Poljska je po vdoru domnevno ruskih dronov v njen zračni prostor omejila zračni promet na vzhodu države, je danes sporočila poljska agencija za nadzor zračnega prometa. Zaradi incidenta je Varšava zahtevala sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta ZN. Premier Donald Tusk je medtem državljane opozoril pred širjenjem ruske propagande.

Zračni promet bo ob meji z Belorusijo in Ukrajino z redkimi izjemami do 9. decembra zaprt za civilne polete, poročata poljska tiskovna agencija PAP in francoska AFP.

Z zunanjega ministrstva v Varšavi so ob tem danes na omrežju X sporočili, da je Poljska zahtevala izredno zasedanje Varnostnega sveta ZN. Kdaj naj bi to potekalo, niso navedli.

Razmere na Poljskem z vidika varnosti potovanj ter zaščite državljanov na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve RS pozorno spremljajo. Vsem, ki se na prizadetih območjih nahajajo, svetujejo previdnost, upoštevanje navodil lokalnih organov in služb ter spremljanje dodatnih virov informacij.

Poljska vojska je ob pomoči zaveznic v noči na sredo sestrelila več dronov, ki so v poljski zračni prostor prileteli v času ruskih napadov na Ukrajino. Številni menijo, da vdor ni bil naključen in da je šlo za rusko provokacijo.

Poljski premier Tusk je državljane danes opozoril, naj ne nasedajo dezinformacijskim kampanjaacm Moskve in ne širijo ruske propagande. "Širjenje ruske propagande in dezinformacij v trenutnem položaju je dejanje, ki škoduje poljski državi ter neposredno ogroža varnost domovine in njenih državljanov," je zapisal na omrežju X.

V nekoliko poznejši objavi se je poljskim in zavezniškim pilotom zahvalil za posredovanje, pri čemer jih je označil za poljske junake.