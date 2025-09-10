Odzivi na Poljsko: Ni šlo za napako, ampak nesprejemljivo in zavestno dejanje

Iz Evrope se vrstijo obsodbe vdora dronov v zračni prostor Poljske, ki pa so jih njene obrambne sile hitro sestrelile. Med drugimi je Generalni sekretar Nata Mark Rutte danes po vdoru dronov v zračni prostor Poljske obsodil "nepremišljeno ravnanje" Rusije, obenem pa dejal, da se je zavezništvo zelo uspešno odzvalo na incident. Češki zunanji minister Jan Lipavsky je pozval h konkretnim posledicam: "Putin se ne bo ustavil, dokler ga ne ustavimo skupaj - z najstrožjimi sankcijami," je dejal.

Ruski droni, ki so jih danes zaznali in nekatere sestrelili v poljskem zračnem prostoru, so izredno nevaren precedens za Evropo, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Pravi, da ni šlo za slučaj, saj temu pritrjuje vse več dokazov. Po njegovih besedah je proti ukrajinski sosedi poletelo najmanj osem dronov šahed. Zapisal je, da so ukrajinske sile že kmalu po polnoči zaznale prve vdore dronov v poljski zračni prostor, kamor so vstopili iz Belorusije.

Foto: Reuters "Število ruskih dronov, ki so prečkali mejo s Poljsko in prodirali globoko v njeno ozemlje, je morda večje od prej objavljenega. Po najnovejših podatkih je ponoči v poljski zračni prostor vdrlo več kot 20 ruskih dronov. To informacijo preverjamo. Naše sile zračne obrambe so uničile več kot 380 ruskih dronov različnih tipov," je zapisal Zelenski. Dodal je, da je Ukrajina "pripravljena razširiti sodelovanje s partnerji za zanesljivo zaščito neba".

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je sporočila, da vse kaže na to, da je šlo za namerno in ne naključno dejanje. "Ponoči smo bili na Poljskem priča najresnejšemu kršenju evropskega zračnega prostora s strani Rusije od začetka vojne," je zapisala na omrežju X. Po njeni oceni se "vojna Rusije" s tem zaostruje in ne končuje, zato je vnovič pozvala h krepitvi pritiska na Rusijo.

Do Rusije je bila kritična tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je incident na Poljskem označila za nepremišljeno kršitev poljskega zračnega prostora.

Kršitev poljskega zračnega prostora je popolnoma nesprejemljiva, pa je v odzivu na današnji vdor sporočil premier Robert Golob in poljskemu kolegu Donaldu Tusku izrazil solidarnost. Da Slovenija stoji Poljski ob strani in da so kršitve zračnega prostora članic Nata nesprejemljive, je sporočila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon. "Enotnost in pritisk na Rusijo, naj preneha z vojno proti Ukrajini, sta zdaj pomembnejša kot kdaj koli prej," je zapisala na omrežju X.

Foto: Reuters Podporo Poljski je izrazil tudi madžarski premier Viktor Orban, ki je dejal, da je kršitev ozemeljske celovitosti Poljske nesprejemljiva: "Incident dokazuje, da je naša politika pozivanja k miru v rusko-ukrajinski vojni razumna in racionalna. Življenje v senci vojne je polno tveganj in nevarnosti. Čas je, da jo ustavimo! V ta namen podpiramo prizadevanja predsednika Donalda Trumpa za dosego miru."

"Vdor ruskih dronov v poljski zračni prostor med ruskim napadom na Ukrajino je preprosto nesprejemljiv," je na omrežju X dejal francoski predsednik Emmanuel Macron. Rusijo je pozval, naj preneha z "nepremišljenim ravnanjem", poljski vladi in Poljakom pa je izrazil solidarnost.

Da gre za nesprejemljivo dejanje sta v odzivu poudarila tudi italijanska premierka Giorgia Meloni in italijanski zunanji minister Antonio Tajani. "V imenu italijanske vlade izražam polno solidarnost s Poljsko po resni in nesprejemljivi kršitvi poljskega in zračnega prostora Nata s strani Rusije," je sporočila premierka. Dodala je, da si bo Italija še naprej prizadevala za zagotavljanje varnosti Evrope, začenši z varnostjo Ukrajine, in za pravičen ter trajen mir. Da Italija stoji ob strani partnerjem v EU in Natu je zagotovil tudi Tajani, navaja italijanska tiskovna agencija Ansa.

"Izjemno nepremišljena poteza"

Foto: Reuters Britanski premier Keir Starmer je medtem vdor dronov označil za "izjemno nepremišljeno" potezo Rusije, ki da kaže na to, da ruskega predsednika Vladimirja Putina mir ne zanima. "Iskreno se zahvaljujem silam Nata in Poljske, ki so se hitro odzvale, da bi zaščitile zavezništvo," je dejal. Dodal je, da se je pogovarjal s poljskim kolegom Donaldom Tuskom in mu izrazil podporo Združenega kraljestva tako Poljski kot Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Dogodki pretekle noči so jasen opomin, da je varnost enega varnost vseh," pa je na omrežju X sporočil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in Poljski prav tako izrazil solidarnost po "nesprejemljivi kršitvi njenega zračnega prostora"."Nadaljevanje ruske agresije proti Ukrajini in nepremišljene kršitve zračnega prostora držav članic EU predstavljajo neposredno grožnjo varnosti vseh Evropejcev in kritični infrastrukturi na našem kontinentu," je še zapisal in poudaril, da ima Poljska pravico sprejeti potrebne ukrepe za zaščito svoje suverenosti.

Foto: Guliverimage V Berlinu so medtem podvomili v to, da je bil incident posledica napake, rekoč da so bili droni "jasno usmerjeni". "Ni absolutno nobenega razloga za domnevo, da je šlo za napako pri popravljanju smeri ali kaj podobnega," je dejal obrambni minister Boris Pistorius.

Putin grozi vsej Evropi in sistematično preizkuša, kako daleč lahko gre, pa je v odzivu na omrežju X menil češki premier Petr Fiala. "Stojimo ob strani Poljski, ker so Poljaki naši zavezniki na frontni črti," je zagotovil in vdor opisal kot preizkus obrambnih zmogljivosti Nata. "Težko je verjeti, da je šlo le za naključje," je pomenljivo dodal, medtem ko je češki zunanji minister Jan Lipavsky pozval h konkretnim posledicam. "Putin se ne bo ustavil, dokler ga ne ustavimo skupaj - z najstrožjimi sankcijami," je dejal.

Ameriški veleposlanik pri Natu Matthew Whitaker je potrdil, da Washington stoji ob strani svojim zaveznikom po današnjem vdoru ruskih dronov. "Stojimo ob strani našim zaveznikom Nata pri teh kršitvah zračnega prostora in bomo branili vsak centimeter ozemlja Nata," je zapisal na omrežju X.