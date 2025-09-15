Nov incident na Poljskem: nad vladno stavbo v Varšavi pravkar sestreljen dron

Iz Poljske poročajo o novem incidentu. Pravkar je bil, kot je na omrežju X sporočil premier Donald Tusk, nad poljsko vladno stavbo sestreljen dron. Medtem so že aretirali dva beloruska državljana, je še navedel v objavi.

"Pred kratkim je vladna varnostna služba nevtralizirala dron, ki je letel nad vladno stavbo na ulici Parkowa in nad palačo Belweder," je Tusk sporočil na omrežju X. Belweder je ena od uradnih rezidenc poljskega predsednika.

"Aretirana sta bila dva beloruska državljana. Policija preiskuje zadevo," je dodal Tusk.

Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2025

Poljska vladna stavba Foto: Guliverimage

Poljska v visoki pripravljenosti

Poljska je sicer v visoki pripravljenosti, potem ko je skupina ruskih dronov prejšnji teden vstopila v njen zračni prostor, kar je bil največji vdor od začetka vojne v Ukrajini.

To je bilo prvič, da so zahodna lovska letala sestrelila ruska brezpilotna letala med vojno, kar je v regiji, ki je od leta 2022 na robu obsežne invazije Moskve, znova vzbudilo strah.

Tusk je takrat opozoril, da je to "najbližje, kar smo bili odprtemu konfliktu od druge svetovne vojne".