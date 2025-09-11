Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
11. 9. 2025,
11.10

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
Ukrajina Belorusija prepoved omejitev gibanja letališče Poljska

Četrtek, 11. 9. 2025, 11.10

40 minut

Poljska po vdoru dronov omejila zračni promet na vzhodu države

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Ruski dron, brezpilotni letalnik | Moskva je obtožbe zavrnila in Poljsko obtožila širjenja mitov s ciljem eskalacije vojne v Ukrajini. | Foto Shutterstock

Moskva je obtožbe zavrnila in Poljsko obtožila širjenja mitov s ciljem eskalacije vojne v Ukrajini.

Foto: Shutterstock

Poljska je po vdoru domnevno ruskih dronov v njen zračni prostor omejila zračni promet na vzhodu države, je danes sporočila poljska agencija za nadzor zračnega prometa. Zaradi incidenta je Varšava zahtevala sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta ZN. Premier Donald Tusk je medtem državljane opozoril pred širjenjem ruske propagande.

Zračni promet bo ob meji z Belorusijo in Ukrajino z redkimi izjemami do 9. decembra zaprt za civilne polete, poročata poljska tiskovna agencija PAP in francoska AFP.

Z zunanjega ministrstva v Varšavi so ob tem danes na omrežju X sporočili, da je Poljska zahtevala izredno zasedanje Varnostnega sveta ZN. Kdaj naj bi to potekalo, niso navedli.

Razmere na Poljskem z vidika varnosti potovanj ter zaščite državljanov na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve RS pozorno spremljajo. Vsem, ki se na prizadetih območjih nahajajo, svetujejo previdnost, upoštevanje navodil lokalnih organov in služb ter spremljanje dodatnih virov informacij.

Poljska vojska je ob pomoči zaveznic v noči na sredo sestrelila več dronov, ki so v poljski zračni prostor prileteli v času ruskih napadov na Ukrajino. Številni menijo, da vdor ni bil naključen in da je šlo za rusko provokacijo.

Poljski premier Tusk je državljane danes opozoril, naj ne nasedajo dezinformacijskim kampanjaacm Moskve in ne širijo ruske propagande. "Širjenje ruske propagande in dezinformacij v trenutnem položaju je dejanje, ki škoduje poljski državi ter neposredno ogroža varnost domovine in njenih državljanov," je zapisal na omrežju X.

V nekoliko poznejši objavi se je poljskim in zavezniškim pilotom zahvalil za posredovanje, pri čemer jih je označil za poljske junake.

Donald Trump
Novice Trump: Kaj se dogaja z Rusijo? Pa začnimo!
ruski napad na Poljsko
Novice Odzivi na Poljsko: Ni šlo za napako, ampak nesprejemljivo in zavestno dejanje
Ukrajina Belorusija prepoved omejitev gibanja letališče Poljska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.