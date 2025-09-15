Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
15. 9. 2025,
21.04

Osveženo pred

10 minut

Rusija Ukrajina vojna dron Donald Tusk Poljska

Nov incident na Poljskem: nad vladno stavbo v Varšavi pravkar sestreljen dron

Dron je bil sestreljen nad poljsko vladno stavbo. | Foto Shutterstock

Dron je bil sestreljen nad poljsko vladno stavbo.

Foto: Shutterstock

Iz Poljske poročajo o novem incidentu. Pravkar je bil, kot je na omrežju X sporočil premier Donald Tusk, nad poljsko vladno stavbo sestreljen dron. Medtem so že aretirali dva beloruska državljana, je še navedel v objavi.

"Pred kratkim je vladna varnostna služba nevtralizirala dron, ki je letel nad vladno stavbo na ulici Parkowa in nad palačo Belweder," je Tusk sporočil na omrežju X. Belweder je ena od uradnih rezidenc poljskega predsednika.

"Aretirana sta bila dva beloruska državljana. Policija preiskuje zadevo," je dodal Tusk. 

Poljska vladna stavba | Foto: Guliverimage

Poljska v visoki pripravljenosti

Poljska je sicer v visoki pripravljenosti, potem ko je skupina ruskih dronov prejšnji teden vstopila v njen zračni prostor, kar je bil največji vdor od začetka vojne v Ukrajini.

To je bilo prvič, da so zahodna lovska letala sestrelila ruska brezpilotna letala med vojno, kar je v regiji, ki je od leta 2022 na robu obsežne invazije Moskve, znova vzbudilo strah.

Tusk je takrat opozoril, da je to "najbližje, kar smo bili odprtemu konfliktu od druge svetovne vojne".

