo ter ruskimi energetskimi in mineralnimi viri," je še prepričan Francoz.

V Franciji je popolno Toddovo nasprotje sovjetologinja in strokovnjakinja za pokomunistično Rusijo Francoise Thom, ki predava na pariški Sorbonni. Ker je kritična do ruskega predsednika Vladimirja Putina, ima prepoved vstopa v Rusijo. Thomova trdi, da so za Francijo značilni intelektualni rusofili, ki zagovarjajo Rusijo zaradi čistega antiamerikanizma. Mednje lahko zagotovo prištevamo tudi Todda.