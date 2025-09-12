To je odgovor zveze Nato Rusiji po provokaciji na Poljskem

Zveza Nato bo po nedavnem vdoru ruskih dronov na Poljsko okrepila svojo prisotnost v državah na vzhodu zavezništva, je danes napovedal generalni sekretar Nata Mark Rutte. Med drugim bodo okrepili zmogljivosti, namenjene obrambi pred brezpilotnimi letalniki.

Kot je povedal vrhovni poveljnik Natovih sil v Evropi, ameriški general Alexus Grynkewich, je danes odredil posebno operacijo, s katero bo zavezništvo še okrepilo svojo prisotnost na vzhodnem krilu.

Generalni sekretar Nata Mark Rutte je napovedal vrsto dodatnih ukrepov v bližini meje z Rusijo in Belorusijo. Foto: STA ,

"Ta vojaška aktivnost se bo začela v prihodnjih dneh in bo vključevala vrsto zmogljivosti iz različnih zaveznic, vključno z Dansko, Francijo, Združenim kraljestvom in Nemčijo," je dejal Mark Rutte. Z Grynkewichem sta med zmogljivostmi naštela francoska in danska bojna letala, dansko fregato, pa tudi zmogljivosti zračne obrambe in obrambe pred droni.

V operaciji eurofighterji, rafali, danski letali f-16 in fregata

Kot piše na spletni strani vrhovnega poveljstva zavezniških sil v Evropi (Shape), bodo v operaciji Vzhodna straža med drugim sodelovali štiri nemška letala eurofighter, trije francoski rafali, dve danski letali f-16 in danska fregata. Pripravljenost na sodelovanje je izrazila tudi Velika Britanija.

Four Allies, one shared mission on NATO's Eastern Flank ✈️



🇳🇱 Dutch F-35s

🇵🇱 Polish F-16s

🇮🇹 Italian F-35s

🇩🇪 German Eurofighters



From different bases across Europe, NATO Allies are securing the skies over NATO territory.

We are #StrongerTogether #WeAreNATO #SecuringTheSkies… pic.twitter.com/Vj7GQ7zOWl — NATO Allied Joint Force Command Brunssum - JFCBS (@NATOJFCBS) September 12, 2025

"Vzhodna straža bo dodala fleksibilnost in moč naši prisotnosti ter jasno pokazala, da smo se kot obrambno zavezništvo vedno pripravljeni braniti," je še povedal generalni sekretar.

Vrhovni poveljnik Natovih sil v Evropi je ob tem pojasnil, da bo operacija delovala po celotnem vzhodnem delu zavezništva, od severa do Črnega in Sredozemskega morja - kjerkoli bi lahko videli grožnjo s strani Rusov. Dodal je, da se bodo prilagajali grožnjam in zmogljivosti usmerjali tja, kjer jih bodo potrebovali.

Nato prisoten v osmih članicah na vzhodnem krilu

Prinaša bolj celovit in integriran način delovanja na vzhodnem krilu, kjer ima Nato trenutno v osmih članicah nameščene svoje enote, izvaja posamezne operacije nadzora zračnega prostora, na več lokacijah pa ima nameščene tudi sisteme zračne obrambe.

Zveza Nato prisotnost na vzhodu krepi, potem ko so poljske oblasti v noči s torka na sredo zabeležile okoli 20 vdorov ruskih dronov v poljski zračni prostor. Že v sredo je na pobudo Varšave potekalo posvetovanje v okviru zavezništva, ki ga omogoča 4. člen severnoatlantske pogodbe. Članice so izrazile solidarnost s Poljsko.

Rutte je danes pojasnil, da še ocenjujejo, kaj točno se je zgodilo v noči na sredo na Poljskem. Je pa ne glede na to, ali je bilo namerno ali ne, to lahkomiselno in nesprejemljivo dejanje, je poudaril. Oba z Grynkewichem sta izrazila zadovoljstvo z odzivom zavezniških sil na incident.